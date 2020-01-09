Всегда писать правду

Свой очередной юбилей отметила известная журналистка и писательница, лауреат премии имени Шагита Худайбердина Алла Анатольевна Докучаева. Сегодня наш корреспондент беседует с ней.

- Как, когда и почему вы пришли в журналистику?

- Даже в старших классах школы еще не задумывалась над тем, кем буду. Увлекали гуманитарные предметы, а выбор был между двумя вузами. Предполагалось романо-германское отделение МГУ (немецкий давался легко, даже делала переводы из Гете), но филфак Горьковского университета взял верх. Возможно, не только потому, что на берегах Волги родилась и выросла, не хотела покидать бабушку и деда, с которыми жила, но еще и из-за всегдашней моей боязни экзаменов. В Москве с серебряной медалью надо было что-то сдавать и проходить собеседование, а в нашем же вузе зачисляли сразу.

А к профессии пришла скорее случайно, хотя родители - журналисты, с детства общалась с их коллегами, ходила в редакцию на елки. Однако приобщила к газете мама моей подруги. Мы с Галей учились на третьем курсе, когда она приехала навестить дочь и сказала: «Девочки, вы как-то скучно живете - только учеба и общение. Сходили бы в молодежную газету, приглашают же туда новых авторов». Мы прислушались, а журналисты, молодые, неравнодушные, позвали всю нашу группу, организовав лекторий, где самые известные газетчики города выступали перед нами, приобщая к своим отделам, давая вполне конкретные задания.

Я оказалась в отделе студенческой молодежи «Ленинской смены» и по сей день вспоминаю первого наставника Вадима Папорова. А чуть позже (с 1957 года) еще пятикурсницей начала работать в штате корреспондентом.

- Вам пришлось переехать из Горького в Уфу. Насколько трудно дался переезд?

- Нелегко. Прежде всего из-за вынужденности. В политехническом институте, где работал мой муж Семен Валентинович Шапиро, сложилась конфликтная ситуация вокруг профессора Александра Марковича Бамдаса, основателя известной в стране научной школы. Не вдаваясь в подробности травли, организованной его завистниками, скажу, что большинство сотрудников кафедры электрических машин встали на его защиту, их поддержала статья в центральных «Известиях», после чего кара кучки подлецов, облеченных властью, распространилась на всех посмевших бороться за справедливость. Поскольку Семен был в работе правой рукой Бамдаса, его решили наказать по полной, поставив вопрос об исключении из партии, что по тем временам лишало всякой возможности преподавать в вузе и заниматься наукой.

К счастью, статью в «Известиях» прочитал ректор УАИ Рыфат Рахматуллович Мавлютов и осенью 1970-го пригласил целую группу ученых во главе с Бамдасом в свой институт, дав карт-бланш на дальнейшее развитие.

Я к тому времени заведовала отделом культуры, литературы и искусства в вечерней газете «Горьковский рабочий». И расставалась не только с редакцией, но и с большим кругом родных, друзей, знакомых, авторов. Однако никаких, даже минутных сомнений насчет переезда не было - меня называли «декабристкой», уезжавшей вслед за мужем вместе с 9-летним сыном и 82-летней мамой в далекую, неведомую Башкирию.

- Ну и как вас встретили? Каковы были первые ощущения?

- Замечательный редактор «Вечерней Уфы» Явдат Бахтиярович Хусаинов, знавший мою фамилию по публикациям в «Комсомольской правде», где одно время был собственным корреспондентом, принял меня очень радушно. Коллеги же поначалу присматривались, но относились приветливо и дружелюбно. И я уже вскоре почувствовала себя своей среди интеллигентных и высокопрофессиональных сотрудников «Вечерки» - тогда там работали Реан Бикчентаев, Лиля Перцева, три Юрия - Коваль, Дерфель и Узиков, Аня Татарченкова, Лия Соколова, Вячеслав Стрижевский, Лида Полякова, Иван Тихонов.

- В журналистике вы прошли ступени от корреспондента до зам. главного редактора… Что считаете самым важным в этой профессии?

