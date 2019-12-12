Бизнес или «чисто для души»?

Сегодня все больше людей мечтают перестать работать «на дядю» и заниматься тем, к чему лежит душа. «Ушел из офиса и открыл пиццерию», «Шила тряпичных кукол, и они стали продаваться» - вот тренд нашего времени. Но часто ли получается не только создавать красоту, но и зарабатывать на этом? Ответ «УВ» искали на выставке «Уфа. Арт. Ремесла. Сувениры».

Шаль вязала…

Пушистые шали красиво ниспадают с манекенов, есть не только темные, но и белые, ажурные, разнообразных форм - вот что значит настоящее мастерство! Пуховые шали - традиционный бизнес башкирских женщин: работа мастериц ценилась и давала верный кусок хлеба. А как они себя чувствуют сегодня - в эпоху китайских пуховиков?

- Традиционная шаль стоит 4 тысячи рублей, самое большое наше изделие - плед - 8 тысяч. Раньше шали были только квадратные и треугольные, а теперь мы освоили более современные формы: вяжем полукруглые, они стоят 2 тысячи, - говорит Зульфия Вапаева. - Но и «производственные расходы» у нас немаленькие. Шали вяжут из козьего пуха. Его тщательно прочесывают, чтобы удалить мусор и грязь, прядут прялкой и веретеном, затем вяжут шаль, стирают ее и сушат в растянутом виде. 100 граммов пуха стоят 250-300 рублей, на шаль надо 400 граммов. Можно не вычесывать и не прясть самим, а отдать в обработку: 100 граммов - 100 рублей.

Наш клуб «Стерлибашевские узоры» создан при районном Доме культуры, в него входят 15 мастериц, и нас знают: участвуем в выставках не только в Уфе - были и на ВДНХ, заказы приходят из Франции, из США. Так что заработать получается. Но доходы не очень большие.

Бутик для Индианы Джонса

Кажется, пора обновить обложку для паспорта. На этом стенде изделий из кожи они неброские, но стильные и на вид весьма долговечные. Еще больше привлекает сумка - небольшая, с несколькими отделениями. Шикарно смотрятся кейс для планшета и травелер - «кошелек», где умещаются паспорт и пластиковые карты. Еще умельцы данного мини-производства умеют делать колчаны с настоящими стрелами.

А на голове юного продавца Ильгизара Юлдашбаева красуется кожаная шляпа, как у Индианы Джонса.

- Основное сырье (телячью кожу растительного дубления) мы получаем из Италии, а также из Франции. Из нее шьем изделия, делаем тиснение, красим, - рассказывает он. - Что лучше всего продается? Травелеры и ключницы - «сумочки» для ключей. Еще делаем рюкзаки, - но только такие, которые без содержимого можно свернуть, а также портфели. Наш девиз - «Брутальные вещи для настоящих мужчин!»

Я поднимаю портфель. Действительно, только для мужчин!

- Пояса вы не делаете? Видела на другом стенде…

- Возможно, будем. Но это не так просто. Взять полосу, приделать пряжку, обработать по минимуму - не того ждут от изделия ручной работы. Пояс - целая философия.

- А прибыль есть?

- Есть, но пока что мы всю ее вкладываем в дело. В основном в обучение мастеров. Чтобы научить человека хорошо работать с кожей, нужен как минимум год. Бывает, что, научившись, люди уходят от нас, чтобы зарабатывать самим. Но за их качество мы не отвечаем. Начать оставлять прибыль себе планируем примерно через год. И мы хотим не просто зарабатывать, а основать бренд.

И правда, почему все знаменитые бренды изделий из кожи должны быть иностранными?

- Наши вещи часто покупают на подарок, - добавляет глава бизнеса Азамат Юлдашбаев (он же известный башкирский поэт, журналист, экс-главный редактор журнала «Ватандаш»).

Действительно, подарки получаются не только красивые, но и функциональные.

«За войлоком - будущее!»

Платья свободного кроя, жилеты, свитера, пальто, шарфы, играющие яркими цветами, с переливом оттенков, с ажурными вставками, беретки с розочками, сумки с рисунками, яркие варежки - и все это не из вязаной шерсти, а из войлока. Женщина, которая стремится выглядеть модно и оригинально, не устоит! У мастерицы Лилии Сагадатовой цены не такие уж высокие: берет - 1000-1500 рублей (вполне можно найти магазинный по такой цене), свитшот - 5000, жилет-трансформер - 7000: ажурная вещь из шерсти нескольких цветов.

