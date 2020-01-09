Нестеровскому – 100 лет!

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Башкирского государственного художественного музея имени М.В. Нестерова со 100-летним юбилеем. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Этот вековой юбилей - праздничная дата для вашего коллектива и большое, торжественное событие в культурной жизни Уфы и Республики Башкортостан», - говорится в сообщении.

Президент отметил, что в основу экспозиции музея легла коллекция уникальных творческих работ выдающегося художника, энтузиаста и подвижника Михаила Нестерова, который стоял у истоков музея.

«Важно, что благодаря высокой компетентности и приверженности замечательным профессиональным традициям многих поколений сотрудников музей по праву пользуется заслуженным признанием ценителей искусства, а его фонды прирастают новыми, интересными экспонатами», - подчеркнул Путин.

Президент пожелал коллективу успехов в деятельности, направленной на сохранение уникального художественного, духовного и исторического наследия России.

Башкирский государственный художественный музей им. М.В. Нестерова был основан 5 ноября 1919-го, открыт 5 января 1920-го. В 1954-м музею присвоено имя его основателя - уроженца Уфы, русского художника, академика живописи, заслуженного деятеля искусств РСФСР Михаила Васильевича Нестерова (1862-1942).

По материалам ИТАР-ТАСС.