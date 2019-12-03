За последние 30 лет в Уфе, по данным МЧС, выявлено 150 карстовых провалов. Чтобы избежать синдрома растрескавшихся многоэтажек, ученые и строители предлагают создать Центр мониторинга опасных геологических процессов РБ.

На круглом столе, посвященном данной теме и прошедшем в Главном управлении архитектуры и градостроительства Уфы, отличник разведки недр, заслуженный строитель республики Владимир Камалов напомнил самые резонансные случаи провала грунта. Так, в 2018 году просел ТСК «Кувыкинский», из-за чего его пришлось срочно демонтировать. Аномальные зоны зафиксированы на улицах Габдуллы Амантая, Сочинской, в Нижегородке, у реки Сутолоки, а в Деме есть Чебоксарский провал. Многострадальные дома на Интернациональной расположены на территории опасного квартала, замыкаемого Вологодской, Богдана Хмельницкого и Уссурийской. Именно в этой местности в 2016 году исчез с поверхности земли автомобиль.

- После окончательного расселения дома на Интернациональной будут снесены, - разъяснил главный архитектор города Олег Байдин.

По поводу дальнейшего алгоритма действий с аварийными домами и опасными участками он высказался, что комплексная методика будет выработана с открытием центра. Пока же решение принимается отдельно по каждому зданию. Если затраты превышают экономический эффект, то дом выгоднее снести, если еще можно спасти, то будут укрепляться фундамент и несущие стены.

Байдин напомнил, что пока закон не обязывает застройщиков исследовать землю под будущее строительство на наличие карстовых провалов. Чтобы их найти, нужно глубокое финансово затратное бурение, на что не каждый заказчик пойдет. Однако в городе есть примеры добросовестных строителей. Так, перед возведением здания Конгресс-холла были проведены изыскания для изучения структуры земной коры и найдена карстовая воронка. В результате расположение объекта было сдвинуто на 20 м, а для его основания использовано 5 видов фундамента, да еще для надежности под них закачан цементный раствор.

Сколько стоит карст?

- В южной части Уфы больше 3 тысяч карстовых воронок, 140 провалов задокументированы, более 300 исследованы, - показал на карте Владимир Камалов.

Он рассказал, что сейчас многоэтажки строятся на участках 2-й категории опасности, поэтому новые высотки «потрескивают», а то и кренятся. Для укрепления в пустоты заливают тысячи кубометров цемента, что не является панацеей - Чебоксарский провал засыпан, но земля продолжает расползаться.

- Центр мониторинга просто необходим для прогнозирования таких ситуаций, - продолжил ученый. – За территориями города и республики будет вестись постоянный мониторинг, а на картах указаны участки, где категорически строить запрещено и где приветствуется. К тому же можно представить экономическую отдачу.

Подсчитано, что для финансирования центра потребуется ежегодно около 50 млн рублей, тогда как только для расселения двух девятиэтажек – более 1 млрд.

- Многие регионы идут по пути создания таких центров, - поддержал идею главный архитектор. – Он поможет собрать разрозненные материалы в единую картину и спрогнозировать опасность. Это разумный путь.

И заверил, что Центр будет создан в скором времени, взаимопонимание с властями есть. При подготовке документов и будущего штата возник такой вопрос, как башкирская школа геологии. В основном она представлена известными учеными, тогда как молодых специалистов очень мало. Поэтому новая структура должна решить проблему возрождения Института геологии.

«Пляски» земли

Также остро стоит вопрос создания сейсмической станции. Республика оказалась одной из немногих, где пока не могут прогнозировать землетрясения. По словам Барышникова, в регионе есть несколько очагов, но несильных, всего до 4 баллов. К тому же мы постоянно испытываем эхо от колебания земли у соседей. Так, в прошлом году в некоторых зданиях Уфы они чувствовались так, что пришлось эвакуировать учащихся и студентов.

- Население должно знать, каковы отдельные сейсмические явления, - подчеркивает он. – Пока они в норме, то не несут разрушений и жертв. Но нам нельзя успокаиваться, так как они вызывают обрушения склонов, а их в Уфе очень много. Поэтому очень опасно проектировать дома на крутых обрывах.

Карст как явление типичен для разных уголков мира. Иногда образовавшиеся воронки напоминают след от метеорита. В республике известны Ахмеровский провал, Мурадымовское ущелье. По словам ученых, это длительный геологический процесс, не зависящий от людей, но усиливающийся от техногенных процессов.

- Мы их замедлить не можем, лишь усилить бездумными действиями, - сказал кандидат геолого-минералогических наук Владимир Барышников. – У нас происходит по 3 провала в год, в 2018-м их было 7. Хорошо, что обошлось без жертв. А центр до 80% сможет предсказать тектонику.

Пока что работа с карстом идет вслепую. Бывает, сотрудники МЧС приезжают по вызову и заливают образовавшиеся воронки песком и водой, что ведет к их расширению. Также надо различать трещины на фасадах домов, которые могут возникнуть вовсе не из-за карста.

Кстати, о его наличии знали еще с XVI века: известный академик Паллас назвал Урал дурной землей, подразумевая таящиеся под корой пустоты. В прошлом веке в Уфе работал на общественных началах Научный институт спелеологии, но с уходом из жизни его ведущих ученых, угас и он.

Оцифровать Уфу

Один из последователей башкирской школы геологии Владимир Камалов и его соавтор Владимир Барышников издали книгу «Опасные геологические процессы на территории Уфимского полуострова», которую презентовали на круглом столе. Она создавалась в течение 3 лет и собрала тектонические, геологические, гидрологические и иные изыскания.

- Здесь вы видите структурно-геоморфологическую карту с карстовыми воронками, - показывает Владимир Геннадьевич. - Пытались ее оцифровать, но столкнулись с тем, что их наносили в разные годы без привязки к местности. Только мониторинг, который сможет позволить себе центр, актуализирует нахождение опасных участков.

- Необходимо иметь цифровую модель геологического пространства Уфы, а она должна стать застрельщиком новых методик и пойдет с ними в другие города. Мы должны быть уверены в каждом здании и знать, что в ближайшие 2-3 года потребуется для его безопасности, - подчеркнул представитель Института геологии УФИЦ РАН Александр Смирнов.



Зиля БАДРИЕВА.