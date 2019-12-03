Аномальные зоны…

Мэр столицы Ульфат Мустафин подписал территориальное соглашение между городским объединением организаций профсоюзов, муниципальным объединением работодателей и администрацией Уфы на 2020-2022 годы. Это случилось в рамках заседания трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Также участники встречи ознакомились с информацией о социально-экономическом развитии города. Заместитель начальника Финансового управления администрации Уфы Каринэ Ибрагимова рассказала о параметрах бюджета - 2020 и его плановых периодах еще на два последующих года:

- Мы ожидаем, что в наступающем году в городскую казну поступит около 13,6 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов. В плановом периоде на 2021 и 2022 – по 13,7 и 14,1 млрд соответственно. Преобладающая позиция – налог на доходы физических лиц, а также на совокупные. Касательно неналоговых поступлений можно прогнозировать их снижение. Если в будущем году их объем достигнет 2, 850 млрд рублей, то затем цифры уменьшатся до 2,776 и 2,522 млрд соответственно.

Бюджет грядущего года получился социальным. Половину расходов составят выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений, которых 35 тысяч человек. Затем идут траты на образование, культуру, спорт, поддержание приоритетных проектов, таких как «Безопасные и качественные дороги». Примечательно, что 53% общего объема доходов будет сформировано поступлениями из республиканской казны.

С одной стороны, город сможет полностью обеспечить текущие нужды, с другой – запланирован серьезный вклад в развитие инфраструктуры и улучшение качества жизни горожан. Маховиком прогресса здесь являются предприятия, как крупные, так и мелкие. О денежных потоках, привлекаемых производством, рассказал начальник Управления экономики и инвестиций администрации столицы Тимур Хафизов.

- Если сравнивать показатели с данными за прошлый период, то можно отметить увеличение объемов финансовых вливаний на 5,1 %. Таким образом, сложилась цифра в 103,3 млрд рублей. И, что важно, есть перспективы к дальнейшему увеличению инвестирования.

А это – один из факторов, помогающих создавать новые рабочие места. Согласно прогнозам, к 2023 году их появится еще 4568. Как же обстоит дело с безработицей? В уходящем году ее показатели зафиксированы на уровне 0,87 %, превышения этого значения в дальнейшем не ожидается.

Один из «маркеров» положения дел в экономической сфере – сектор социального строительства. За себя говорит тот факт, что к началу следующего года в Уфе появится несколько новых детских садов. Ведь уфимцев стало больше на 4536 человек! Учитывая все выше перечисленное, Ульфат Мустафин резюмировал: в новый год вступаем с хорошими результатами.

Также соглашение о сотрудничестве подписали заместитель председателя Федерации профсоюзов РБ Валерий Апокин и председатель Совета Союза предпринимателей Уфы Ольга Одинокова. Был также принят план работы территориальной трехсторонней комиссии на следующий год.



Иван БЕГМА.

Фото Андрея ВДОВИНА.