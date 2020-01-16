И наступил их звездный час

В администрации города подвели итоги и наградили победителей акции «Безопасный путь. 2.0. Перезагрузка», реализуемой в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В церемонии награждения приняли участие заместитель главы администрации города Алина Сулейманова, начальник отделения по пропаганде отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Ильдар Ихсанов, начальник Управления образования администрации города Елена Хаффазова, начальники районных управлений и отделов образования, педагоги и родители обучающихся.

– Если будем думать, что безопасность на дорогах, соблюдение правил дорожного движения это только задача ГИБДД, то проиграем прежде всего мы, а пострадают дети. Только сообща мы можем достичь положительных результатов и сократить количество детского травматизма на дорогах, – отметила Алина Наильевна и поблагодарила активных участников акции.

Среди них – ребята из школы №113 имени И. И. Рыбалко, где провели более 50 челлендж-марафонов.

– Когда объявили об акции, мы сами не ожидали такой активности. Только прошли первые челленджи, как «заразившись» друг от друга, ученики и родители заходили ко мне с новыми идеями, - говорит заместитель директора по воспитательной части Елена Максимова.

Особенно понравилось креативить ученикам 2 «А»и 4 «А» классов под руководством педагога Эльвиры Назаровой. Совместно с родителями подготовили почти половину видеороликов. Всего школа №113 предложила более полусотни работ, призывающих к соблюдению правил дорожного движения.

А ученица 5 «В» класса лицея №96 Мила Бузыкаева сама нарисовала мультфильм на заданную тему.

– Я очень люблю рисовать. Когда услышала о конкурсе, папа предложил мне принять участие и создать фильм, – сказала девочка.

На создание пятидесятисекундного ролика у нее ушло всего несколько часов. Девочка, собравшая около полутора тысяч просмотров в сети признается, что часами может рисовать, играм на компьютере предпочитает графические программы по художественному творчеству, а вместо решения примеров в тетради по математике – вычерчивать контуры и узоры в черновике.

Среди награжденных были не только учителя и учащиеся, но и целые семьи. Так, к примеру, Протасовы отличилась тем, что сняли видеоролик, где они все вместе поют частушки на актуальную тему.

– Я люблю заниматься видеографированием: снимать, монтировать, накладывать музыку, а девочки поют. И мы решили использовать наше хобби во благо соблюдения безопасности детей на дорогах. Девочки поделились своими знаниями со всеми таким необычным образом, – говорит мама главных героинь ролика – шестиклассниц Анны и Виктории Ольга Протасова.

Надо сказать, что семья активная и часто принимает участие во флешмобах и акциях. Например, недавно они снимали ролик для конкурса от «Почты России».

– Сегодня ведь модно «зависать» в соцсетях и на ютубе. Вот мы решили, что пусть школьники совместят приятное с полезным – повторяют ПДД, ведь простонародные частушки запоминаются гораздо легче, чем замудренные правила, написанные официальным языком, – говорит глава семейства Сергей.

Алина ГАРИПОВА.

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Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.