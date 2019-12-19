Бюджет без дефицита

На очередном заседании городского Совета утвердили бюджет на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 гг. Он социально ориентирован, сбалансирован и нацелен на дальнейшее развитие мегаполиса. И что немаловажно, сформирован без дефицита.

Объем доходов в 2020-м прогнозируется в размере 29,3 млрд рублей. Основными его источниками по-прежнему остаются налоги на совокупный доход, на доходы физических лиц, доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности. Еще 15,7 млрд рублей поступят из бюджетов других уровней. Расходная часть составит также 29,3 млрд рублей. Основные средства будут направлены на образование – 12,8 млрд. Другие крупные статьи расходов – национальная экономика, жилищно-коммунальное хозяйство, культура и кинематография, социальная политика, национальная безопасность и правоохранительная деятельность, физкультура и спорт.

- Ни на одну социальную позицию расходы не уменьшены. Все они сохранены в полном объеме с частичной индексацией. Проект бюджета, как и в предыдущие годы, сформирован в программном формате. В его основу легли 25 муниципальных программ, - отметила заместитель главы городской администрации Гульнара Валиева.

Отражение в главном финансовом документе нашли и конструктивные предложения горожан. Так, десять из них учтены, финансовые средства предусмотрены. Это статьи бюджета, касающиеся финансирования некоммерческих общественных ветеранских организаций, содержания и реставрации старинных зданий, вопросов экологии и образования, благоустройства, капитального ремонта инженерных сетей, мероприятий по гражданской защите населения, строительства подъездных путей, мероприятий по физической культуре и спорту, вопросов экологии и образования.

- Всего по проекту бюджета поступило 142 предложения. Шесть из них взяты в работу для дополнительного рассмотрения и одно учтено при условии повышения финансирования из республиканского бюджета по поддержке местных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства, - доложил председатель комиссии по проведению публичных слушаний Павел Васильев.

Депутаты утвердили изменения в бюджете на 2019 год. Полученный мэрией кредит из республиканской казны в размере 1,4 млрд рублей решено направить на погашение долгов перед банками. Также в документе отразили погашение кредитов на 100 млн рублей за счет остатков городского бюджета.

Еще одним важным вопросом на повестке дня стало утверждение плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города до 2030 года. Его представил вице-мэр Уфы Николай Фадеев. Как отметил докладчик, представленный проект доработан с учетом предложений и замечаний депутатов, прозвучавших на 47-м заседании в рамках совместного обсуждения в рабочих группах, на президиуме Совета, постоянных комиссиях.

Все мероприятия сгруппированы по 5 приоритетным направлениям. Учитывая замечания и предложения депутатов, администрация Уфы планирует в течение 2020 года проведение серии стратегических сессий, целью которых является выявление дополнительных направлений развития города. По их результатам планируется внести изменения в Стратегию – 2030, скорректировав отдельные мероприятия и целевые показатели.

Сразу несколько вопросов касались проектов планировки и межеваний городских территорий в Калининском, Орджоникидзевском и Кировском районах. Решения по ним примут жители. Общественные обсуждения состоятся с 20 декабря 2019-го по 7 февраля 2020 года.

Во время заседания состоялась церемония вручения знака «Почетный гражданин Уфы». Его удостоились председатель совета директоров акционерного общества «Уралмостострой» Павел Рабухин и президент УГНТУ, доктор технических наук, заслуженный деятель науки России и Башкортостана, академик Академии наук РБ Айрат Шаммазов.

- Практически все мосты и путепроводы города построены нашим коллективом. Спасибо за признание заслуг. Уфа преображается. Все видят, как она хорошеет с каждым годом, - подчеркнул Павел Семенович.

Мария АПКАРИМОВА.