В музей - без гида

Музей Боевой Славы в Башкирии создал мультимедиа-гид в рамках нацпроекта «Культура».

Мультимедиа-гид рассказывает об экспозиции «Воины-интернационалисты Башкортостана», посвященной нашим землякам - участникам Афганской войны 1979-1989 годов.

Из нашей республики было направлено более 9 тысяч солдат и офицеров, 342 из них погибли, 6 человек пропали без вести. Около 450 получили ранения, более 1,2 тысяч воинов награждены орденами и медалями за проявленные мужество. Афганская война стала наиболее масштабной для Советской армии после Второй мировой войны и одновременно самым сложным ее испытанием.

Для реализации проекта была использована цифровая платформа «Артефакт», которая предоставляет возможность создать мультимедиа-гид в формате дополненной реальности, а посетителям - бесплатно воспользоваться одноименным мобильным приложением в экспозиции музея. На цифровой платформе Артефакт представлено 30 экспонатов данной выставки, для распознавания они помечены стикерами AR.

Это самый простой и современный способ знакомства с музейными выставками. Приложение позволяет узнавать интересные факты без помощи экскурсовода. В мультимедиа-гиде представлены общие сведения о музейном предмете, подробная информация о ключевых деталях событий, познавательная статья и воспроизводимый через телефон и компьютер звук.

Воспользоваться новинкой посетитель может через приложение «Артефакт», которое необходимо скачать на телефон, затем найти в нем название музея и выбрать экспозицию, с которой он хочет ознакомиться. Опция «Доп. реальность» при наведении камеры на предмет позволит узнать о нем подробно. В случае нахождения за пределами музея, можно изучить музейные коллекции в режиме «Каталог».

Иван Зароков.