Это небольшое двухэтажное кирпичное здание и не бросается в глаза, когда идешь мимо Красинского рынка. Расположенное в глубине двора, оно привлекает внимание лишь тем, что в нем идут строительные работы - пустые глазницы окон, красная кирпичная пыль на снегу, шум инструментов. А когда-то, почти сто лет назад здесь пахло хлебом. В документах так и указано, что некогда в нем располагалась «Образцовая хлебопекарня». Ориентировочно дом №46 на улице Красина построен в начале ХХ века и является типичной складской постройкой того времени. Она дошла до нас практически в своем первозданном виде, что особенно оценят любители городской старины. А за ее реставрацию взялась уфимская компания «Проект-М» во главе с известным архитектором Павлом Мазиным.

Прошлое и настоящее

Это теперь здесь – тихий городской район. А век назад жизнь била ключом. Когда пекарню построили, улица называлась Казарменной, чему была обязана Казармам внутренней стражи, находящимся неподалеку. Историческая справка гласит, что в конце XIX - начале ХХ века улица была одним из основных въездов в город со стороны Казани. Спускаясь вниз с горы к железной дороге, в Нижегородке она переходила в Бирский тракт, пересекая реку Белую в районе Вавиловской переправы (в районе нынешней ул. Ахметова в Затоне). Только представьте, как этот городской уголок выглядел в то время. Там, где сегодня расположен комплекс зданий агрегатного производственного объединения, располагалась большая рыночная площадь – Тюремная, названная в честь расположенной по соседству городской тюрьмы. Здесь процветала торговля пиломатериалами и дровами, доставляемыми из Нижегородки. По диагонали находилась Щепная площадь, на ней стояла кирпичная узорчатая кузница, а около нее, на улице Вавиловской (Зенцова) - Сергеевская баня, сохранившаяся до сих пор, но искаженная перестройкой. Отсюда уфимцы напрямую ходили в Александровскую церковь, на фундаменте которой возведен Дом профсоюзов.

Наша пекарня видела, как в этой части города кипела торговая и ремесленная жизнь. Мимо громыхали телеги с грузом, летом поднимая пыль, а осенью и весной, увязая в грязи, простой люд толкался в поисках нужного товара или шел на службу.

Почему же пекарня находится в глубине двора, а не на красной линии? А потому что на ней располагался хозяйский двухэтажный дом, ныне утраченный. Пекарня была дворовой постройкой, но хорошо проглядывалась с улицы. Видимо поэтому фасад имеет довольно нарядный вид, украшен кирпичными карнизами и фризами.

Перед тем, как приступить к реставрации здания Павел Георгиевич проделал большую исследовательскую работу, чтобы узнать о его прошлом.

Раскладочная ведомость налогов на недвижимое имущество г. Уфы (II часть, 1897 г.) подсказывает, что под №408/406 указан участок Ивановой Марии Аверьяновны - тогда по ул. Казарменной, 34, а ныне Красина, 46а. В Справочной книге г. Уфы 1908 г. значится еще один хозяин - Муллин Игнатий Федорович.

По данным Справочной книжки г. Уфы 1911 г. в списке владельцев мелких предприятий фигурирует хлебопекарня Смирнова по ул. Казарменной, 34 (видимо, помещение арендовано у Ивановой М.А., может быть частично) и экипажное кузнечное заведение Муллина по ул. Казарменная, 34/1. Это указывает, что здание построено в 1908-1911 гг.

По данным переписей 1923 и 1926 гг. усадьба с пекарней принадлежала Горхозу и, вероятно, арендована Николаем Даниловичем Егоршиным. На восточном фасаде сохранилась еле читаемая надпись краской «Образцовая хлебопекарня Николая Даниловича Егоршина». Орфография послереволюционная. В 1950-60-е годы здесь был коммунальный дом, в котором проживали четыре семьи. После расселения в нем размещался склад ЖЭУ-11. А перед тем, как за него взялся инвестор, здание несколько лет пустовало.

Инвестор достоин доверия

Досталось оно Павлу Мазину в довольно унылом состоянии. Облицовочная кладка местами обрушилась, на одной из стен образовалась трещина, окна наглухо заложены, полукруглый свод ворот на первом этаже частично перестроен, обрушился деревянный пристрой, есть и другие повреждения, вызванные временем. С большим энтузиазмом взялся Павел Георгиевич за его реставрацию, арендовав здание на льготных условиях. Есть такая программа – аренда памятника старины за рубль. Что, правда не совсем так. По ее условиям, сначала инвестор должен вернуть постройке первоначальный вид. На это дается три года, в течение этого времени необходимо оплачивать рыночную стоимость аренды. В случае с пекарней - двести тысяч рублей в год. Раньше завершишь восстановление - меньше заплатишь. Но реставрация – длительный процесс, быстро не получается.

