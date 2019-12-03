Лифтовых дел мастер

«Лифты здесь тоже устанавливал я. Вот эти два поменяли, а крайний остался». Наш разговор с Олегом Фледербахером происходит на седьмом этаже Дома печати, куда Заслуженный строитель России и ветеран труда пришел в гости в нашу редакцию. На его глазах росла и развивалась Уфа: появлялись производства, жилые кварталы, целые микрорайоны. Его приезд в столицу республики шестьдесят лет назад был связан с высотным строительством, появлением лифтов. Олег Иосифович поделился своими воспоминаниями о тех далеких годах.

- Как развивалось лифтовое хозяйство в республике?

- Начну с истории. В 1949 году постановлением №433, подписанным председателем Совета Министров СССР И. Сталиным, был организован трест «Союзлифт».

А через десять лет возникла необходимость поставки оборудования и монтажа первых лифтов на промышленных предприятиях и объектах нефтехимии в Уфе. На предприятиях своих специалистов по лифтам не было, и их приглашали из других городов. Еще во время Великой Отечественной войны в столицу республики были эвакуированы заводы из Москвы, Ленинграда, Харькова, Рыбинска, которые в тяжелых условиях работали на оборону страны всю войну.

А во время восстановления народного хозяйства было решено эти предприятия на прежние места расположения не возвращать, но строить на их площадках современное производство, не прекращая выпуск важнейшей продукции. Были созданы строительные тресты №3, 21, «Башнефтезаводстрой», которые взялись за возведение заводов и объектов социальной сферы. Важное звено отводилось подъемно-транспортным машинам. Надо было срочно создавать спецподразделения по монтажу и эксплуатации грузовых и пассажирских лифтов.

В феврале 1958 года по договору с трестом №3 в Уфу приехала первая бригада, состоящая всего из двух человек. Они буквально «разрывались» между объектами, которые невозможно было сдать, поскольку те оставались без лифтов.

Управляющий трестом №3 Л.Л. Балабан, предвидя трудности с этим маленьким по объему, но сложным видом спецработ, взял командировочных под свою личную опеку. В их числе был и я, представитель треста «Союзлифт» Минмонтажспецстроя.

Позже Балабан по согласованию с руководством республики и «Главтехмонтажом» взялся за организацию постоянного подразделения по монтажу лифтов в Уфе. Пошли мы с Леонидом Львовичем в Совет министров за помощью. Принял нас Закерия Шарафутдинович Акназаров, который просто сказал: «Разрешаю, тебе же и поручаю». Тогда обращение старшего на «ты» было признаком доверия и благожелательности. Так в тресте возникло собственное подразделение «Союзлифта», которым потом в течение 20 лет я руководил.

Трест №3 (а потом и другие строители) при поддержке администрации Уфы создавали условия для организации нормально действующего монтажного управления: выделялось жилье для молодых специалистов, было определено финансирование и поручено строительство производственно-комплектовочной базы, выделены служебные помещения, организовано социально-бытовое обслуживание, обучение кадров и так далее.

Уже в 70-х годах Управление в Уфе и его филиалы в Стерлитамаке и Нефтекамске были способны своевременно и качественно монтировать и производить пусконаладку лифтового оборудования.

- А где появились первые лифты в Уфе?

- В пятидесятые годы в здании «Башпотребсоюза» на улице Ленина, в восьмиэтажках на Первомайской, ЦУМе на Карла Маркса. В шестидесятые на ТЭЦ-1, Уфимском моторостроительном заводе, УНПЗ в цехе «Агроматика», в первом девятиэтажном доме на улице Ленина, где потом находился магазин «Хрусталь».

А с 1976 года началось массовое строительство 9- и 12-этажных домов, росли микрорайоны Зеленая роща, Молодежный, Восточный, Белореченский, Сипайлово, Инорс, Шакша, Затон, Южный, Колгуевский. И если в 50-е лифты были в диковинку, то здесь они стали обыденным явлением. А сейчас и вовсе трудно найти стройку, в которой не участвовали бы лифтеры. Всего специалистами МУ смонтировано более пяти тысяч лифтов в Уфе и других городах республики.

В настоящее время наше дело продолжают наследники бывшего «Союзлифтмонтажа» - многочисленные фирмы, инженерные центры, акционерные общества, частные предприниматели, ООО. Появились и свои предприятия по производству лифтового оборудования.

- Какие бывают виды лифтов?

