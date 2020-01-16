Лучший клад – когда в семье лад

Всего лишь полвека назад многодетная семья была нормой, а сегодня большинство супружеских пар ограничиваются одним или двумя детьми, а родить третьего решается далеко не каждая. Но все же они есть. Как поживают многодетные семьи, что их беспокоит? Сложно ли растить малышей и подростков, уделять внимание и заботу всем, рассказала мама, воспитывающая одиннадцать детей.

– Некоторые сложности имеются, но все же, если бы мне пришлось выбирать свою сегодняшнюю жизнь с пеленками, уроками и борщами или другую, где не было бы детей, я все равно выбрала бы эту, – говорит обладательница медали «Материнская слава» Лиля Полуночная.

Семья Полуночных приехала в Уфу в 2010-ом из Киргизии. Двое старших родились в братской стране, а остальные – уфимцы. Хоть и считаетя, что получить гражданство нелегко, Полуночным это удалось в течение нескольких месяцев.

– В этом нам большую помощь оказал Республиканский ресурсный центр «Семья», они посоветовали воспользоваться упрощенным порядком получения гражданства, так как мы ранее являлись гражданами Советского Союза, – объясняет женщина.

Глава семейства Дмитрий работает в «Горзеленхозе», а Ляля занимается воспитанием детей. Сейчас они все, кроме старшей дочери и внука, проживают в частном доме в одном из садоводческих коллективов Демского района.

– Конечно, на всех детей по комнате выделять не удается, размещаются парами или втроем. Вот, например, это комната Данила, Вениамина и Яны. Данил, как старший среди этой тройки, любит поиграть во взрослого – постоянно контролирует выполнение домашних заданий, а когда не получается, объясняет уроки сам, – рассказывает нам женщина, показывая небольшую комнатку. Она, хоть и обустроена просто и бюджетно, но чисто и уютно. Несколько лет назад, когда стало совсем тесно, к дому поставили пристрой – сейчас там находится кухня.

– После того, как вышел закон об обязательном обеспечении пожарными извещателями частные дома, мы обратились в соцзащиту, нам бесплатно выделили аппарат и помогли установить, – говорит женщина заводя нас на кухню, где также находится печь, которым отапливается дом. Кстати, дрова для отопления они получают бесплатно, благодаря администрации района.

Большинство детей в семье школьники: старший – Симон учится в десятом, а младшие Вениамин и Яна – в первом. Но проблема в том, что все они ходят в разные школы.

– Так как проживаем не в черте города, документы на учебу подаем в последнюю очередь. И когда обратились, пришлось выбирать те, где были места. Сейчас, надеюсь, будет по-другому, – говорит многодетная мать.

Они обрадовались, когда вышел закон о приоритетном зачислении братьев и сестер в одну школу, так как уже был случай, когда третьеклассник Данил не смог добраться на учебу.

Сейчас женщина ждет выздоровления маленького Максима, чтобы заняться переводом, пока школьники находятся в санаториях.

– В обществе бытует мнение, что быть многодетной матерью это тяжело, ведь количество забот и размеры финансовых затрат увеличиваются в несколько раз. Как Вы решились на такой, можно сказать, подвиг?

– Мы люди религиозные, поэтому никогда даже не было речи о том, чтобы не рожать. Если в доме царит понимание, дружба и лад, можно справиться с любыми сложностями, – говорят Полуночные.

Семья, где главный добытчик только глава семейства, не всегда может позволить себе отправлять детей в санатории, как, например сегодня. Но они регулярно получают путевки как малоимущие.

Конечно, кроме зарплаты мужа, еще получают некоторые выплаты из бюджета, а когда родился седьмой ребенок, им выделили микроавтобус «Газель». Но, так как в семье ни у кого не было прав и не было необходимости в автомобиле, решили использовать вырученные за него деньги на расширение жилплощади.

– Раньше мы получали более десяти тысяч как многодетные, но сейчас их оставили только неполным семьям, – сетует женщина. Но при этом она отмечает, что заметно экономит семейный бюджет помощь государства на покупку школьных форм и бесплатное питание. А канцтоварами обеспечивает ресурсный центр «Семья».

– Полуночные находятся у нас на социальном сопровождении. Они к нам не раз обращались за консультацией юриста, также помогаем одеждой, канцтоварами и подарками на праздники, – говорит руководитель службы семьи в Демском районе Ляйсан Нафикова.

Алина ГАРИПОВА.

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