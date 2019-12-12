О дворцах из хрусталя и чуда

До нового года осталось менее 20 дней, город преображается к празднику. Зимняя сказка сияет гирляндами, завораживает взоры ледовыми узорами и фигурами сказочных героев. Авторами этой красоты являются десятки художников, скульпторов и рабочих коммунальных служб. О том, как создается рукотворное чудо, – в нашем репортаже.

О чем расскажет замерзшая вода?

Вглядываясь в ледяную глыбу, замечаю в глубине воздушные пузырьки. А еще – узоры, оставленные холодным ветром. Кажется, что вода и воздух застыли в неповторимом танце. Отсечешь от многометрового массива все лишнее – и получится красивая скульптура, каких в сквере «Волна» около десятка. О тонкостях своей работы рассказал художник-оформитель Алексей Макаров.

- Сегодня мы работаем в Затоне, через пару дней примемся за дело в Нижегородке. А ледовый городок на остановке «Юридический институт» в Кировском районе мы уже закончили. Как видите, работаем бригадой из пяти человек. А еще помогают сотрудники МУБа.

Декоративная окантовка праздничной ели тоже выполнена изо льда. Точнее, его аккуратными плитами выложен деревянный каркас. Их толщина невелика, всего около 10 сантиметров. Другое дело – плита, над которой мастер трудится в данный момент. Она внушительнее и шире. Объяснение простое: скульптура должна выдержать собственный вес, который достигает нескольких сот килограммов. Лед прозрачный и чистый, он брался с одного из заливов Белой.

- Обычно выпиливает персонал коммунальных служб. Участок для этого тщательно выбирается: в материале не должно быть трещин, песка и тины. Другое дело – лед с наслоением из смерзшегося снега, его мы грязным не считаем. Даже наоборот, это дает возможность поиграть с орнаментом, - продолжает мастер.

Лезвие пилы четко двигается про прочерченной заранее линии. Одно неверное движение – и поверхность треснет, допустить этого нельзя. Но Алексей действует уверенно, спокойно, с расстановкой. Бензиновой пиле он предпочитает электрическую, как и его коллеги. Ибо в ней нет масла, которое замерзнет на морозе, да и часто запускать агрегат не приходится.

Скоро абрис фигуры будет готов, тогда в дело пойдут стамески и притирочный инструмент. Глядя на работу коллеги Макарова, можно еще раз поразиться свойствам льда. Тяжелый и твердый, под стальным острием он сходит вьющейся стружкой. А еще внимание привлекает лежащий тут же массивный лом. Неужели им колют хрупкие грани? Предположение оказывается неверным.

- Посудите сами, каждый из блоков может весить до 400 килограммов. Поднимать и ставить их друг на друга нам помогают автокраны, манипуляторы. А «до сантиметра» подгоняем уже вручную, рычагом. Так что и лом подчас становится художественным инструментом, - объясняет Алексей, - хорошо, что погода подходящая, легкий морозец. Ближе к нулю лед теряет свойства, а при минус двадцати долго на улице не пробудешь.

О себе рассказывает коротко – окончил худграф Педагогического университета, на мастера по резке льда учился отдельно. Созданием новогодних городков занимается полтора десятка лет, за это время освоил множество самых тонких нюансов.

Красный, зеленый, синий

В парке культуры и отдыха «Демский» довольно многолюдно. Несмотря на середину дня, здесь гуляют мамы с колясками, пенсионеры прохаживаются в сени аллей. Молодежь в основном спешит по делам, но и она оборачивается, глядя на творения ледовых мастеров.

Тематика «Щелкунчика» вполне понятна: наступает год Золотой мыши. Вот и их король, приветствуя гостей, взобрался на ажурную двухметровую колонну. С высоты видно все: и скамеечки в виде пушек, и уже готовую горку, украшенную «русской вязью». И, конечно же, знаменитого солдатика, разбивающего ореховую скорлупу. Впрочем, готовы еще не все персонажи, над созданием остальных мастера-художники трудятся с утра до вечера.

Впрочем, не только художники. В праздничную ночь демчан ожидает настоящее световое шоу, каждая из скульптур будет подсвечена красным, синим и зеленым цветами. Потому в основаниях изначально вырезаются проемы – для мощных фонарей.

- Мы электрики из районного УЖХ. Большую часть проводки здесь уже протянули наши коллеги из другой бригады. Питаться прожекторы будут от трансформаторной станции, она есть в любом уфимском парке, - рассказывает Ханиф Гильванов.

Вместе с напарником Айратом Байковым они как раз подсоединяют провода к одному из фонарей. По их словам, была проделана большая работа. Каждый из электрокабелей был запакован в специальную изоляционную трубу, а затем уложен на глубину, в землю. И это не считая украшения электрогирляндами двадцати метровой ели в самом центре городка. Народные гуляния привлекут сюда сотни людей. А это значит, что иллюминация должна быть не только яркой, но и безопасной. Пробное включение елки и другого освещения состоится на днях. О том, почему не стоит бояться замыкания, рассказал Айрат Байков.

- Прежде всего, любой узел надежно заизолирован. Если говорить о гирляндах, то каждая из светящихся линий – не что иное, как электродиодная лента, «Дюралайт». Напряжение в ней небольшое, всего 12 вольт. Все это сводит риск происшествий к минимуму.

Электрики делают свою работу, ледорезчики довершают свою. Например, мастер Ильнур Сафин стамеской подравнивает орнамент одной из двух горок для катания. Если у первой на боках выведены витые узоры, то здесь имитируется что-то вроде каменной стены.

- И у льда, и у снега есть свой характер, его надо понимать и чувствовать! - говорит он, - сейчас у меня дело несложное. А вот собирать многоярусные фигуры – задачка, требующая времени и умения. С объемами мы справляемся: еще до праздника ледовый городок будет завершен.

Иван БЕГМА.

Фото Андрея ВДОВИНА.