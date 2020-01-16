Поможем всем миром

15 января утром в Информационно-диспетчерский центр Уфы поступила информация о том, что на втором этаже двухэтажного жилого дома № 16 по улице Пекинской произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате которого обрушились потолочные и межкомнатные перекрытия помещений. Здание 1953 года постройки.

По данным МЧС РБ, было эвакуировано 35 человек, 5 из них – дети. Трех пострадавших (в том числе ребенка) доставили в больницу. 37-летнюю женщину пришлось извлекать из-под завалов спасателям – ее придавило стеной. Травмы также получили 31-летний мужчина и 16-летний подросток.

На место происшествия оперативно были направлены сотрудники экстренных служб. Прибыл глава городской администрации Ульфат Мустафин. Он отметил, что всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь и поддержка.

- Все вопросы, связанные с переездом мы берем на себя. Проведем работы по восстановлению коммуникаций в остальных квартирах. Подача электроэнергии, водоснабжения, газа и тепла будет возобновлена, как только это будет возможным. Никого в беде не оставим, всех поддержим, – подчеркнул мэр.

В ближайшее время будет произведено техническое обследование всего дома. Городская администрация предоставила потерявшим кров временное жилье в чрезвычайном жилищном фонде МБУ УГЗ. Жителей 4-х квартир (12 человек) разместят в Центре временного обеспечения пострадавших по проспекту Октября, 20.

Причины и обстоятельства ЧП выясняются. Погибших нет. Для жителей организовано горячее питание. Ситуация находится на особом контроле.

Юлия Пахомова.