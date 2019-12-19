С чего начинается елочка

Какой Новый год без елки? Пушистые лесные гостьи на две-три недели поселяются во всех квартирах, порой – искусственные, но даже в этом случае хозяйки не преминут поставить на стол ветку душистой пихты. Праздника ждут дети и взрослые, но с особенным нетерпением – продавцы елочных базаров.

По слухам, за три предновогодние недели многие зарабатывают себе на автомобиль. Так ли это? Мы решили окунуться в мир торговли и испытать это на себе.

Место для торговли.

Опытные игроки новогоднего бизнеса начали работу еще осенью – в ноябре прошел тендер, определяющий, кому достанутся самые востребованные точки, и сейчас более 100 елочных базаров принимают первых покупателей. Запестрели зеленые пирамиды у торговых центров, на площадях, ярмарках и людных улицах. Можно ли встать в ряд других «елочников»?

Во-первых, для этого необходимо зарегистрировать ИП, причем в списке кодов ОКВЭД должен быть 47.7 (Торговля розничными прочими товарами в специализированных магазинах). Во-вторых, необходимо получить разрешение, для чего следует обратиться в городскую администрацию.

Где купить елку?

- Для оптовой закупки не нужны никакие документы, подтверждающие статус юридического лица. Это же товарно-рыночные отношения. Может быть, человек решил загородный дом украсить сразу сотней пихт, - говорит директор Уфимского лесхоза Рустэм Галлямов. – А вот мы обязаны снабдить покупателя пакетом документов, подтверждающих, что продукция выращена на специальных новогодних плантациях. Для мелких покупок, например, 5-10 елок, достаточно будет чека, а более крупные партии требуют составления договора и акта приема-передачи товара.

С начала декабря предприимчивые «деды морозы» оставляют заявки в лесхозах, причем, чем больше заказ, тем ниже цена. Самый мелкий опт (50 деревьев) в Уфимском лесхозе можно выкупить от 250 рублей за штуку. Это относится к маленьким сосенкам, высота которых не превышает 2,5 метра. Ель такой же высоты обойдется в 290, а пихта – в 540 рублей. Если хватит силенок на реализацию тысячи деревьев, то они обойдутся еще дешевле – 120 рублей за деревце.

- Волна елочного ажиотажа уже началась, хотя спрос примерно на 50% ниже прошлогоднего, - рассказывает инженер по производству Уфимского лесхоза Венер Атауллин. – На нашей розничной точке с момента открытия в день уходит 10-15 деревьев, люди интересуются, подходят. Конечно, многое зависит от оформления торгового места: гирлянды и украшения привлекают внимание и напоминают о празднике.

Цена небольшой сосны на елочном базаре - от 550, ель можно купить за 650, пихту – за 900. Ближе к бою курантов цены будут ползти вверх, зато с 30 декабря горожане увидят удешевление товара в несколько раз – у продавцов остается последний шанс сбыть елочки и они отдают их за бесценок. 1 января душистые хвойники нужны лишь любителям пихтовых веников и оздоровительных ванн.

Взгляд изнутри

Айдар Зинатуллин торгует елками несколько лет – берет отпуск и три недели посвящает предновогодней гонке.

- Не закрываю точку до последнего, нередко домой возвращаюсь в три часа ночи, - рассказывает он. - Согреваться приходится в машине, иногда меня сменяет брат, но в основном торгую сам. В некоторые годы выручка доходила до 500 тысяч, сейчас берут не так охотно, но оставлять щедрую подработку не намерен.

Продают и через Интернет: сайты объявлений пестрят заманчивыми предложениями о бесплатной доставке и низких ценах. Однако не стоит очаровываться: привезти могут не самое лучшее деревце, а стоимость будет не ниже, чем на рынке – от 500 рублей.

Юлия ПАХОМОВА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.