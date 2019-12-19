Не «поговорили и разошлись», а работаем на результат

Осенью в республике впервые был создан Совет по правам человека и развитию институтов гражданского общества при главе Башкортостана. В него вошли известные общественные деятели, юристы, врачи, городские активисты - всего 36 человек, выбранных народным голосованием посредством Интернета. Председателем совета Радий Хабиров назначил своего оппонента на выборах главы республики - Владимира Барабаша. Какие цели ставит перед собой этот орган, на что в первую очередь направлена его деятельность и не превратится ли он еще в одну фиктивную структуру – об этом наш разговор.

- Владимир Валериевич, понятно, что все наболевшие вопросы жителей Башкортостана Совет не решит, но чем все-таки конкретно намерен заниматься?

- Совет не будет заменять собой структуры действующей власти или дублировать «Инцидент». Наша задача - выявлять системные нарушения в реализации прав граждан и находить механизмы устранения таких нарушений. Я как председатель и помимо того - специалист по Стратегии действий настаиваю на двух принципах нашей работы: полная прозрачность и независимость. Надеюсь, что мы станем эффективным инструментом в решении насущных проблем наших граждан.

- У нас есть институт уполномоченного по правам человека в РБ. Зачем тогда Совет?

- Разница в том, что институт уполномоченных - государственный орган, а наш совет - общественная организация, где никто не получает зарплату. Это не значит, что к такому ответственному делу мы будем относиться как к общественной нагрузке. Из плюсов - мы являемся независимой структурой, призванной помогать людям в решении их жизненно важных вопросов. К тому же Совет по правам человека в Российской Федерации появился раньше, чем институт уполномоченных. А председатель находится в статусе советника президента. Наш совет – копия федерального и тоже является коллективным советником главы республики по ряду вопросов. И первыми, с кем встретился Радий Фаритович сразу же после своего избрания, были мы, члены СПЧ.

- За это время удалось кому-то реально помочь?

- На самом деле есть уже маленькие и большие победы. Несомненным успехом считаю исправление ситуации с «Золотым запасом» – краундфандинговой площадки, куда вложились более четырех тысяч человек, общая задолженность перед ними составляет более 1,7 миллиарда рублей. История такова. Центробанк России неожиданно отозвал лицензию у уфимского «Роскомснаббанка», главного «хозяина» площадки, обнаружив в его деятельности признаки финансовой пирамиды.

Мы вникли в проблему, пообщались с обманутыми вкладчиками – встреча прошла в Башдрамтеатре, надо сказать, в очень накаленной обстановке. Людей понять можно – больше половины из них пенсионеры, даже 1930-х годов рождения, которые копили деньги годами и даже не имеют понятия, куда обратиться. Обещали помочь и действуем. Взаимодействуем с МВД, республиканской прокуратурой, безусловно – с правительством. Сейчас совместно с правоохранительными органами и юридически ситуацию выруливаем. В частности, одним из препятствий к возврату денег заимодавцы видят иски возникшего фактически ниоткуда ООО «Потенциал», которое через Арбитражный суд пытается признать себя крупнейшим кредитором. Мы сомневаемся в добросовестности этих шагов и уже активно подключились к судебным процессам. Прогнозируем, что в ближайшее время сможем получить отказы в удовлетворении их требований. Это главное, что препятствовало в работе с вкладчиками. Что уже дает право на следующие шаги. В общем, мы взяли на себя все юридическое сопровождение, тем более что в команде есть самые высококвалифицированные юристы.

Есть еще одна история, которая вызвала бурю негодования у неравнодушных граждан, - с девочкой Софией из Стерлитамакского района, ее не хотели брать в детсад из-за необычной внешности. Ребенок родился с деформированным лицом, и заведующая решила, что он будет пугать детей. Здесь можно было бы затронуть серьезную этическую проблему. Ведь сейчас, чтобы воспитать в ребятах толерантность к таким людям, их напротив стараются обучать с особенными детьми «под одной крышей». Но руководство решило иначе. Между тем девочка – спокойная, общительная и больше ничем не отличается. Есть еще и такой нюанс. Семья проживает в неблагоустроенном доме, родители очень хотели бы улучшить жилищные условия. Но отец – водитель автобуса - работает один. Мама же вынуждена сидеть с дочерью, ведь в садик ее не берут. Совет поднял этот вопрос в 10-11 утра, а во второй половине дня уже была реакция главы республики, и вопрос решился.

