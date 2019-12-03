Золотой стандарт

Дан старт главному профессиональному конкурсу «Учитель года столицы Башкортостана-2020». Открытие состоялось в стенах альма-матер не одного поколения педагогов – БГПУ имени М. Акмуллы.

- «Учитель года» занимает знаковое место в ряду профессиональных конкурсов, - приветствовала собравшихся заместитель главы администрации Уфы Алина Сулейманова. - Сегодня в столице трудятся 11 796 педагогических работников, в образовательной сфере происходят серьезные изменения: появляются новые направления, реализуются перспективные проекты. Надеюсь, опыт этой деятельности получит отражение в выступлениях педагогов.

В этом году в профессиональном состязании принимают участие 59 человек из 50 общеобразовательных организаций. Победителей определят в четырех номинациях.

Тансулпан Шакирова преподает английский язык в школе №7, ее педагогический стаж всего 4 года.

- Каждый ребенок по своему уникален, - считает она, - моя задача – разбудить в нем творческое начало. Старшеклассники более осознанно относятся к изучению предмета, понимая, что сегодня знание иностранного языка увеличивает их шансы устроиться на хорошую работу.

Тансулпан Гараевна стремится к тому, чтобы каждый урок был не похож на другой, проводит их в форме дискуссий.

- В споре рождается истина, - говорит она, - на дебатах дети раскрепощаются, не стесняются говорить на английском.

Шакирова продолжает педагогическую династию: ее бабушка и мама – учителя, а дед - директор школы.

В эссе, темой которого стали «Мои педагогические ошибки», Тансулпан Гараевна высказала мнение: не делая ошибок, невозможно развиваться. Работа над ними помогает двигаться вперед.

25-летний Дамир Шамсутдинов из школы №56 в системе образования всего два года, но уже окончил магистратуру, учится в аспирантуре и работает над будущей диссертацией.

Своим призванием он обязан своему школьному учителю Елене Евгеньевне Головко, именно она привила ему любовь к литературе, вдохновив на дальнейшую учебу. Сегодня молодой педагог занимается исследованием «Лингво-культорологической концепции обучения» на примере романа Булгакова «Мастер и Маргарита» и опробует на практике свою методику, которая уже успела себя хорошо зарекомендовать.

Внешне Дамира Ильдусовича вполне можно принять за старшеклассника, с которым его поначалу и путали. Но молодому учителю удалось завоевать уважение учеников без налета панибратства. В то же время молодость дает ему и несомненное преимущество – дети доверяют ему свои секреты.

- Учитель должен быть нравственным человеком, - считает Шамсутдинов. – Он, как Данко, должен вести за собой. Но в то же время у педагога должно быть свое личное пространство. Истина, как всегда, посередине.

Ильсия Сирьяжданова пришла в школу №17 после окончания сибайского филиала БашГУ.

- На уроках башкирского использую различные методики, - рассказывает она, - проектную технологию, игровой подход. Детям объясняю, что тюркские языки очень похожи, и, владея башкирским, можно понимать татарский, казахский, турецкий. Язык открывает дверь в новые миры.

Большую мотивацию дети получили, когда посмотрели фильм «Команда Таганок». Они написали эссе, которые показали, что творчество Мустая Карима – одно из сильных мотиваций в изучении башкирского языка и литературы.

Все женщины в роду учителя истории и обществознания лицея №46 Евгении Макаровой - педагоги.

- История – предмет универсальный, - уверена она, - по каждой дате можно снять фильм. Компьютерные технологии открывают в изучении предмета широкие возможности: позволяют, например, совершать виртуальные путешествия в древние Египет и Грецию.

В лицее большое внимание уделяется патриотическому воспитанию. Евгения Николаевна заведует школьным музеем. Из ее рассказа дети узнают, что бывший директор их учебного заведения – участник войны 1941-1945 годов, орденоносец Виктор Зотов.

- Это эмоционально привязывает их к событиям Великой Отечественной, воспитывает в духе любви к Родине, - считает Макарова.

На открытии конкурса на большом экране демонстрировались видеоролики, которые снимали ученики уфимских школ. В одном из них ребята отвечали на вопрос: каким должен быть учитель. Ответы были разные, но одно качество назвали все: он должен любить детей и свой предмет.

Светлана ЯНОВА.

Фото Риты Ишниязовой.