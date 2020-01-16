Приоритет - семье

Вчера, 15 января, президент страны Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию, которое эксперты уже назвали «самым сильным», а соцсети переполнились эмоциональными постами.

В течение часа президент затронул целый ряд важных тем: изменения в Конституцию, материнский капитал, проект «Доступный интернет» и архивные данные о Великой Отечественной войне.

Владимир Путин отметил напряженность демографического периода: такой ключевой показатель, как суммарный коэффициент рождаемости в 2019 году составил, по предварительной оценке, 1,5. В 2024 году он должен быть 1,7. Для решения этих задач были предложены меры поддержки, которые не оставят равнодушными граждан России.

Про детей

С января текущего года семьи, чьи доходы не превышают двух прожиточных минимумов на человека, будут получать ежемесячные выплаты на первых и вторых детей. Причем не до полутора лет, как прежде, а до трех. Размер зависит от прожиточного минимума ребенка в конкретном регионе. В среднем по стране это более одиннадцати тысяч рублей на одного в месяц.

Кроме того, при поддержке федерального бюджета начались выплаты на третьего или последующих детей в 75 субъектах – теперь включая все регионы Урала, Сибири и Дальнего Востока.

Дети из семей, где доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека, будут получать выплаты от 3 до 7 лет. Для ее получения с 1 января достаточно будет подать заявление, а также указать свой легальный, официальный доход.

На первом этапе сумма выплат составит половину прожиточного минимума. В том случае, если и эта мера не поможет семье достичь прожиточного минимума, в следующем году сумма будет увеличена до полного ПМ, который разнится в зависимости от региона.

Про соцконтракт

Практика социального контракта будет внедрена во всех субъектах страны с учетом пилотных проектов. Эта мера поддержки представляет собой комплекс, в рамках которого государство предоставляет нуждающимся семьям регулярные выплаты, помощь по переобучению и повышению квалификации, содействие в трудоустройстве или открытии небольшого собственного дела.

Для успешного внедрения механизма к 2021 году будет учтен опыт пилотных регионов, обновят сами принципы соцконтракта и расширят финансовую поддержку.Показателем результативности работы станет не количество заключенных социальных контрактов, а реальное снижение бедности.

Маткапитал за первенца

Программа материнского капитала продлена до конца 2026 года и претерпела значительные изменения. Дополнительные решения должны вступить в силу с 1 января 2020 года.

Уже при рождении первенца семья получит право на материнский капитал в его сегодняшнем объеме, что после январской индексации составляет 466 617 рублей. При рождении второго маткапитал составит 150 тысяч. Таким образом, общий размер материнского капитала для семьи с двумя детьми составит 616 617 рублей, причем если второй малыш появится на свет только сейчас, то субсидия будет предоставляться в новом, увеличенном размере.

Третий ребенок в семье поможет погасить ипотечный кредит на 450 тысяч рублей. Стоит напомнить, что льготная ставка ипотеки, 6% годовых, для семей с двумя и более детьми распространяется на весь срок кредита. А на Дальнем Востоке запущена социальная программа для молодых семей: ипотека по ставке 2%.

Про школу

Президент России предложил обеспечить бесплатным горячим питанием школьников, которые учатся в начальной школе, с 1 по 4 класс. Средства будут направлены из федерального, регионального и местного бюджета. Кроме того, в школах необходимо создать инфраструктуру, оборудовать столовые и буфеты, наладить систему снабжения качественными продуктами. Эту меру предлагается внедрить с 1 сентября 2020 года.

Будут внесены изменения в нацпроект «Образование». Так, в 2021 году все школы должны получить высокоскоростной Интернет. С 1 сентября будет введена специальная доплата учителям, которые несут ответственность в качестве классного руководителя в размере не менее 5 тысяч рублей за счет средств федерального бюджета. Президент обратил особое внимание на то, что при этом все действующие региональные выплаты должны быть сохранены.

Про вузы

Развитие ждет и высшие учебные заведения. Так, поступило предложение о ежегодном увеличении количества бюджетных мест в вузах, причем, по словам президента, важно «в приоритетном порядке отдавать места именно в региональные вузы».

Для того, чтобы студенты могли подстраиваться под требования динамичного рынка труда, предлагается дать им возможность после второго курса выбирать новое направление или программу обучения, включая смежные профессии.

Про здравоохранение

В этом году должно завершиться развертывание сети фельдшерско-акушерских пунктов с современным оборудованием и скоростным интернетом.

С 1 июля будет запущена программа модернизации первичного звена здравоохранения: на ремонт и новую технику в поликлиниках, районных больницах, станциях скорой помощи дополнительно выделено 550 миллиардов рублей.

В 2024 году все уровни здравоохранения должны быть обеспечены специалистами. Для этого предложено изменить порядок приема в медвузы: по специальности лечебное дело целевыми станут 70% , по педиатрии 75%, ординатуре – почти 100%.

В здравоохранении будет поэтапно внедряться новая система оплаты труда, основанная на прозрачных, справедливых и понятных правилах, с установлением фиксированной доли окладов в заработной плате и единым для всей страны перечнем компенсационных выплат и стимулирующих надбавок.

Про Интернет

Предложена разработка проекта «Доступный Интернет», благодаря которому на всей территории страны граждане получат бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам. Людям не придется платить за саму услугу связи, за трафик.

Про 75-летие Победы

Проект «Волонтеры Победы» был назван воплощением традиций взаимопомощи, уважения к старшим поколениям и к нашей истории. В честь памятной даты в России будет создан крупнейший и самый полный комплекс архивных документов, кино- и фотоматериалов по Второй мировой войне, доступных и для наших граждан, и для всего мира.

- Такая работа – наш долг как страны-победительницы и ответственность перед будущими поколениями, - уверен президент.

Подготовила Юлия ПАХОМОВА.