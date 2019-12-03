Бухгалтеры сдают итоговые отчеты, учителя выставляют четвертные оценки, все спешат завершить начатые дела… Вот и мы, журналисты, решили поделиться со своими читателями самыми яркими впечатлениями прошедшего года.

К Уфе с любовью

7 февраля первому президенту республики Муртазе Губайдулловичу Рахимову исполнилось 85 лет. Из них ровно 1/5 часть, 17 лет, он был во главе региона. Не зря же многие соотечественники называют эти годы «Эпохой Рахимова». Незадолго до юбилея аксакала российской политики мне удалось побеседовать с ним.

Почему пишу удалось? Во-первых, почтенный возраст, во-вторых, в последнее время Муртаза Губайдуллович был не очень публичен и занимался в основном делами своего фонда. Да и первая фраза, которой он встретил меня в своем кабинете в Доме промышленности, расположенном на Советской площади, была довольно неожиданной:

- Я интервью не даю.

И в продолжение буквально огорошил:

«У башкир слова «юбилей» в обиходе нет».

Однако затем улыбнулся и предложил:

- Присаживайся.

Иного я и не ожидал: ведь с Муртазой Губайдулловичем мы были знакомы с начала 80-х, когда он был главным инженером нефтеперерабатывающего завода, а мне приходилось по субботам вести занятия руководителей предприятия и учреждений в Доме политпросвещения. О чем вспомнили в разговоре, хотя говорили о многом – о политике, экономике, спорте. Удивительно, но многие годы спустя он хорошо помнил состав заводской баскетбольной команды, за которую мне удалось выступать многие годы. «А где сейчас Афонин?» Самое удивительное, что Вячеслав Афонин после окончания Грозненского нефтяного института всего 3 года (1960-1963) прожил в Уфе. «А Рафа?» Рафа – это Рафаил Еникеев, тренер, возглавлявший баскетболистов УНПЗ более 30 лет. Хочу вспомнить их встречу, произошедшую в середине 90-х, свидетелем которой я случайно стал. У нас закончилась тренировка, и мы спускались по лестнице спорткомплекса «Нефтяник», и вдруг в холле появился президент республики, причем без всякого сопровождения. Рафаил Биктимирович как-то инстинктивно шагнул за колонну. И неожиданно услышал: «Рафа, почему прячешься?». Надо же запомнил, а ведь они не виделись очень давно.

У Еникеева с директором завода опосредованно связана еще одна история. В конце 80-х он был чуть ли не единственным среди нас обладателем иностранного телевизора с большим экраном. И мы с долей иронии, шутя, ставили ему это «в вину». А приобрел-то он его на предприятии, на котором руководство эффективно занималось не только производством, но и социальными и бытовыми вопросами своих сотрудников. Например, когда стало трудно с продуктами, у УНПЗ появился совхоз, а профилакторий и спорткомплекс «Нефтяник» были всегда. Вот чем занимался тогда директор крупнейшего в Европе НПЗ Муртаза Рахимов, ставший впоследствии председателем Верховного Совета и президентом Башкортостана.

А начиналось все на юге республики в Кугарчах, в селе Таваканово. Вот как он сам вспоминает об этом:

- Мы росли в тяжелое военное время, когда не хватало еды и одежды. Пешком в соседнюю деревню в школу ходил. Не просто было, но я вспоминаю это время с любовью. Затем окончил техникум, стал работать на заводе, прошел все этапы производства.

А в начале интервью он признался в любви не только к родному Тавакану, но и к столице республики - Уфе.

- Как еще к ней можно относиться? Это прекрасный город, - отметил он. – Я живу здесь с 1950-х годов, как поступил в нефтяной техникум. На моих глазах он менялся, становился больше и лучше. Потом я уже принимал участие в его жизни и развитии, когда стал директором завода и президентом.

Амир Валитов.

«Нобелевку» не тем дали

- В этом году мне довелось познакомиться с учеными из института химии УФИЦ РАН, которые совершают мировые открытия. В самом деле, Нобелевская премия по химии в 2019-м вручена за создание литий-ионных батарей - такие батареи и аккумуляторы сегодня считаются самыми энергоемкими и эффективными в мире. А в лаборатории нашего института уже давно ведется работа над литий-серными аккумуляторами, которые еще эффективнее. Так что «Россия могла бы стать лидером в производстве аккумуляторов» - так называется моя статья об этом.