- Это не только тот механизм, в кабине которого мы спускаемся с этажа, торопясь на работу, а он к тому же еще медленно едет. Есть большая разновидность пассажирских лифтов, отличающихся по скорости движения, размерам кабины, дверей, грузоподъемности, дизайну, в зависимости от назначения и высоты подъема.

Есть еще и другие подъемники: эскалаторы, траволаторы (движущаяся дорожка), фуникулеры, патерностеры, лестничные лифты, больничные платформы для вертикального подъема для лиц с ограниченными физическими возможностями.

В Уфе есть и неожиданные места, где можно найти лифты. Например, госцирк, минареты строящейся соборной мечети на проспекте Салавата Юлаева, Башдрамтеатр, Национальная библиотека им. Заки Валиди, а за пределами столицы - плотина Павловской ГЭС.

- Доводилось ли делать их по спецзаказам?

- Специальные индивидуальные лифты для собственных домов существуют, они просты, удобны и красивы, соответствуют правилам безопасной эксплуатации. Но в Уфе я их не монтировал. Хотя очень давно ходили слухи, что устанавливал лифт на трехэтажной даче первого секретаря Орджоникидзевского райкома КПСС Л.К. Езовой. Но злые языки перепутали. Мы просто жили в одном доме, где сначала лифт установили на 12 остановок, хотя дом был 13-этажный. Потом его просто поменяли на проектный, когда появилась такая возможность.

Но я устанавливал лифты по персональной просьбе. Например, легендарного Михаила Алексеевича Ферина в старом трехэтажном здании заводуправления УМПО. Я посетовал, что в нем ненадежные деревянные перекрытия и высота подъема всего шесть метров. На что он пояснил мне: «Молодой человек, это не для меня, а для моих друзей - Алексея Косыгина и Дмитрия Устинова, которые часто здесь бывают. Знаешь их?» Еще бы не знать. Предприятие посещал целый ряд величин. Лифт изготовили по спецзаказу в Ленинграде и доставили самолетом в Уфу. Специально для него в здании сделали кирпичную шахту.

Еще устанавливал лифт для первого секретаря обкома КПСС Мидхата Шакирова. После установки он лично его проверил и высказал недовольство, мол, шумит и дергается при остановке. А в Кремле, дескать, бесшумные кабины. Я объяснил, что там они финского производства. На что он смерил меня взглядом и сурово поинтересовался: «Ты что, сомневаешься в качестве советского производства? Просто признайтесь, что не умеете делать. Доводите до ума свою работу». Гостехнадзор, узнав об этом разговоре, лифт у меня уже не принимал. А привод тогдашних отечественных кабин действительно имел недостаток – при изменении скорости движения она как бы вздрагивала. Пришлось обкатывать и регулировать. Через месяц Шакиров принял работу без нареканий, но со словами: «Ну вот, можете же, когда захотите».

В Доме правительства на улице Тукаева для председателя Совмина тоже по проекту предусмотрен лифт, однако З.Ш. Акназаров, а позднее другие руководители, не пользовались персональным лифтом, там есть общие у главного входа. В Уфа-Арене мы тоже монтировали вип-лифт.

А еще интересный эпизод. В пятиэтажном здании администрации Уфы лифт не был предусмотрен, а этажи высокие. Председатель горисполкома А.Х. Валеев вызвал меня и говорит: «Ко мне на прием приходят пожилые люди и инвалиды. Нужен лифт». «Но он не предусмотрен проектом», - отвечаю я. «Знаю, что вы способы решать сложные задачи». Специально для этого пришлось построить шахту. Лифтом пользовались многие годы, но в перестроечные времена его выкинули, а шахту переоборудовали под кладовки. Но знаю, что пару лет назад его снова запустили.

- Известно, что вы ратуете за то, чтобы одну из улиц Уфы назвали именем Леонида Балабана…

- Я прожил в Уфе 60 лет. Она стала для меня родной. Поэтому меня волнует вопрос наименования улиц. Называть их в честь выдающихся земляков - хорошая патриотическая традиция.

Ведь улицы имени Мустая Карима, Закерии Акназарова или Михаила Ферина вызывают куда более возвышенные чувства, чем улица Проломная или тупик Свободы, Гипсовая или Свищевая.

Вклад в строительство улиц и других объектов таких заслуженных строителей как Леонид Балобан переоценить трудно. Заслуги его известны, но мало кто знает, что он является еще одним из главных создателей лифтовой отрасли в РБ. Поэтому поддерживаю инициативу о присвоении одной из улиц столицы республики имени легендарного строителя.

Подготовила Альбина Зубарева.