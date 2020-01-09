Эстетика дойдет до каждого двора

Годом эстетики населенных пунктов объявлен 2020 год в Башкортостане. Судя по анализу обращений граждан в высокие инстанции, благоустройство и комфорт общественных территорий - в числе самых актуальных их потребностей. Как же изменятся наши парки, площади и дворы?

Программы продолжатся

- Преображение городов и сел республики включает 4 базовых направления: газоны, тротуары, ограждения и освещение, - объяснил заместитель премьер-министра правительства РБ - министр ЖКХ Борис Беляев.

Результатом первого из них должно стать увеличение в городах и крупных населенных пунктах площади газонов как минимум в 4-5 раз. Для этого потребуются питомники не только для деревьев, но и для травы.

Основной объем работ по благоустройству тротуаров будет проведен асфальтированием либо укладкой плитки. Особое внимание обратят на создание безбарьерной среды для маломобильных граждан. В идеале - замена бордюров на более долговечные, гранитные.

Ограждения объектов благоустройства (в том числе на центральных линиях) приведут к единообразию, для чего предстоит большая работа с населением, общественными организациями, предприятиями и учреждениями. Ведомство разрабатывает проектные макеты таких ограждений с учетом их функционала, просчитываются площади заборов и необходимость их ремонта.

Программа модернизации уличного освещения в населенных пунктах продолжится в рамках Года эстетики. Уже выработаны единые параметры установки светоточек на красных линиях городов и на улицах деревень и сел с указанием расстояния между опорами, мощности светильников.

- Но единый подход не исключает творчества, однако, регламент эстетики базовых элементов должен быть в каждом муниципальном образовании, - отметил Борис Беляев.

Для реализации программы будет сформирован оргкомитет с включением представителей дорожных служб, общественности, депутатов, бизнес-сообщества, профсоюзов, административных комиссий и службы судебных приставов.

На заседании регионального форума «Городская среда» партии «Единая Россия» было анонсировано продолжение реализации программ «Башкирские дворики», ремонта подъездов, участие в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды».

Судя по итогам 2019 года, на реализацию республиканской программы «Башкирские дворики» в Уфе было выделено 575,6 млн рублей, на начало декабря благоустроено 89 дворовых территорий 155 МКД, в том числе 4 двора из резервного перечня за счет экономии по результатам конкурсных процедур. Целевой показатель достигнут на 104%.

Также выполнены работы по асфальтированию и расширению проездов на всех указанных территориях, по переносу 279 опор освещения, установке 511 камер видеонаблюдения, 41 детской игровой площадки, 45 тренажерных комплексов и 3-х хоккейных коробок.

О включении в программу на 2020 год 35 дворовых территорий 162 многоквартирных домов (12 дворов - в резерв) решено на заседании Единой общественной комиссии. На реализацию программы из бюджета республики запланировано выделить 600 млн рублей. При рассмотрении в приоритете были заявки, которые предполагали соблюдение комплексного подхода благоустройства двора, прилегающего к нескольким домам. Заявки, не включенные в программу на 2020 год, будут использованы в последующие периоды.

Журавли над водным садом

Масштабы преображений зон отдыха впечатляют. Многие парки, скверы и площади изменятся до неузнаваемости.

Так, в сквере «Дубки» за Городским дворцом культуры будет установлен плоскостной фонтан, который украсит отреставрированная скульптура журавлей, некогда украшавшая другой фонтан неподалеку. Паркинг для посетителей сквера разобьют по улице Чудинова, а существующий межквартальный проезд, разделяющий парк на две части, останется как тротуар с возможностью проезда спецтехники.

Проанализировав ситуацию по кварталу и району, решено внедрить новые, необходимые для жителей и посетителей функции, такие как: детская площадка с размещением современных игровых комплексов, спортивная площадка по типу воркаут.

Парк культуры и отдыха «Первомайский» реконструируют, создав центральный вход сквозь здание ДК Машиностроителей с сохранением существующей сети пешеходных троп. Также здесь появятся хоккейная коробка, волейбольные, баскетбольные и теннисные площадки. Пруд облагородят, восстановив вокруг него дорожки с покрытием из террасной доски, модернизируют существующий рельеф в систему террас. В восточной части парка появится «Аллея влюбленных», ведущая от ЗАГСа Калининского района к фотозоне с тематическими арт-объектами.

Реконструкция продолжится в парке культуры и отдыха «Волна» в Затоне, благодаря чему здесь появятся дополнительные входные группы, центральная аллея, соединяющая его с жилой зоной, добавятся велодорожка, прогулочная тропинка вокруг озера и «Тропа здоровья». Из заросших заболоченных оврагов вырастет «водный сад», его украсят растения и кустарники, цветущие в разное время года и создающие яркое пятно среди густой зелени.

Помимо игровых и спортивных зон для детей предусмотрен «Автогородок» для практических занятий по правилам дорожного движения. «Вишенкой на торте» станет амфитеатр, который обрамят высокими деревьями и местами для зрителей, расположенными по естественному рельефу.

Работы по преобразованию парка «Кашкадан» начаты еще в 2017 году. На набережной озера планируется обустроить пирс. Для завершения основной пешеходной аллеи предполагается обустройство большого амфитеатра, запланировано размещение малой сцены. Запроектирован въезд на территорию парка с регулируемого перекрестка улиц Маршала Жукова и Академика Королева.

В центре Советской площади будет возведен памятник легендарному комдиву Минигали Шаймуратову, вокруг которого появятся сквер, дорожки, а паркинг до 500 машиномест разместится на улице Цюрупы. Отметим, что на Советской площади продолжится проведение массовых культурных мероприятий, в частности, городской праздник выпускников «Весенний бал». Окончательный проект реконструкции будет утвержден с учетом мнения горожан.

Также архитекторы представят на суд комиссий свои проекты по эко-регенерации дельты реки Сутолока, которую включат в рекреационную прогулочную зону: парк Ватан – ул. Набережная – Монумент Дружбы народов. Городское пространство наполнят малыми архитектурными формами, кварталы структурируют в общий гармоничный силуэт при въезде в город, а пешеходные пути вольются в запроектированную развязку. Архитектурные преобразования ждут и набережную Уфы.

Проинспектировавший общественные пространства в столице республики глава Минстроя РФ Владимир Якушев отметил:

- Необходимо не только делать очень качественные проекты, но и знать мнение граждан. Важная тема – создание в регионах центров компетенций. В Башкирии такой центр создан. Здесь собраны профессионалы, которые уже имеют опыт создания современных общественных пространств, в том числе за рубежом. Поэтому проекты получаются интересные, проработанные, радуют глаз. И отношение людей к ним соответственное.

Зиля БАДРИЕВА.