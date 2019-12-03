Пиксельная красавица у «Торатау»

На площади перед Телецентром устанавливают пиксельную ёлку.

Это будет самое высокое искусственное дерево в Башкортостане. Работу планируют завершить к концу недели, а пока здесь активно трудятся специалисты подрядных организаций. На огороженной территории на подъемных кранах собирают 32 – метровый каркас.

– Елку привезли первого декабря. Ребята работают уже третий день. Процесс трудоемкий, занимает много времени. Ширина основания 12 метров. Оно почти готово, начинаем устанавливать хвою. Затем приступим к украшениям. В целом сооружение представляет собой огромный светящийся 3D экран. В зависимости от программы цветовые схемы и рисунки меняться. Ее при желании можно настроить и под надписи, – пояснил представитель субподрядной организации по монтажу «Экспресс Профи».

Площадь Салавата Юлаева к главному зимнему празднику наряжают традиционно. В этом году вырастет городок с двумя горками и ледяными фигурами. Эскизы художники уже разработали, но свои творческие задумки пока держат в секрете.

– Большая горка будет высотой два с половиной метра. Сейчас собираем конструкцию, потом обошьем фанерой, обтянем баннером и зальем. Маленькую детскую сделаем из льда, – рассказал заместитель начальника ремонтно-строительного управления «Горзеленхоза» Руслан Ибрагимов.

Интерес к происходящему проявляют и жители окрестных домов.

– Раньше здесь была живая ель, а новую ставят искусственную, но особенную, красивую. Будем приходить сюда с внуками, – делится своей радостью Тарзима Саляхова.

Новогодних красавиц устанавливают и на площадях им. Ленина, Салавата Юлаева, перед дворцом им. Орджоникидзе, а также в парке им. Ленина. Их украсят итальянскими гирляндами. Проинспектировать ход работ приехал и гендиректор фирмы Сандро Транкина. Он сообщил, что основу световой инсталляции составляют современные диоды с низким потреблением электричества. Вообще, в общей сложности зарубежные специалисты совместно с сотрудниками «Уфагорсвета» монтируют иллюминацию на четырех площадках столицы. Композиции, созданные по эскизам авторитетного итальянского архитектора света и художника Валерио Фести, которые украшали разные города России и зарубежья, в том числе?—?Москву, Стамбул и Париж. Монтаж на всех площадках планируют завершить 10 декабря.

Мария НИКОЛАЕВА.

Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