Дорогу осилит идущий

«Дороги – очень сложная история, но это наш важнейший приоритет, - отметил в своем Послании глава республики Радий Хабиров. В планах правительства РБ – создать транспортное кольцо вокруг столицы, пустив в объезд все грузовые составы. Что сделано и каковы перспективы этой отрасли, мы расскажем в нашем обзоре.

- В федеральное ведение переданы трасса Оренбург - Орск протяженностью 282 км и дорога Уфа - Аэропорт длиной 9 км, что существенно снизит нагрузку на региональный фонд, - рассказал на пресс-завтраке в «Коммерсанте-Башкортостан» руководитель ФКУ «Управление дорог Приуралье» Азамат Илимбетов. – Дорога Уфа – Белорецк - Магнитогорск (350 км), принадлежащая республике, также может перейти к «Росавтодору».

Федеральная сеть дорог в республике составляет 785 км – это трассы М5 и М7, автодорога Р-240 Уфа-Оренбург, на реконструкцию которых выделено более 10 млрд рублей. Задача состоит в том, чтобы привести до 85% в нормативное состояние в ближайшие годы.

Управление продолжает реконструкцию трассы М5 на выезде из Уфы в сторону Оренбурга, к 2024 году она будет расширена с нынешней второй до первой технической категории, что должно повысить ее пропускную способность и безопасность. Аналогичные работы по расширению проезжей части до шести полос проведут на обходе Уфы (участок трассы М-5 с 1480-го км по 1494-й км в Уфимском районе). Здесь работы завершатся в 2024 году. Кроме того, на 14-километровом участке обхода Уфы установят элементы АСУДД, на всех объектах реконструкции обустроят линии наружного освещения.

Продолжаются работы и по реконструкции М-7 в районе Подымалово на подъезде к Уфе и трех участков М-5 в Буздякском и Благоварском районах. Уровень безопасности на 14-километровом участке обхода столицы республики повысят за счет установки на нем элементов автоматизированной системы управления дорожным движением. Оборудование способно следить за погодными условиями и состоянием покрытия. На основании полученной информации дорожные службы смогут принимать необходимые решения – к примеру, о дополнительной обработке проезжей части противогололедными материалами.

Вокруг Уфы - по кольцевой

По информации Гостранса РБ, по протяженности дорог республика занимает второе место в России. 47,5 тысячи километров дорог необходимо ежегодно ремонтировать и обслуживать.

- Дорожный фонд региона постоянно растет и в этом году достиг своего исторического максимума – 24 млрд 451 млн рублей. В эту сумму входят и федеральные и региональные средства, - отметил на совещании в правительстве глава Гостранса РБ Тимур Мухаметьянов.

Известно, что Восточный выезд из Уфы все-таки будет достроен на новых, более выгодных экономических условиях. Кроме самого тоннеля длиной 1,2 километра, будет построен мост через Уфимку, почти 2-километровый, и 10 километров дороги с двумя автомобильными развязками. Одна будет от Федоровки на Шакшу, другая – на съезде на трассу М-5. Общая стоимость проекта – 34,5 млрд рублей.

По примеру Московской кольцевой дороги планируется проект железнодорожной ветки вокзал - аэропорт, который уже получил одобрение от РЖД. Когда проект будет реализован, на самых крупных станциях появятся пересадочные узлы, откуда пассажиры смогут уехать практически в любую точку города на трамвае или автобусе. При этом кольцо станет частью проекта городской электрички. Станция Аэропорт будет находиться между станциями Нижегородка и Зубово-Чесноковка.

В начале декабря для улучшения железнодорожного сообщения между Башкортостаном и Татарстаном открыто прямое сообщение из Уфы до Казани.

«Счастливый час» для всех

Из перевозочного процесса Уфы нелегальные перевозчики исключены в полном объеме, сообщает Гостранс РБ. Работа проводится с обновлением подвижного состава ГУП «Башавтотранс» и в соответствии со сроками, установленными «дорожной картой». В 2019 году уже приобретены и переданы 478 автобусов.

Предприятиями частных форм собственности в рамках проводимой работы по обновлению подвижного состава, приобретено 63 машины марки Vector NEXT разных модификаций.

