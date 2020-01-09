Им столица – вместо холста

В плане эстетики наш город уже давно задает тон остальной республике. Украшением столичных улиц занимаются в том числе и художники. О том, что такое стрит-арт и о многом другом, нам рассказал мастер кисти и краски Мансур Зияев. Встреча с ним произошла рядом с одной из высоток на улице Габдуллы Амантая. Ибо стену дома украшал необычный рисунок его авторства.

- Скажу сразу: я часто работаю в компании с собратьями по творчеству. Например, эту картину рисовали вместе с Олегом Кайбышевым. Если присмотреться внимательнее, можно увидеть сразу несколько смысловых линий.

- Семья из тринадцати зайцев на фоне огромной моркови. Действительно, идея необычная…

- Мы хотели привлечь внимание к определенным ценностям. Зеленая трава, цветы, небо голубое – для городских жителей этот пейзаж незнаком, мы видим лишь дома. Но если жилая многоэтажка нуждается в бережном отношении и поддержке, то это необходимо и для нашего общего дома, природы. Еще одним залогом гармоничной жизни можно назвать семейные ценности. Этот момент здесь тоже проявлен достаточно ярко. Впрочем, берите шире: сотрудничество и взаимопомощь еще никогда не приводили к чему-то плохому. Посадить вместе дерево или собрать необычный механизм – почему нет? Об этом говорят герои картины.

- Здесь очевидна свобода творческой мысли. Но так бывает не всегда…

- Да, мы получаем и конкретные заказы. Особенно если работаем с администрацией города. Посмотрите на тот же портрет маршала Жукова в Сипайлово. Это – тоже работа Олега Кайбышева, как и портрет первого космонавта Юрия Гагарина. И сами дома и пространство вокруг – все заиграло совершенно по-новому. Эти картины уже давно стали частью мозаики современного облика Уфы. Тем интересней, что они отправляют зрителя к недавней истории нашей страны. Можно вспомнить и всадников – героев войны 1812 года, что уже несколько лет красуются на стене дома № 21 по улице Ленина. Их создали участники реалити-шоу «Город творчества». Организатором действа тогда выступал муниципалитет.

- Доверие городских властей к художникам растет?

- Можно сказать так. С каждым выполненным заказом город становится ярче и лучше. При этом речь не только о масштабных полотнах, как, например, портрет Натальи Ковшовой на одноименной улице. Площадкой для творчества может стать и небольшой скверик возле вашего двора. Общественные пространства есть и внутри помещений, они – тоже часть нашего города. Например, некоторое время назад я закончил оформление детского отделения в одной из уфимских поликлиник. Можно вспомнить и манеж школы конно-спортивного мастерства, или же дизайн стен в «Рок-кафе», что недалеко от Горсовета. Город – это ведь не только улицы, но и места, в которых мы с вами бываем каждый день.

- Любителям Уфу бы не доверили…

- Ели говорить об образовании, то за моими плечами – худграф БГПУ. Но для художника важен практический опыт и известность в своих кругах. И то и другое дают художественные фестивали, как у нас, так и в соседних регионах. Почему бы не узнать, как и что рисуют в Казани, или Екатеринбурге? Обмен опытом всегда полезен.

- Стрит-арт называют современным искусством. А как к вам относятся художники старшего поколения?

- Только работой с городскими пространствами мы не ограничиваемся, классические виды любимы не менее. Это во-первых. А во-вторых, старшие коллеги относятся к творчеству моих друзей с неподдельным интересом. В качестве примера могу назвать лидера художественной группы «Чингисхан» Василя Ханнанова. Получается своего рода энергообмен, который для людей творчества необходим.

- Все же баллончик вам ближе, чем кисть?

- Просто для разных идей есть разные способы выражения. У городского искусства есть свои особенности, дело здесь не только в специфике поверхности и способе нанесения краски. Игра света и тени, нюансы сочетания линий, распределение пропорций – в общем, приемов много. В результате изображение оживает.

- Сколько времени занимает создание одной такой картины?

- Всегда по-разному. Например, зайцев на фоне «большой моркови» мы рисовали несколько дней, что довольно долго. Это тоже специфика города: транспорт и меняющаяся погода вносят свои коррективы.

Беседовал Егор СОЛНЦЕВ.