Как объяснил заведующий лабораторией электрохимии института профессор Владимир Колосницын, «потолок» реально достижимой энергии литий-ионных устройств - 200-260 ватт-часов на килограмм (то есть на килограмм аккумулятора). А на основе лития и элементарной серы могут быть созданы аккумуляторы, способные накапливать 400-600 Вт*час на килограмм.

Общество очень нуждается в таких устройствах – хотя бы для удешевления экологичных троллейбусов с автономным ходом, которые наш Трамвайно-троллейбусный завод выпускает уже сегодня. Автономный ход возможен как раз благодаря емким аккумуляторам. Без них переход на электромобили, о котором мечтает человечество, невозможен.

В настоящее время английская компания Oxis Energy строит в Бразилии завод по производству литий-серных аккумуляторов - на основе разработок нашего института.

Отрадно, что ими заинтересовался и российский Фонд перспективных исследований – он тоже будет финансировать проект. Возможно, и у нас появится такой завод…

Также в этом году я (конечно, не одна) активно вела рубрику «История одного дома», где рассказывается об интересных жилых зданиях Уфы - как старинных, так и современных (например, мы писали о знаменитом «Круглом доме» в Черниковке). Ну а я прогуливалась по улице Октябрьской Революции, где каждый дом - история. О владельцах многих домов сохранилась интереснейшая информация: например, с домом Чижовой (Октябрьской революции, 17) связан упадок огромной лесопромышленной империи купца Федора Чижова, чей завод некогда находился недалеко от Оренбургской переправы (то есть Южного выезда из Уфы).

Очень интересны воспоминания, которые оставили некоторые жители старинных домов. Так, от Татьяны Евфорицкой (ее родителям принадлежал дом №43 по той же улице) мы узнаем, что многие ученицы Мариинской гимназии отнюдь не были белоручками. В ней проводились благотворительные вечера в пользу нуждающихся учениц, и гимназистки собственноручно изготавливали сувениры для продажи.

…И по всей улице - тончайшая ажурная вязь наличников, крыши с круглыми башенками, «кирпичный стиль» дома Чуфаровского - каждый, кто это видел, не может не болеть за сохранность этой красоты.

Екатерина Климович.

Судьба подарила шанс

Есть люди, на первый взгляд совершенно обычные, но встреча с ними заставляет взглянуть на нашу жизнь под другим углом и задуматься о безграничных возможностях человека.

Героиня, с которой мы познакомились в уходящем году, из их числа.

Елена Воробьева всегда была самостоятельной. Ее мама Ольга Сергеевна воспитывала троих детей одна. Начальник поезда, она, бывало, по две недели находилась в разъездах. Старшая сестра рано вышла замуж, Лена росла с братом. И если для кого-то свобода без родительской опеки могла сыграть злую роль, то для нее стала школой жизни, которая впоследствии очень пригодилась.

После школы вышла замуж, родила дочь Катю, разошлась, встретила Алексея, поженились, забеременела. Плыла по течению, особо не задумываясь о том, а что там завтра. Возможно, все так бы продолжалось, но в дом Воробьевых пришла беда.

21 декабря 2012 года на свет появились двойняшки Богдана и Варвара, девочки родились недоношенными - 900-граммовыми. Их долго выхаживали, но даже через полгода они не могли держать голову и переворачиваться. Только в год и 4 месяца малюткам поставили страшный диагноз: ДЦП. За 7 лет Лена прошла все круги ада: от полного отчаяния, отрицания бога до осознания в себе безграничных возможностей.

- Благодаря детям научилась находить общий язык с разными людьми, корректировать свое время, стала более организованной. Мне стало интересно жить. Я окончила курсы по социальной адаптации, сейчас учусь в педагогическом колледже, - рассказала она.

Надежды, что ДЦП можно победить до конца, нет. Это пожизненный диагноз. Реабилитации хватает на какое-то время, потом надо начинать все сначала и двигаться дальше.

