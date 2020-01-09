«Режимные» уборки

В последний день каникул жилищно-коммунальные службы города постарались расчистить улицы, дворы и дороги, чтобы наутро уфимцы спокойно добрались до работы. Вместе с директором УЖХ города Раилем Мирхайдаровым и заместителем начальника Управления коммунального хозяйства и благоустройства Гафуром Клызбаевым мы провели рейд по местам запланированной комплексной уборки дворов и дорог.

- Сказать, что «коммунальщики вышли сегодня на работу» – будет неправильно, потому что, пока все отдыхали, они трудились, обеспечивая горожанам беспрепятственный проезд к местам развлечений, поддерживали чистоту и порядок на городских площадках, - говорит Гафур Раулевич.

Особенно тяжелым был первый день нового года - после снегопада и метели в канун праздника. Тогда был объявлен третий режим: это когда в мероприятиях по уборке города задействованы не менее 75% всей техники. Всего у коммунальных служб три режима, какой именно - становится ясно после получения информации из городского Управления гражданской защиты и «Башгидрометцентра» о погоде на следующий день. Первый режим действует ежедневно, если не было никаких объявлений о снегопадах и метелях. На уборку выходят около 25% всей техники. Во время нашего рейда действовал второй режим: на расчистку улиц и вывоз снега вышла половина всей техники и сотрудников коммунальных предприятий - это 248 «железных коней» и 239 человек.

Во дворах трудились работники Управления жилищного хозяйства города. Согласно графику, в этот день была запланирована комплексная чистка 66 дворов. На очистку одного может уйти иногда и полдня, а все потому, что нерадивые водители не откликаются на обращения дворников и вокруг каждой машины приходится работать вручную.

- В этом году с этим немного легче, потому что благодаря государственной программе по ликвидации автохлама «подснежников» стало в разы меньше, но иногда жильцы сами создают нам проблемы, - говорит главный инженер домоуправления «Белореченский» Гадель Ахметьянов.

- Раньше мы приглашали эвакуатор и переставляли машины на очищенные места, но сейчас они отказываются работать без работников ГИБДД. Но мы справляемся, например, жильцы дома №91 на Айской всегда отзываются на наши приглашения – не только переставляют машины, но и лопатой поработать не прочь, – говорит заместитель директора Управления жилищного хозяйства Валерик Ахмадиев.

Основная проблема - нехватка персонала. Например, на сегодняшний день в семи управляющих организациях работают 814 дворников, вместо 2750. Во время чрезвычайных ситуаций и комплексных уборок приходится прибегать к привлечению иного персонала: инженеров, диспетчеров, слесарей-сантехников, плотников, мусоросборщиков.

Еще одна проблема - самовольно возведенные козырьки над балконами. За их состояние ответственность несут собственники, но они не торопятся скидывать снег, жилищникам приходится заниматься и этим. А таких крыш в районе ни много ни мало - 3359.

- Козырьки не входят в зону нашей ответственности, но если с них упадет снег на прохожих, отвечать придется нам, так как дом находится на нашей территории. Вот и вынуждены тратить время на дополнительные хлопоты, - признается директор МБУ УЖХ Советского района Каусар Хафизов.

Мы же, возвращаясь из рейда, посочувствовали в очередной раз дворникам, работникам жилищных контор: труд у них в самом деле тяжелый. Как и нынешний январский снег: пока любуешься им из окна - глаз радуется, а стоит взять в руки лопату, романтика отступает. И как заполнить на треть пустующие вакансии дворников - вопрос риторический.

Алина ГАРИПОВА.

Фото Андрея ВДОВИНА.