- Одним из ключевых направлений «дорожной карты» является внедрение системы безналичной оплаты и единой транспортной карты. К настоящему времени действует 3668 точек продаж карты «Алга», уже реализовано около 193 тысяч карт, - доложил Тимур Мухаметьянов.

По банковским картам в системе зарегистрировано 5,8 млн транзакций на сумму 128 млн рублей, за наличные средства – 15 млн поездок (403,2 млн), по карте «Алга» – 6,4 млн транзакций (126,5 млн).

В целях увеличения доли безналичной оплаты проезда и удобства граждан введен часовой пересадочный тариф. Он действует на городских маршрутах ГУП «Башавтотранс» РБ, на электротранспорте, в городских электричках, следующих через городскую черту в пределах станций Дема - Шакша.

Тариф является востребованным, с 1 сентября по часовому пересадочному по карте «Алга» совершено 179 тысяч пересадок, на долю ГУП «Башавтотранс» РБ приходится 79%, на МУЭТ города Уфы – 20%, и менее 1% совершается на городской пригородной электричке. Всего в день происходит до 4000 пересадок.

В настоящее время «Счастливый час» вводится на пригородных маршрутах ГУП «Башавтотранс» РБ, а с 1 декабря 2019 года пересадочный тариф введен на пригородных маршрутах № 107 «Уфа – Суровка» и № 110 «АЦ ВАЗ-Аэропорт».

Республика стала вторым субъектом Российской Федерации, в полном объеме обеспечившим фискализацию оплаты проезда на общественном транспорте, в том числе и у частных перевозчиков. Однако не все частные перевозчики демонстрируют желание проводить оплату проезда с применением контрольно-кассовой техники.

- В этой связи подготовлены поправки в республиканский закон, предусматривающие обязанность перевозчиков применять безналичный расчет за проезд, - сообщил Тимур Мухаметьянов. - В случае неисполнения таких требований Гостранс РБ вправе обратиться в суд с заявлением о прекращении действия свидетельств, выданных им.

Именные дороги

- Благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в текущем году в Уфе отремонтировано 28 участков улично-дорожной сети протяженностью более 47 километров. Реализация нацпроекта продолжится и в 2020 году, - отметили в мэрии. - В планах - в новом дорожно-строительном сезоне привести в нормативное состояние 22 участка дорог.

Одним из важных и крупных объектов станет ремонт дороги Уфа - Нагаево на участке от улицы Бородинской до трассы М-5 «Урал». Ремонтные работы рассчитаны на два года вплоть до 2021-го. В перечень объектов вошли улицы Академика Королева, Ветошникова, Красина, Левитана, Мажита Гафури, Новоженова, Нехаева.

Кроме масштабного приведения дорог в нормативное состояние запланирован комплекс мероприятий по обустройству технических средств организации движения, что позволит повысить безопасность. В частности, запланирована установка комплексов АСУДД, пешеходных ограждений в 1 200 погонных метров и установка светофорных комплексов на пяти участках – пересечение улиц Первомайской и Маяковского, Трамвайной и Адмирала Макарова, Аксакова и Свердлова, Российской и Северного проезда, а также на улице Мажита Гафури.

В следующем году продолжится реконструкция мостового перехода через Белую в створе улицы Воровского (2019-2021 годы), улиц Комсомольской и 8 Марта (2019-2021 годы), а также строительство Валерия Лесунова и бульвара Баландина (2019-2020 годы).

На пяти объектах запланирован капитальный ремонт покрытия проезжей части – бульвары Ибрагимова (2020-2021 годы) и Хадии Давлетшиной (2020-2021 годы), улиц Мустая Карима (2019-2020 годы), Шафиева, Парковой (2020-2021 годы), Города Галле от проспекта Октября до Комсомольской (2020-2021 годы).

Напомним, реализация нацпроекта «Безопасные и качественные автомобиль¬ные дороги» будет осуществляться до 2024 года включительно, в ходе которой дорожникам предстоит решать масштабные задачи по соз¬данию современной, комфортной и надежной транс¬портной инфраструктуры.

Зиля БАДРИЕВА.