- Всегда писать правду. Причем не агрессивно и не равнодушно. Быть самому себе «внутренним редактором», не допуская в публикациях непроверенных фактов, которые могут задеть чувство собственного достоинства вашего героя – положительного или отрицательного.

- Кем больше должен быть журналист - ремесленником или творцом?

- На мой взгляд, «или» здесь не совсем подходит. Без владения ремеслом, навыками нельзя представить ни одну профессию. Но если нет творческого отношения к работе, тем более к такой, где в идеале желательно «глаголом жечь сердца людей», то хорошего результата не получится.

Просматривая сегодняшние печатные издания, слушая иные радио- и телепередачи, ловлю себя на том, что довольно быстро становится скучно: отчеты, пафосные речи сильных мира сего, сентиментальные смакования жизни знаменитостей, невзрачные сюжеты сериалов. При всей необходимости Интернета, новейших технологий, быстром темпе современной жизни умное и живое слово журналиста может помочь человеку выстоять в сложных обстоятельствах, остаться на высоте разумности и гуманности.

- Вы автор более чем 25 книг. Что подвигло перейти к писательству и почему именно детективная литература?

- Не только она, хотя детективов можно насчитать около 15. Мне близко психологическое письмо, интересуют человеческие характеры. Например, повесть «И лишь однажды осветило» о конструкторах судов на воздушной подушке, об их судьбах, счастливых и печальных. «Московские звезды» - о журналистах 50-х и 60-х. Это и моя газетная молодость.

Опубликовано более 40 моих рассказов. Другое дело, что во всех жанрах стараюсь, чтобы сюжет захватывал, интриговал. А писательство пришло опять-таки благодаря журналистике. Столько случалось запоминающихся встреч, событий, которые не умещались в газетные строки, переосмысливались, обрастали художественными образами, героями.

А детективы начала писать благодаря редактору Явдату Хусаинову. В период подписки он «заряжал» меня на очередной опус, который публиковался на газетных страницах из номера в номер.

- Конечно, парадокс, но мне кажется, что вы должны быть наиболее удовлетворены научно-фантастическим романом «Суд божий», написанным в соавторстве с мужем Семеном Шапиро.

- Почему же парадокс? Так и есть. Это более сложный жанр. Я его, возможно, и не осилила бы одна. Тем более с научной основой, которую попросила разработать мужа - профессора, физика и электротехника. Также вместе мы придумывали и детективные ходы, лирическую линию. Обсуждали, спорили, как Ильф и Петров, а писали по очереди, вернее - кто был в данный момент свободнее. Семен хорошо владел пером, у него и до этого романа были интересные публикации, философские эссе в центральных и местных изданиях. Если ранжировать «Суд божий» по степени нашего участия, то ему принадлежат не менее 65 процентов. «Зато, - шутил он, - твой бренд».

- И здесь хотелось бы перейти от семейного романа к вашей семье, очень сбалансированной во всех отношениях. Можно ли назвать ее успешной? Хотя это слово сегодня достаточно затерто. Почему-то успешным считается человек богатый, то есть имеющий много денег. Но ведь можно быть таковым совсем в другой ипостаси.

- В вашем вопросе уже и содержится ответ. Мы с мужем прожили 61 год и 3 месяца. Каждый из этих дней остался в моих памяти и сердце благодарностью ему за любовь и понимание. Думаю, что его преданность делу, щедрость и доброта, принципиальность и сила воли в какой-то мере передались нашему сыну Дмитрию, московскому журналисту экономического профиля, нашим внукам - Евгению, архитектору и дизайнеру, Андрею - юристу, а может быть, достанутся и правнуку - Ванечке, которому пошел четвертый месяц. И все же богатым лучше быть духовно. Всех денег все равно не заработаешь.

- И, наконец, последний вопрос. Вы помните, конечно, когда я шутя говорил о вас в Доме печати: «Докучаева не спит, не ест, чая и кофе не пьет, только пишет». Сейчас ничего не изменилось?

- С возрастом и плохо сплю, и ем далеко не все. Чай, правда, пью. А не писать просто не могу - так, видимо, устроена. И не только я, но и мои коллеги-единомышленники, для которых журналистика и тем более писательство - не профессия, а состояние души.

Беседовал Амир ВАЛИТОВ.