Есть история, которая попала даже в федеральные новости, про бабушку, брошенную родственниками. У пожилой женщины старческая деменция, есть близкие родственники, но ухаживать не хотят. Мы ее определили на лечение, дальше, скорее всего, нужно будет договориться с интернатом для престарелых и инвалидов, чтобы направить ее туда. Совет – это не просто «приехали, поговорили и разошлись». Наше слово значимо.

- Какое у вас сложилось мнение о Радие Хабирове, его кадровой политике?

- Он перфекционист, не любит, когда сделано плохо. Но, к сожалению, у него короткая скамейка «резервных игроков». Хороший мотиватор - конкурс «Лидер Башкортостана», но этого недостаточно. В ходе предвыборных дебатов я заострил внимание на том, что «ручное управление», которое так или иначе присутствовало на время нахождения его в статусе и.о, не дает развития региону. Когда глава занят вопросом покраски подъездов или ямочного ремонта, он дожмет этот вопрос, но может пропустить что-то важное. С формированием кабинета министров Радий Фаритович сможет выдохнуть и переключить все силы на главное: решение стратегических задач, привлечение инвестиций, медицину, чтобы создать в республике лучшие условия жизни.



- Как Вы взаимодействуете внутри организации? Не будет ли как в той басне про лебедя, рака и щуку?

- Мы поделили сферы деятельности в соответствии с компетенциями. Практически все активно работают. Кто-то занимается экологией, кто-то вопросами материнства и детства, проблемами инвалидов, условиями содержания заключенных и правовым обеспечением. С ГУФСИН работают Олег Галин (он руководил общественно-наблюдательной комиссией за местами содержания заключенных), один из лучших адвокатов Алексей Зеликман. Учимся работать в команде. Пришло понимание, что не стоит друг друга переделывать, надо выходить на качественно новый уровень, быть взаимовыгодными в хорошем смысле слова для достижения конечного результата.

Медицину курируют врач-неонатолог высшей категории, педиатр, кандидат медицинских наук, директор благотворительного фонда помощи тяжелобольным детям «Особенные дети» Файруза Латыпова и лидер сообщества мам детей-инвалидов Наталья Сорг. Кроме того, есть вопросы, касающиеся соблюдения прав медработников – материальное обеспечение, вопросы с зарплатой, переработкой, кумовства, превышения служебных полномочий. Есть обращения от целых коллективов медучреждений. Разбираемся, что-то подтверждается, что-то нет.

- Совет не оставил в стороне и проблему трудных подростков. Поездка в Белорецк оставила удручающее впечатление…

- Подготовлена серьезная аналитическая справка о работе комиссий по делам несовершеннолетних. И знаете, что выяснилось? Практически во всем регионе запущена профилактика правонарушений. Если в Уфе еще как-то налажена эта работа, то в небольших городках подростковая преступность растет. Причина казуистическая: в основу КДН заложены устаревшие нормы, которые были введены еще с зарождением советской власти. К сожалению, инспектора почти не занимаются и теми, кто поставлен на учет. Процветает безнадзорность. Нами проделана большая работа совместно с правительством, собираемся выходить на федеральный уровень с предложением изменить ряд нормативных актов. Совместно с Курултаем готовим ряд поправок, на уровне республики мы можем быстрее это осуществить.

Конечно, нужно и поднимать проблему кадров. Педагогический коллектив в школах на 85 процентов состоит из женщин, и по этому поводу уже давно бьют тревогу. Учебным заведениям нужны и мужчины, это особенно актуально для ребят, которые воспитываются в неполных семьях. Нужно чувствовать мужское плечо, брать с них пример. Стараются всеми силами привлечь мужчин-педагогов в школы, создаются советы отцов. В КДН ситуация в разы хуже. Нужно работать с трудными подростками, направлять их на путь исправления. А что могут сделать инспектора, в основном молодые женщины? Им и самим очень непросто, потому и текучка, а главное – результат от их усилий мизерный.

- Остается вопрос: как СПЧ со всем этим справляется, это же огромная нагрузка?!

- Времени стало меньше – личного, для выполнения своей непосредственной профессиональной деятельности. Но мы вошли уже в рабочее русло, выстроили организационный процесс и стараемся все успевать.

Ирина ШИПУНОВА.