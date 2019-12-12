Бизнес-вуман - в шелках и бархате

«Ираида Алексеевна отличалась большим умом, силой характера и еще при жизни мужа принимала активное участие во всех его делах. Оставшись одна, она все взяла в свои руки и энергично продолжала предпринимательскую деятельность... Своему сыну Александру она выделила только 100 десятин из миловского имения и заставила его построить там крахмальный завод, да позже передала ему в управление Федоровский лесопильный завод». *

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О владелице дома №17 по улице Октябрьской Революции сохранилось много информации - несомненно, она была яркой личностью. Под стать ей и сам дом: он выделяется даже на этой улице, где сохранилось еще много красивых зданий с ажурными наличниками и затейливой каменной кладкой. Окна-эркеры (то есть выступающие из плоскости фасада), над ними – башенки со шлемовидными куполами и люкарнами (круглыми окошками) - вот как называется вся эта красота на языке архитекторов. Подобного в Уфе больше не встречается, что наводит на мысль об архитекторе, приглашенном из Петербурга или Самары. Правда, сегодня дом остро нуждается в новой штукатурке, один из входов и часть окон заколочены…

В 1873 году Ираида Алексеевна (к тому времени вдова) стала второй женой «уфимского Креза» - лесопромышленника Федора Егоровича Чижова, у которого уже было шестеро детей от первой жены. В общем браке родилось еще двое - Мария и Александр.

Федор Чижов владел третью всех кирпичных домов тогдашней Уфы. Разбогател он на земельных сделках и лесе, который сплавлял плотами к Федоровскому лесопильному заводу. После смерти мужа Ираиде Алексеевне перешли по наследству все его имения. Например, Языковская земельная дача в 4 020 десятин (т.е. гектаров) и еще три имения. Отдельно надо упомянуть Миловское поместье: там был большой помещичий дом XVIII века (снесен в 1990-м), конный завод с ипподромом и манежем. Плотина и мельница на Лазоревом пруду создавали огромный водоем, по берегам которого были разбиты парк и плодовый сад.

По воспоминаниям внучки Ольги Чижовой, бабушка всегда «ходила в шелках и бархате, на руке - перстень с крупным бриллиантом и серьги с таким же камнем». Но изнеженной ее не назовешь. «…Шел сплав леса ранней весной, - писала Ольга Чижова. - Она поехала посмотреть, как прогоняют плоты. Работа у бурлаков не ладилась. Ее советов, которые она давала с берега, не понимали или делали не точно. Тогда она сама вошла в ледяную реку по пояс и проработала там вместе с артелью, пока все было не закончено».

Ираида Алексеевна значительно расширила географию рынков сбыта продукции, используя близость железнодорожных станций к своим земельным и лесным дачам. Она основала новый лесопильный завод на станции Улу-Теляк. В Миловке устроила новые лесопильный и мукомольный заводы.

Также вдова и сын Чижова продолжали его благотворительную деятельность: Ираида Алексеевна всегда была членом губернского Попечительства детских приютов - наряду с губернатором. «Уфимские епархиальные ведомости» за 1900 год отмечали, что она с сыном Александром построила на свои средства один из лучших деревянных храмов в епархии - в чувашском селе Кубово. По свидетельству ее внучки Ольги, за благотворительность бабушка получила все награды, предусмотренные в Российской империи, а также «бриллиантовую ветку сирени, величиной чуть меньше стакана» от Николая II.

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Сын нашей героини Александр был любителем поиграть в рулетку в Монте-Карло, а также, возможно, первым уфимским автомобилистом. В 1906 году в прокадетском «Уфимском вестнике» появилась заметка о том, что «один из местных коммерсантов приобрел мотор, и не сообразив, что скорая езда на моторе со звонками напугает всех встречных лошадей, катался 22 сентября по центральным улицам». В следующем (1907) году точно известно о наличии машин у двух жителей Уфы - А.Ф. Чижова и инженера-путейца А.А. Серебренникова. Но Серебренников получил машину в ноябре 1906-го. Напрашивается вывод: неосторожным водителем был Александр Чижов.

Также Александр Чижов вместе с управляющим миловского имения Виталием Гассельблатом, на сестре которого Ольге был женат, скрывал в имении бежавших из уфимской тюрьмы политзаключенных, которых потом тайно переправляли во Францию.

