Домашнее задание для взрослых

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений – эти и многие другие вопросы обсудили на очередном совещании в формате «Час образования».

В 2019 году на выделенные 953 млн рублей отремонтировано 105 школ, увеличена площадь для создания дополнительных трех тысяч мест в 40 школах, оборудованы теплые туалеты в 594 учебных заведениях и создан 61 стоматологический кабинет. В планах на следующий год – строительство и реконструкция 24 детских садов на 3,5 тысячи мест, что позволит обеспечить 100-процентую доступность дошкольного образования в регионе. Также в 2020-2021 годах планируется построить 12 школ более чем на 6 тысяч мест. Благодаря этому доля обучающихся во вторую смену снизится до четырех процентов.

По словам министра образования и науки региона Айбулата Хажина, в 2020-м предстоит отремонтировать 153 школы и детских сада. Работы будут комплексными: капитальный ремонт зданий и сооружений, благоустройство школьных и дошкольных дворов, ремонт и модернизация пищеблоков. В 18 школах печное отопление заменят на организованное котельное. На все работы были выделены 980 млн рублей.

Однако, по словам Айбулата Хажина, этой суммы недостаточно для решения всех задач. Радий Хабиров поручил Минфину РБ дополнительно выделить из бюджета 70 млн рублей на благоустройство прилегающих территорий и модернизацию пищеблоков.

Участники совещания также обсудили строительство математического и IT-лицея в Сипайлово. Современная школа интернатного типа рассчитана на 375 детей, построят ее на набережной реки Уфы в 2020-2021 годах.

Глава республики поручил в дальнейшем предусматривать в проектах дошкольных учреждений бассейны.

– Не надо каждый второй садик делать с бассейном, но такие объекты должны быть, – сказал Радий Хабиров. – Мы должны научить плавать всех детей.

Глава региона затронул вопрос грантовой поддержки сельских учителей. В 2020 году количество получателей сертификатов в 600 тысяч рублей вырастет до 150 человек. Радий Хабиров отметил, что грант нужно увеличить на размер налога, который взимается после получения документа. На руки они должны получать ровно 600 тысяч.

Традиционно «Обрчас» открыла начальник Управления главы республики по социальным коммуникациям Елена Прочаковская. Она отметила, что количество обращений жителей по проблемам образования снижается. Всего за год их поступило около 3 тысяч. В числе ключевых вопросов в декабре – жалобы на администрации учебных заведений, школьное питание, обеспечение безопасности, строительство новых школ и детских садов.

Мария АПКАРИМОВА.