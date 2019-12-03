На стороне света

Кто-то воспринимает волонтерство как лишнюю нагрузку, которая хоть и приносит моральное удовлетворение, но забирает немало сил. Для Илизы Тузбековой эта деятельность – источник энергии, новых друзей и активной жизни.

Наше знакомство произошло на встрече добровольцев поискового отряда «Лизы Алерт», волонтерской организации, занимающейся спасением пропавших людей. Среди поисковиков хрупкая девушка пользуется уважением, впрочем, не только здесь: она старается успеть везде, где только может. На это собрание явилась прямиком с международного марафона «Уфа Бежит», где помогала организаторам в их нелегкой работе – как и во многих других спортивных состязаниях, форумах, концертах и съездах. Состояла в штабе волонтеров президента России Владимира Путина, побывала во всероссийском лагере для волонтеров «Экодемия» и Международном форуме Добровольца, стала номинантом премии МИРа 2018, в пятерке самых активных в регионе по мнению Российской Ассоциации Волонтерского Добровольческого движения, и один из «Лучших Волонтеров Уфы – 2019» – все не перечесть!

Может показаться, что она гонится лишь за впечатлениями и поездками, но это лишь короткие моменты в потоке последовательной и размеренной помощи малоимущим, сиротам, одиноким…. Сначала Илиза работала вместе с благотворительными фондами, но очень скоро организовала свой социальный проект. В ее «Команде Добра» около пятидесяти участников и несколько проектов.

- Знаете ли вы, что в некоторых отдаленных деревнях нет даже магазинов, чтобы купить тетрадки, ручки, книги, игрушки, одежду? Да и денег не всегда хватает даже на самое необходимое. К ним мы приезжаем с «Дармаркой», благотворительной акцией, где вещи раздаются бесплатно. В воскресенье ездили в село Табынское Гафурийского района: к поездке готовились несколько месяцев, а разобрали все за полтора часа, - рассказывает Илиза. – Потом отправились в социальный приют, где давно стали друзьями для мальчишек и девочонок, оставшихся без попечения родителей. И это тот случай, когда мы рады заметить отсутствие кого-то из подопечных. Значит, он сейчас в семье.

Ребятам дарят самое важное – дружеское общение, новые знания, которые пригодятся в жизни вне стен социального учреждения. Особенно любят кулинарию, ведь на государственном обеспечении не так-то просто научиться готовить творожный мусс, молочный коктейль, шаурму или кекс, а то и испечь настоящий торт. Повезло им с наставником, ведь Илиза - повар-кондитер, и с удовольствием делится секретами профессии.

Не только дети бывают брошены при живых родителях, нередко без поддержки близких остаются пожилые люди. Илиза вспоминает старушку, которая разыскивала дочь: известны лишь дата рождения, имя и фамилия. Поиски ведутся до сих пор.

В кругу друзей - музыканты, художники, поэты, мастера-ремесленники. Вместе с ними «Команда Добра» проводит «квартирники» - концерты и ярмарки, сбор от которых идет в помощь приюту для бездомных людей при Крестовоздвиженском храме. Тепло и кров здесь находят самые разные люди, попавшие в сложную жизненную ситуацию.

Такая занятость не тяготит девушку, несмотря на заведомую безвозмездность.

- Не все верят, что мы делаем это бесплатно, а кто-то считает, что волонтеры просто не от мира сегое . Но для меня это дает очень много: ощущаю полноту жизни, причастность к судьбам людей, в курсе всего, что происходит в городе. Это моя жизнь и мое вдохновение, - говорит Илиза.

Юлия ПАХОМОВА.