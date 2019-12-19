«Башкортостан зовет!» В Уфе прошел первый инвестиционный форум

Для обсуждения вопросов формирования эффективной инвестиционной политики региона в Конгресс-холл «Торатау» съехались многочисленные гости.

В формате диалога

В их числе представители федеральных органов исполнительной власти, Российского фонда прямых инвестиций, Фонда развития промышленности, Фонда развития моногородов, а также более 500 участников из Азии и Европы, журналисты.

Программные мероприятия продолжались в течение дня. С самого утра, когда некоторые из приглашенных еще продолжали регистрироваться, глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с руководителем Центра привлечения инвестиций в регионы России Александром Малах. На встрече говорили о перспективах участия РФПИ в сопровождении инвестиционных проектов иностранных компаний, а также в софинансировании республиканских инфраструктурных проектов.

– Башкортостан один из ключевых субъектов Российской Федерации. У правительства республики планы амбициозные. Промышленный потенциал региона позволяет реализовать здесь много проектов, мы заинтересованы принять участие во многих из них, в частности в сфере сельского хозяйства, – заявил после завершения встречи Александр Малах.

Диалог участников форума прошел в формате тематических секций. На площадке «Инфраструктура поддержки бизнеса» спикеры рассказали слушателям о том, как в регионе создавать успешный бизнес.

Заместитель министра экономического развития и инвестиционной политики РБ Татьяна Штоль рассказала о новых перспективах, которые предложат в республике для предпринимателей:

– Скоро у нас появится особая экономическая зона «Алга». Территориально она будет разделена на четыре части, две из которых располагаются на территории Стерлитамакского, две – Ишимбайского района.

На полях форума Торгово-промышленная палата республики провела заседание своего Совета. ТПП - самое крупное бизнес объединение на сегодняшний день. По большинству показателей оно занимает третье место после палат Москвы и Санкт-Петербурга. В ее составе более 60 предприятий, в которых трудятся больше 1800 человек.

– В этом году в нашей палате появились новые члены. Им предоставляется более 300 услуг по внешнеэкономическому сопровождению проектов. Они могут прийти к нам, поможем с презентацией, окажем содействие в проведении встречи с бизнесом, предоставим переводчиков и интерактивный зал. У нас есть возможность организовывать выставки, продвигать их на международный уровень, – пояснил журналистам президент Торгово-промышленной палаты республики Тимур Хакимов.

В форуме приняли участие представители итальянской компании, успешно работающей в сфере животноводства, ООО «Агоросакмара Башкирия». Почему в качестве инвестплощадки выбрали именно Башкортостан, рассказал генеральный директор Фабрицио Ванди:

– Мы приняли решение просто. Башкирия занимает одно из первых мест по производству скота. Поэтому используем имеющуюся возможность. Нам здесь комфортно. Кроме своих площадок еще практикуем партнерство. Работаем с хозяйствами, которые предоставляют помещения.

Говорите о себе

Ключевым событием форума стало пленарное заседание «Башкортостан – территория выгодных инвестиций». Перед его началом первый вице-премьер правительства РБ Андрей Назаров провел презентацию Башкортостана, рассказал о его промышленном, инвестиционном и туристическом потенциале. Также озвучил планы по созданию в Уфе «Аллеи инвесторов», на которой будут заложены именные звезды в честь ключевых инвестиционных проектов.

– Инвестиции – кровь современной экономики. Почему инвесторы должны прийти именно к нам? В пользу этого говорят уникальные условия Башкортостана, другого такого региона в России нет. И уже сегодня мы работаем с большинством стран мира, – отметил Андрей Назаров.

Модератором мероприятия выступил известный журналист Владимир Познер. Он отметил, что не был в Уфе более 10 лет и заметил много положительных изменений. Обращаясь к присутствующим он поинтересовался основными проблемами нехватки инвесторов.

– Инвесторы есть, они готовы сотрудничать. Многие иностранные компании хотели бы работать в России и в Башкортостане. Для этого в регионе должна быть четко выраженная инвестиционная направленность, которая созывает созвучных инвесторов, – пояснил руководитель Центра привлечения инвестиций Александр Малах.

Подводя итоги, Радий Хабиров выразил уверенность, что этот форум будет иметь большое значение для укрепления инвестиционного потенциала Башкортостана.

– Мы представляем республику как эффективный и привлекательный регион, даем площадку для совместной работы и выражаем благодарность тем, кто уже с нами сотрудничает, кто поверил в нас, – подчеркнул глава республики.

– Не секрет, что в мире есть определенное недоверие к России, есть образ страны непривлекательной, непредсказуемой, опасной, – сказал Владимир Познер. – Но когда представитель зарубежного бизнеса на форуме говорит: «Я призываю вас вкладывать деньги, инвестировать в Россию, я лично все это испытал», то это работает. Нужно ломать негативную картину, заниматься продвижением, говорить о себе. И форум «Башкортостан зовет!», помимо всего прочего, нацелен именно на это.

Мария НИКОЛАЕВА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.