Возможно, из-за недешевых развлечений сына, а может, потому, что управлять одной такой огромной собственностью было слишком сложно и рискованно, к 1912 году бизнес Чижовой окончательно сошел с рельсов благополучия. Как пишет доктор исторических наук Михаил Роднов, чтобы не доводить дело до банкротства и аукционной распродажи по дешевке имущества, кpeдиторы в июне 1912 года учреждают в Санкт-Петербурге администрацию по делам И.А. Чижевой, к которой переходит управление чижевской собственностью. Администрация учреждалась с целью выгодной распродажи имущества банкрота.

А собственность была немаленькая. Купчихе принадлежали только в Уфе шесть домов, включая самый крупный на Большой Казанской, 10, стоимостью в 199 тыс. руб., семь каменных лавок в Гостином Дворе, восемь имений общей площадью около 50 тыс. десятин (гектapoв)… Впечатлял ее пассив. По векселям, счетам и иным документам она была должна разным лицам и учреждениям 2,8 млн руб., ипoтeчные долги банкам за заложенные имения составляли еще 1,4 млн руб., невыплаченные всевозможные налоги - 22,4 тыс. руб., да учтем невыданное жалованье служащим и рабочим в размере 7148 руб. 42 коп., всего округлим на 4,3 млн рубликов.

…Перед нами классическая схема вывода активов. Куда использовались такие громадные деньги? Никаких новаций, модернизаций не проводилось, приехавшие из Питера ревизоры ахнули, сравнив липовую отчетность о якобы успешном бизнесе с реальной действительностью. А миллионы куда уплыли? С моей точки зрения, схема простая - деньги переходили на счета сына, его супруги, невестки Ольги Алексеевны. В семье мудро рассудили, что с уважаемой благотворительницей разговаривать кpeдиторы будут вежливо. Интересно, что Виталий Гассельблат тихо исчезает с должности управляющего как раз перед банкротством.

Администрация стремилась выгодно распродать активы и в том числе дом на Большой Казанской (Окт. Революции), 17. Купчиха упиралась, оценивала его в 35 тыс. руб. Кpeдиторы в ответ замечали, что огромный особняк приносит всего 800 руб. дохода. Сдавали подвал под склад, - пишет Михаил Роднов. - В итоге администрация настояла на продаже особняка - и в мае 1914 года его сходу купила... Ольга Алексеевна Чижева, невестка. Вдруг денежки нашлись…

Интересно читать отчеты администрации. Там полно жалоб на И.А. Чижеву. Купчиха постоянно ставила палки в колеса кpeдиторам, «уклонялась систематически» от передачи документов на имущество, не отдала «ни торговых книг, ни документов».

В распоряжении Ираиды Алексеевны оставались квартира в Санкт-Петербурге, съемная и потому не попавшая в лапы кpeдиторов, особняк на улице Октябрьской Революции, 10 и летняя дача в Миловке - правда, перед отъездом из Уфы пришлось ее заложить за 2 миллиона рублей. В петербургской квартире в престижном районе (Виленский переулок, 6) Чижова и умерла в 1919 году.

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На хитро перепроданном доме, который носит имя Чижовой, сегодня висит табличка: он должен быть расселен до конца года. Вообще на улице царит тревожная обстановка: жильцы, утомленные расспросами риелторов, не хотят ни с кем разговаривать. Что же будет с домом, на котором висит табличка «Памятник архитектуры», и с другими домами по улице, которые тоже должны быть расселены?

Вот что ответили «УВ» в Главном управлении архитектуры и градостроительства при администрации Уфы:

«Большинство жилых и нежилых домов по улице Октябрьской Революции являются объектами культурного наследия либо выявленными объектами культурного наследия. В соответствии с Федеральным законом №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» снос таких объектов запрещен.

Считаем возможным, после расселения жильцов, передачу этих объектов в аренду или продажу инвесторам с целью их дальнейшей реставрации и перепрофилирования. Для определения общей концепции улицы необходимо разработать проект планировки и проект межевания территории.

Заместитель начальника А.А. Байназарова».

Ну что ж, будем надеяться, что наш дом и вся улица - пожалуй, главная сохранившаяся часть исторической Уфы - сохранятся. Старинным зданиям на ней требуется срочная и серьезная реставрация. Хотелось бы верить, что проект по силам Уфе и ее бизнесу.

Екатерина КЛИМОВИЧ.

katrina_1978@mail.ru

*По материалам исследований Зинаиды Гудковой, Михаила Роднова и публикации Гюльнары Иксановой.