- Сначала мы хотели попробовать свои силы на небольшом объекте, чтобы не требовалось больших вложений в аренду, так как сама реставрация и составление необходимой документации тоже обойдется в немалую сумму. Предлагалось еще несколько домов по этой программе, но с большой арендной платой. Например, одно из зданий на улице Октябрьской революции за полтора миллиона рублей в год, - сказал руководитель фирмы «Проект-М».

Вы не подумайте, что это так просто: арендовал здание, выдали ключи, пришел и начал штукатурить стены. Это в первую очередь длительная процедура подготовки большого объема документации, куда входит согласование с «Башкультнаследием». Здесь возник еще один пунктик. На момент, когда компания Мазина бралась за это дело, здание являлось выявленным объектом культурного наследия. Однако инвестор провел экспертизу, чтобы включить его в реестр объектов культурного наследия республиканского значения, таким образом, обеспечив ему и прилегающей территории охранный статус.

- Есть множество объектов, имеющих признаки культурного наследия. Для того, чтобы включить их в реестр или, наоборот. снять статус, необходимо провести экспертизу. Нам она обошлась в 150 тысяч. Но, учитывая, что в одной нашей республике сотни таких зданий, итоговый бюджет, конечно, гораздо больше. Но есть еще один важный фактор - нужна заинтересованность в этой работе, - высказывает точку зрения Павел Георгиевич. - Я понимаю и власть, не раз обжигавшуюся на недобросовестных инвесторах. Некоторые доводят памятники до разрушения. Наш офис находится на улице Октябрьской революции, мы наблюдаем, что во многих зданиях старинной постройки идет расселение, но дома не должны оставаться бесхозными, это ведет к их гибели. Тому есть немало печальных примеров. Необходимо привлекать инвесторов, которые могли бы восстанавливать здания для последующего использования. Что касается программы аренды памятника за рубль, то можно было бы предусмотреть дополнительные возможности для инвесторов. Например, по истечении срока аренды приватизировать отреставрированное здание на льготных условиях. Своим примером мы хотим доказать, что есть добросовестные инвесторы. Надеемся, что если мы захотим двигаться дальше в этом направлении, то и нам власть пойдет навстречу.

Однако для инвестора это определенный риск. За три года пока идет реставрация здания, аренда составит шестьсот тысяч, прибавим к этому уже освоенную внушительную сумму на восстановительные работы. А сколько еще потребуется вложить! Всего аренда рассчитана на 25 лет, за это время он должен вернуть вложенное. Пока конечного варианта, что делать со зданием дальше, у него нет. Вероятнее всего это будут помещения под торговлю, офисы. Проблема в том, что в одиноко стоящее среди частных построек здание на отшибе бизнес не затащишь. Но Мазиным двигает благородное желание сохранить для потомков хоть небольшой осколок старины.

Проблему обсудили…

Проблема сохранения старины актуальна не только для Уфы, но и других городов России. Сохранять или не сохранять – вопрос то и дело становится камнем преткновения, разделив общество на два противоположных лагеря.

Во вторник эту тему обсудили на совещании по сохранению исторического облика города и привлечению инвестиций в реставрацию объектов. Свою позицию высказал начальник Главного управления архитектуры и градостроительной деятельности Уфы Олег Байдин: «В частности, проанализировав опыт других городов, мы предлагаем внедрить в Уфе практику по продаже объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии, по начальной максимальной цене 1 рубль с выставлением требований по реставрации».

Сейчас ведется разработка генплана, поэтому необходимо определить процедуры по сохранению объектов культурного наследия.

Однако пока применяется практика перекладывания на девелопера обязательств по восстановлению исторических объектов в квартале застройки. И не все из них заинтересованы в том, чтобы исполнить свои обязательства.

В городе находятся 874 объекта культурного наследия, 330 из которых включены в реестр объектов культурного наследия, 544 относятся к выявленным памятникам истории и культуры. Только 33 объекта - в муниципальной собственности, 16 из них — в неудовлетворительном состоянии.

Хочется надеяться, что механизм сохранения памятников старины будет выработан и Уфа не потеряет своего неповторимого облика, когда среди современных стеклянных и бетонных многоэтажек вдруг открывается прошлое.

Альбина Зубарева.