- У меня высшее экономическое образование, я работала на производстве, - рассказывает мастерица. - Всегда увлекалась рукоделием и однажды решила: работать на кого-то - не мое, пора превращать хобби в бизнес! И вот занимаюсь войлоком уже два года.

Все эти изделия (материал совсем не толстый) сваляны из шерсти австралийских овец-мериносов. Ее вытягивают и окрашивают, получаются длинные мотки - пасмы.

Если окрашивают в Подмосковье (на Троицкой фабрике), то от их красок шерсть немного грубеет (правда, сейчас они стараются улучшить качество). Если же брать итальянское сырье, у него качество замечательное. (Плюс декор: вискоза, цветные нитки и т.д.)

Позже в Интернете я нашла несколько предложений шерсти для мокрого валяния: от 125 до 387 рублей за 100 грамм. Но оптом, наверное, дешевле.

- Чтобы научиться валянию, прослушала множество мастер-классов - на youtube, в фейсбуке и т.д., бесплатных и платных; стараюсь всегда слушать уроки ведущих мастеров, которые придумывают новые приемы, создают моду, - продолжает Лилия. Судя по ее изделиям, сейчас модно сочетать шерсть с шелковыми вставками. - Я занимаюсь мокрым валянием. Платье могу сделать за неделю, варежек - две пары в день. Но для меня главное – качество, чтобы войлок был хорошо провалян, не был рыхлым, не распадался.

- Сырье, обучение - затраты значительные. Приносит ли любимое дело прибыль?

- Пока нет. Я закупила сразу большую партию. К тому же не все еще знают, что войлок - не только валенки. А на самом деле - легкий и очень теплый материал. За ним будущее. Так что сейчас я занимаюсь его популяризацией. А также осваиваю Инстаграм.

- Нет, окупить расходы пока не получается, - подтверждают сказанное валяльщицы из соседнего бутика. - Восхищаются многие, но берут редко.

Может, у нас не так много граждан, которые в состоянии себе позволить подобный эксклюзив? Или трудно привыкнуть к мысли, что по-настоящему качественные и шикарные вещи можно найти не только в люксовых магазинах? Кстати, там цены намного выше.

Истинно башкирская красота

Нити красных кораллов красиво обрамляют лицо, на спину спадает длинная лента из разноцветных бусин. А на груди поблескивает монисто, тоже обрамленное красными кораллами. Очень красиво, но где сегодня увидишь девушку-мусульманку в национальных украшениях? Разве что в театре. Кому же продают свои произведения участницы объединения «Кошмау»?

Но сначала о том, как сотрудник детского сада Альмира Макарова увлеклась плетением кошмау - башкирских женских головных уборов, а также сэлтэров - нагрудников с монетами.

- Подруга как-то сказала: вот мы, русские, шьем сарафаны, а вы, башкирки, почему ничего не шьете? Я пошла на мастер-класс. И втянулась! Изучаем музейные экземпляры головных уборов и нагрудников и стараемся их повторить. Вспоминаем, какие уборы и нагрудники делали именно в той части Башкирии, откуда мы родом. Правда, настоящие кораллы, как у наших предков, не используем - было бы слишком дорого, так что берем красный бисер. Стилизованных вещей у нас мало, но все-таки есть, поскольку они пользуются спросом. Нагрудник на заказ (из нашего материала) стоит 8-9 тысяч, но клиенты находятся. Кто-то уже думает о грядущей Фольклориаде, а еще сейчас модно проводить этносвадьбы - чтобы жених и невеста были в национальных праздничных костюмах. Одежду, как видите, мы тоже шьем. А еще проводим мастер-классы: участие стоит 500 рублей - со своими материалами, либо их можно приобрести у нас.

Но и нам материалы обходятся недешево. Чтобы уменьшить расходы, скидываемся и заказываем бисер оптом через Интернет. Заказ - от 15 тысяч. Плюс фурнитура, монеты - российские, советские. Так что очень прибыльного бизнеса пока не получается.

PS. В целом выставка иллюстрирует одновременно проснувшееся желание многих людей работать на себя, стремление уйти из офиса и заниматься любимым делом, творчеством, и то, что самым надежным бизнесом пока что остается поставка материалов для всего этого (просто удивительно, как заграничные поставщики умеют предугадывать наши потребности), а также мастер-классы. Если бы материалы были отечественными, всю эту красоту могло себе позволить гораздо большее число людей. Хотя вещи ручной работы по определению не могут быть дешевыми. Так что совместить бизнес и дело для души очень сложно.

Екатерина КЛИМОВИЧ.