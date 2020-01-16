Верхом на «ватрушке»: скорость и риск

Взобравшись на вершину холма, парень и девушка уселись поудобнее в круг ярко-зеленого тюба. Толчок – и «ватрушка» с огромной скоростью понеслась вниз, будто и не касаясь ледяной поверхности. Неуправляемая, она налетела на небольшую кочку. От удара девушка кубарем выкатилась на обледеневшую землю, парень же угодил в заросли ольхи, поранившись и порвав куртку.

ЧП произошло на окраине Уфы, в Федоровке. Благо, что их машина была недалеко, до ближайшего травмпункта пара добралась самостоятельно. Результат катания оказался плачевным: сотрясение мозга, множественные ушибы. Об этом случае нам рассказал обследовавший пострадавших травматолог Рустем Зиннуров.

- Вообще-то я интерн, заканчиваю Медуниверситет. В те выходные как раз находился на дежурстве. За эту зиму подобных случаев видел несколько. Можно сказать, что ребятам еще повезло. Катались вдвоем на одноместном тюбе, с «дикой горы», чуть ли не в лесу. Это - не романтика, а халатное отношение к себе.

- Значит, тюбинг опасен?

- Есть специфика, которую нужно учитывать. Во-первых, тюб развивает огромную скорость, во-вторых, практически не управляется. Малейшая помеха – и все, вы приехали. Кататься на «плюшке» нужно на подходящей трассе. Иначе в лучшем случае ушиб, в худшем перелом.

Такое суждение можно было бы обосновать впечатлительностью молодого медика. Но его доводы подтверждают специалисты МБУ «Управление гражданской защиты», которые в период праздников дежурили в местах массовых гуляний. По словам начальника УГЗ Рафаэля Ахметова, чтобы не было случаев травматизма при катании, горки столицы осматривались 35 раз.

- Также мы следили за целостностью ледовых фигур. При выявлении трещин или сколов немедленно принимались меры по их устранению либо запрету эксплуатации. Так, седьмого января наши сотрудники закрыли горки в парке культуры и отдыха «Демский». Лед там не выдержал нагрузки и раскололся.

Благодаря принятым мерам число пострадавших при катании в период праздников осталось невысоким. Семеро получили ушибы на горках, еще два – на ледовых катках. Однако есть и «цифра» по несанкционированным местам катания, где пострадало еще семь взрослых и детей. Не обошлось без трагедии: пожилой мужчина погиб, врезавшись на крутом спуске в дерево. К счастью, ехавшая с ним внучка осталась жива. Беда случилась на одном из запрещенных склонов в районе спорткомплекса «Трамплин».

К моменту прибытия «Скорой» мужчина был уже мертв. Хотя пенять на работу медиков не стоит, только за первую неделю года они отработали свыше 500 вызовов. Не сидели без дела и спасатели, им в 36 чрезвычайных происшествиях обязаны жизнью семеро уфимцев. Но есть ситуации, где бессильны и они. Слишком крутой не расчищенный склон, человеческая халатность… И, что не удивительно, вновь – пресловутый тюбинг. Неужели резиновая «ватрушка» так опасна? Учитывая ее популярность, в проблеме стоит разобраться.

Традиция катания с горок не нова, ледянки и сани были неотъемлемой частью нашего детства. Управляемость их при спуске – почти нулевая. В этом плане от модного тюба их отличает лишь меньшая скорость спуска, да возможность тормозить ногами. Хотя с точки зрения комфорта мягкая резиновая камера, в которой полулежишь, выигрывает однозначно. Да и упругий подскок на неровности менее травмоопасен, нежели жесткий удар по каркасу санок. Другое дело, что при скорости до 50 километров в час малейшая помеха может отбросить «плюшку» в любую сторону.

Кто не знает страха, так это «лихачи». Известны случаи, когда пострадавшие пытались мчаться по льду…стоя на шатком кругляше! Правда, итог был не столь пафосным. Хотя травматологи говорят: спуск в полностью горизонтальном положении тоже опасен.

А еще часто задаешься вопросом: выдержит ли ее материал человеческий вес? Надо понимать, что сама камера с поверхностью не контактирует, она облачена в плотный защитный кофр. Надувать ее до максимального предела не стоит, полотно должно немного пружинить. Да и выбор тюба – дело индивидуальное, взрослому мужчине детская модель не подойдет.

Устраивать «гонку с препятствиями» тоже не следует, склон должен быть пологим и чистым. А говоря точнее, находиться на одной из официально разрешенных площадок для зимних гуляний. Подводя итог, можно сказать: популярность тюбинга понятна, риск травматизма - реален. Это же можно сказать и о других видах зимнего катания – лыжах, санках, ледянках. Избежать проблем помогает разумный подход и адекватная оценка ситуации.

Иван БЕГМА.

Фото Андрея ВДОВИНА.