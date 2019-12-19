Деда Мороза вызывали?

«Приглашаем на работу Дедов Морозов и Снегурочек (желательно в паре) со своими костюмами для проведения корпоративных вечеринок, утренников и поздравлений на дому. От кандидатов требуется опыт работы, наличие программы и желательно - автомобиля. Личные качества: актерское мастерство и способность к импровизации. Присылать резюме на электронную почту с пометкой «на вакансию Дед Мороз и Снегурочка». В канун Нового года такие объявления не редкость. И вот десятки почтенных старцев в ярких шубах и девиц с косой до колена, разлетевшись по городу, внимательно слушают стишки и раздают подарки. Одним - радость, другим – прибыль.

Волшебник в джинсах

Как это вообще – работать Дедом Морозом? Легко и непринужденно – отвечает Марат Гилязов, который вот уже пять лет за две недели до праздника откладывает все важные дела, достает из шкафа костюм, внушительных размеров мешок и отправляется на «чес» по городу.

Работает он на себя: дает объявления, принимает по ним заказы. График на декабрь у него расписан еще в ноябре. По профессии Марат – инженер-строитель, но судьба занесла в артистическую среду, увлекся самодеятельностью, а тут знакомые предложили за вознаграждение изобразить Деда Мороза, чтобы порадовать их пятилетнюю дочь.

- Вроде бы ничего сложного, но тогда я сильно волновался. Надо ведь найти общий язык с ребенком, не разочаровать. Одолжил длинную красную шубу, а под нее по неопытности надел джинсы. Пришел, поздравил, подарил игрушку, сладости. А девочка, очень внимательно наблюдавшая за мной, потом говорит: «У дедушки брюки какие-то не сказочные». Отшутился: сказал, что свои постирал, не успели высохнуть, пришлось взять у молодого Нового года – он любит модничать. Вроде поверила, - вспоминает наш собеседник. - Еще был случай. Отправились со Снегурочкой на заказ. Пришли по указанному адресу, стучим в дверь. Нам открывает молодой человек с маленьким сынишкой. На их лицах читается удивление, но мальчуган недолго был в растерянности, радостно закричал: «Ко мне Дед Мороз пришел! Он подарок мне принес!» Тут до меня дошло, что это не та квартира, ведь нас звали к девочке. Но ребенка не хотелось расстраивать – не могу же перед его носом развернуться и уйти. Подмигнул растерянному отцу, зашел, дальше - по сценарию, к счастью, у меня с собой был небольшой сладкий подарок, а тут и родитель незаметно всучил мне какую-то игрушку. В общем, не разочаровали малыша. Правда, в итоге по нужному адресу немного опоздал.

Снегурочка у Марата не постоянная. Каждый год приходится искать новую, выручку делят не пополам, он берет семьдесят процентов как организатор. Можно было бы обойтись без «внучки», но люди любят, когда приходят в паре. У «Деда Мороза» следующий прейскурант: от 1,5 тысяч рублей за поздравление на дому (в зависимости от удаленности адреса), и от трех тысяч – за корпоратив (в зависимости от программы и времени пребывания). В этом году у него их запланировано восемь, а выездов на дом – двадцать.

- Но спрос немного упал. Настроения праздничного у людей поубавилось, экономят. Да и конкуренция большая: появилось много желающих подработать в праздники. В былые годы я зарабатывал больше, - резюмирует Марат.

Хотите - в дверь, хотите – с балкона

Выбор действительно большой. Цены в среднем по 900-1000 рублей за 15 минут до 30 декабря. При заказе на 31 декабря услуга заметно дорожает – 1,5- 2 тысячи рублей. И эта же стоимость сохраняется в первые три дня января.

Также цена зависит от продолжительности визита «волшебников». За 15 минут Дед Мороз и Снегурочка готовы поздравить семью, выслушать стишки, исполнить песенку и вручить подарок. Если вы согласны доплатить, то в довесок будет вам и хоровод, и игры, и песни.

А вообще, чувствуется, что между сказочными волшебниками существует конкуренция. Некоторые пытаются удивить программой. Звоним в фирму, организующую праздники:

- Хотим заказать Деда Мороза и Снегурочку на 31 декабря.

- К сожалению, у нас уже все расписано.

После недолгих переговоров находится «окно» на 30-е, правда, утром.

- Хочется чего-то интересного, необычного, - изображаем капризного клиента.

- Дед Мороз может войти с балкона, - деловито сообщает мне барышня на другом конце провода.

- Мы на седьмом этаже живем. Как он туда попадет?!

- Впустите заранее, конечно, - в голосе собеседницы звучат нетерпеливые нотки.

- Только нам нужен фактурный Дед, чтобы и рост, и габариты - все как полагается, а не субтильный юноша.

- К вам выедет Дед Мороз двухметрового роста. Будто из сказки.

- А как насчет костюмов? - продолжаю придираться.

- Костюмы богатые, новые, только недавно закупили.

В итоге артисты согласились приехать к нам в Шакшу, правда, запросили дороже - 2, 5 тысячи рублей за полчаса.

Кстати, насчет программы. В борьбе за клиента тут уж кто во что горазд. Звоня по объявлениям, наткнулись на фокусников, предлагавших оригинальные номера - заморозить веревку, провести сеанс левитации, выпить воду на расстоянии и продемонстрировать волшебные огоньки. Другие берут реквизитом. Нашелся артист, который пытался обаять нас... светящимся посохом.

А теперь посчитаем, сколько на свой бизнес тратят сами Деды Морозы и их внучки. Костюм для волшебника стоит от двух тысяч. Но это совсем дешевый вариант. Чтобы выглядеть солидно, придется выложить 10-15 тысяч рублей в среднем. В комплект входят шапка, шуба, варежки, мешок для подарков, пояс. Вдобавок нужно закупить обувь и белоснежную бороду. Плюс к этому - транспортные издержки. Если совершать несколько выездов, к тому же в отдаленные районы, придется потратить на бензин в среднем пятьсот рублей за рабочий день. Придется раскошелиться и на реквизит, если хочешь удивить гостей фокусами или играми, а также на рекламу. Так что если для вас это первый сезон, много не заработаете, но подойдете к делу обстоятельно и серьезно, по крайней мере отобьете потраченную сумму. Зато в следующем году можно меньше тратиться, вот уж будет возможность развернуться.

Словом, как там поется в известной рекламе? Праздник к вам приходит, если заказать его на дом за умеренную цену.

Альбина Зубарева.