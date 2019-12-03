Особенности уфимской рыбалки

Спасательный жилет никак не хочет сходиться на зимней куртке. Однако без него на лед нельзя. Кое-как застегнувшись, шутим с фотографом: хорошо, что мы – не водолазы, а то не уложились бы в нормативы. Впрочем, сами спасатели уже одеты в специальные гидрокостюмы оранжевого цвета. Веревки, карабины, резиновая лодка и длинный шест – все это необходимо для спасения человека на зимней реке.

Прогулки по воде

- Кто-то рыбачит на льду, кто-то просто гуляет. Мягко говоря, такой досуг небезопасен, но запретить его мы не можем. Потому раздаем людям памятки о том, как обезопасить себя, - говорит пресс-секретарь Управления гражданской защиты Яна Калинина.

«Газель» спасательной службы остановилась недалеко от супермаркета «Максидом» в Сипайлово. Позади - шумный город, впереди – одна из заводей реки Уфа, уже скованная ледовой коркой. Впрочем, даже с берега видно, что открытая вода начинается буквально в полусотне метров. Цель сегодняшнего выезда – учения, и обстановка для них подходит как нельзя лучше.

Ступаю на заснеженную поверхность с опаской. А водолазы, напротив, идут спокойно. Правда, соблюдая дистанцию. На белом фоне их оранжевые костюмы, наверное, можно увидеть за километр. Аквалангов и ласт нет, сегодня задача – быстро вытащить пострадавшего на твердую поверхность. Лишнее снаряжение будет только мешать. «Здесь нет течения, потому толщина слоя замерзания нормальная, сантиметров десять. Этот минимум допустим, если не стоять слишком близко друг к другу», - говорят мужчины.

Пока одни из них разворачивают оборудование, другие направляются к рыбакам. Выглядят те неважно: улова нет, а вот морозец дает себя знать. Поблагодарив за памятки, они с интересом смотрят на происходящее действо, ибо развлечений вокруг – никаких. А тут человек собрался проваливаться под лед!

- Костюм сделан из специальной ткани, которая удерживает тепло и не пропускает воду. По бокам, как видите, есть светоотражающие элементы, они помогают при работе ночью. И такое бывает. Помимо специальности водолаза, я также еще и газоспасатель, имею допуск к работе на высоте, могу управлять маломерными речными судами, водить специальные автомобили. Такова квалификация спасателя второго класса, - обьясняет один из наших сопровождающих, представившийся Дмитрием.

Роль пострадавшего исполняет его коллега, вот он уже идет к границе темной воды. Льдом покрыта лишь небольшая заводь, в которой нет течения, сама же река еще не встала – для этого нужен сильный мороз.

Борьба в одиночку и не только

Первым делом мужчина покажет, как нужно выбираться из полыньи, если ты – один. Белый снег под его ногами обманчив, очередной шаг ведет прямо в холодную воду. И человек сразу погружается по самую шею.

Обычная реакция в такой ситуации – страх, шок, смятение. Спасатель показывает, как нужно действовать.

- Сначала подобираемся к тому краю, с которого течение не увлечет вас под лед. Затем широко раскидываем руки, опираемся на локти. Когда тело приведено в горизонтальное положение, забрасываем ногу на лед, и поворотом корпуса – вторую. Выбравшись, ползком добираемся до безопасного места, - комментируют спецы действия своего товарища.

С заданием он справляется легко, но это еще не все. Следующий этап учений – помощь утопающему подручными средствами. Мужчина вновь опускается в полынью, но справа к нему уже подползает спасатель с палкой в руках. Оглядываюсь по сторонам: вокруг заросли кустарника и ольхи, так что ветка дерева уместна. Другое дело, что на ее выломку потребуется время. А сколько человек может провести в воде?

- Это зависит от особенностей организма. Но даже для взрослого сильного мужчины пятнадцать минут - предел. Поэтому терять времени не стоит. Увидев такое ЧП, сразу же звоните на номер 112 и оказывайте помощь, которую можете. Если под рукой нет палки, то можно бросить человеку шарф или длинную веревку, - говорит спасатель-врач Динар Садыков.

Роковые минуты

Ухватившись за ветку, мужчина вновь оказывается спасен. Однако бравой улыбки на его лице уже нет, все-таки очень холодно. Остается последний этап, он же самый интересный. Теперь пострадавшего нужно не просто вытащить из воды, а на специальных волокушах доставить до «Газели». Вздохнув, мужчина шагает в яму….

Однако уже через минуту оказывается лежащим на небольшой надувной лодке. Сейчас ее используют как снеговые санки. Спасатели встают «буквой г» и вытягивают товарища вдвоем. Но вот опасное расстояние пройдено, теперь можно подхватить его под руки.

Уже в машине, согреваясь горячим чаем, он признается: вода все-таки попала за шиворот, намочила футболку. А медик Динар Садыков рассказывает о реальном случае, произошедшем пару лет назад. Тогда нетрезвый мужчина пробыл в ледяной воде примерно четверть часа.

- Ну а что, пьяному же море по колено, река - тем более. Он решил пешком по льду добраться из Сипайлово до Инорса. Однако ушел недалеко. То ли сам успел позвонить, то ли кто-то из прохожих увидел, не помню. Была уже ночь, мы бросились на выезд. Повезло, что примерно знали его местоположение, да и черная куртка на белом льду бросилась в глаза. Из воды вытащили, а он уже почти не шевелится. В машину его отнесли бегом, мокрую одежду сняли, завернули в одеяла. Я поставил разогревающие уколы, смотрю – вроде стал приходить в себя. А тут и скорая помощь прибыла, - говорит он.

Учения закончены, спасательный жилет можно снимать. Глядя на реку, большая часть которой еще не замерзла, и на сгрудившихся на ледяном пятачке рыбаков, спасатели отмечают, что пока обошлось без ЧП. Но ведь зима еще только началась…

Иван Бегма.

Фото Риты Ишниязовой.