Елену и девочек застать дома трудно - весь их день расписан по минутам: лечение в реабилитационном центре, занятия в интеллектуальной школе и по английскому языку, скоро прибавятся уроки по подготовке в общеобразовательной школе. Дети посещают коррекционный детсад, где с ними занимаются логопеды и дефектологи. Хотя могли ходить и в обычный, но во главу угла родители ставят не личные амбиции, а их здоровье.

Елене всего 35, но дети научили ее не по возрасту мудро относится ко многим вещам, отделять главное от второстепенного. Поразительно, как ей хватает сил на этот ежедневный трудный и физически, и морально труд.

- Трудно принять, что твоим детям недоступны многие самые простые вещи, - говорит Елена. - На днях Богдана смогла самостоятельно пойти в туалет. Для нее это огромное достижение. Для меня самое важное - чтобы они стали самостоятельными, могли за собой ухаживать.

Старшая дочь Катя учится в 8-м классе. Появление сестренок для нее тоже стало определенной школой. Ей всего 14, но она уже сама зарабатывает: рисует картинки для сайтов, а вырученные деньги тратит на приобретение карандашей, красок и книг.

О папе Леше надо сказать особо. К сожалению, чаще всего семьи, где растет ребенок-инвалид, неполные. Отцы не могут смириться, что их дети неизлечимо больны, и уходят. В ситуации, когда поднимать на ноги надо сразу двоих, Алексея Воробьева можно назвать героем.

Беда стала для Воробьевых не приговором, а шансом сделать свою жизнь наполненной смыслом, помогать другим людям, которые слабее духом, мужественно принимать удары судьбы и верить в добро.

Светлана ЯНОВА.

На передовой новостей

Четыре месяца – не срок, скажут многие (я в редакции новичок), но, думаю, достаточно, чтобы подвести первую черту.

Коллеги встретили радушно и сразу же бросили на передовую. На второй день после моего знакомства с изданием в Уфе прошел республиканский фестиваль востребованных профессий «ProfФЕСТ». Поручили подготовить репортаж. Так было пройдено боевое крещение и начался ежедневный рабочий процесс.

Неизгладимое впечатление получила от посещения отделения помощи женщинам, оказавшимся в кризисной ситуации, куда отправилась за очередным материалом. У каждой из обитательниц приюта трудная судьба и особая история. Не просто работать в подобных учреждениях. С одной стороны, я человек, сочувствующий чужим страданиям, с другой – корреспондент, преследующий задачу – выдать читателю интересный материал. Здесь важно не скатиться в эмоции, сохранить трезвый взгляд, и в то же время, проявляя хладнокровие, следовать принципу «не навреди». В итоге, считаю, статья «получилась», возможно, проблемы героев она не решила, но будет полезна другим, оказавшимся в аналогичной ситуации.

За небольшое время работы здесь со мной произошел и курьезный случай. Однажды, чтобы без опоздания добраться на важное мероприятие с участием главы республики, пришлось чудеса ловкости. Случилось вот что: в тот момент, когда я собралась выйти из дома, заклинил замок. Времени вызывать мастера не было, единственное, что пришло в голову – выпрыгнуть в окно. Я быстро сменила деловой костюм и туфли на каблуках на джинсы с лоферами и покинула помещение. К счастью, мое здоровье и качество материала не пострадали, если не считать время, которое после было потрачено на вызов мастера и «нную» сумму денег, потраченную на его услуги.

Вообще, работа в редакции требует способности быстро адаптироваться к любым обстоятельствам. Тем более, когда пишешь «с колес» в номер. Ведь события происходят самые разные и сменяют друг друга с такой скоростью, что только успевай о них рассказывать, упустил время – новость устарела. А еще профессия обязывает быть всегда в форме и сосредотачиваться и размышлять, казалось бы, в самых не подходящих местах. Ведь за достаточно короткое время необходимо вникнуть в суть производимых реформ или стать критиком-рецензентом выставки. Общаться приходится с разными людьми: от главы администрации города до свободных художников. Так, одна из последних ярких встреч поизошла с известным тележурналистом Владимиром Познером.

В 2020-м желаю коллегам легкости на подъем, интересных собеседников, новых творческих проектов, а читателям оставаться преданными нам. Ведь в конечном итоге все наше творчество для вас.

Мария Николаева.