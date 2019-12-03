Когда случайная идея превращается в искусство

«Образцовый дом, двор, подъезд», «Лучшая елка, горка и ледовый городок», «Лучшая хоккейная коробка». Определить победителей конкурса – такая задача стояла перед комиссией, объезжавшей вчера городские площадки.

Точкой старта стал Демский район. Возле дома №36/1 на улице Левитана расположена самая большая дворовая хоккейная коробка в городе, площадь которой почти пятьсот квадратных метров.

– Переехала сюда десять лет назад, уже с того момента помню, что каждый год здесь заливается коробка. Место удачное, в центре района, недалеко спортивная и школа искусств, поэтому лед никогда не пустует, прошлой ночью даже в два часа катались, – говорит местная жительница Анна Михайлова, вышедшая прогуляться с двухлетней Алисой.

Руководитель комиссии, начальник отдела жилищного хозяйства МБУ «УЖХ» Андрей Бычков выносит свой вердикт: все организовано на высшем уровне. Ограждения и бортики покрашены, изъянов не имеют, а территория вокруг вычищена от снега. Сетка на воротах присутствует, по качеству льда и разметок так же вопросов не возникло. У этой площадки есть все шансы быть признанной лучшей!

– Чтобы коробка соответствовала всем требованиям, заливку следует производить при ясной безветренной морозной погоде, когда грунт промерзнет на 5-7 сантиметров, иначе вода уйдет в землю, – рассказывает заместитель директора УЖХ Демского района Венер Галимов.

Поверхность, которая будет использоваться под каток, должна быть ровной. Большое значение имеет основание – снежная подушка. На очищенную площадку нужно высыпать снег и утрамбовать, а толщина слоя должна быть не менее пяти сантиметров.

После того, как основание подготовлено, можно приступать и к заливке. Для нее нужно использовать шланги с распылителем: если работать без него, лед ляжет неравномерно. Все слои должны напыляться очень аккуратно, без образования больших луж. Требуемая толщина ледового покрытия должна составлять не менее 10-12 см.

Порой обновлять покрытие приходится чуть ли не через день, а во время каникул или продолжительных выходных и каждый день.

Надо отметить, что благодаря стараниям ЖЭУ № 91 этот каток не первый год занимает призовые места как «Самая лучшая дворовая хоккейная коробка».

Не менее приветливо встретили нас и на ледовом городке, что напротив Дворца творчества «Орион», который построили силами районных ЖЭУ, коих в районе четыре.

– Высота елки 29 метров, одна из самых высоких в городе, а выросла она в питомнике Благовещенского района, ей почти 30 лет, – сообщил глава администрации района Айдар Базгудинов, показывая на лесную красавицу.

А вот елка, что расположена в Кировском районе во дворе дома № 15/1 по улице Геологов, хотя и чуть ниже, но по красоте не уступает. Рядом с ней ледяные фигуры главных героев Нового года – Дед Мороз и Снегурочка.

– Работа со льдом очень тонкая и кропотливая, потому ценится дорого, – рассказывает заместитель директора УЖХ Кировского района Ильшат Муслимов.

– Огорчает, что жители не всегда относятся бережно к скульптурам. В середине месяца мы подготовили их, а через пару дней заметили, что одно ушко мышонку уже «оторвали», – говорит директор ЖЭУ № 61 Альфред Мухаметшин.

Пришлось его снова огораживать, наращивать недостающую часть, а потом и провести беседы с жителями близлежащих домов.

А вот дом кировчан, претендующий на звание лучшего, получил небольшое замечание – оказывается, после ремонта забыли обозначить информационный стенд, но руководство ЖЭУ обещало исправить оплошность уже в ближайшие часы.

В данной номинации большие шансы у жителей дома №134 на проспекте Октября. Здесь их силами и при помощи Управления жилищного хозяйства района на стенах подъездов появились герои мультфильмов и сказок.

– Идея возникла, можно сказать, на ровном месте. У одного из жильцов после ремонта осталась краска и, посоветовавшись с соседями и пригласив художника, нарисовали вот такую красоту, – рассказывает заместитель директора УЖХ Октябрьского района Альбина Усманова.

После этого втянулись и остальные – любители пазлов на совет МКД принесли свои работы, а цветоводы на подоконниках организовали зеленые уголки. Комиссия оценила старание жителей.

Надо сказать, хоть все дома и соответствовали требованиям, но вышеописанный отличился особой эстетикой и, наверняка, получил больше плюсов.

Результаты конкурса будут объявлены в ближайшие дни, а победители получат благодарственные письма и грамоты городской администрации.

Алина ГАРИПОВА.

Фото автора.