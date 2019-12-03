Скатерть как праздник фантазии

В Национальном музее РБ идет выставка «Серебряный челнок: искусство ткачества народов Башкортостана».

Юные героини романа Зайнаб Биишевой «Униженные» мечтали о выходном платье из сатина - тонкой, блестящей завозной ткани, блеск и нежность которой достигаются благодаря особой схеме переплетения нитей шелка или хлопка. Однако и домотканая одежда, в которой ходили до расцвета массового производства народы нашей республики - башкиры, русские, татары, марийцы, чуваши, мишари, кряшены - чаще всего не была грубой и бесцветной. Если бы вы увидели изделия народных мастериц не на выставке, возможно, и не догадались, что это не фабричные изделия. Разве что по богатству узоров и яркости красок. Сочетания «синие джинсы, черная футболка» наши предки явно не оценили бы.

Казалось, натянуть продольные нити (основу) и пропускать через них поперечные (уток) – работа довольно монотонная. А вот и нет! Отталкиваясь от этой схемы действий, женщины досериальной эпохи изобрели множество способов делать ткань. Кстати, упомянутый способ – самый простой - называется полотняное переплетение. Если переплетать таким образом цветные нити (льняные, хлопковые, конопляные… судя по воспоминаниям моей бабушки, в нашей местности распространены были именно конопляные) - получится ткань в клетку или полоску, которая называется пестрядь.

При саржевом переплетении нити утка располагаются не перпендикулярно основе, а под углом в 45 градусов, что опять-таки дает простор для фантазии: можно создавать ткани «в елочку» и «в ромб», еще саржа бывает усиленная, обратная… Но наиболее сложное переплетение – атласное: нить утка ложится сверху нескольких нитей основы и лишь потом переплетается с ней - собственно, такой способ ткачества и называется «сатин». А если главенствуют нити основы - атлас. (С изнанки вся картина выглядит противоположным образом).

Но и это еще не все! Можно взять два набора уточных нитей: один для фона, другой для узора - получится браное ткачество (от слова «брать»). Если нити узора пускать только на некоторых участках - ткачество будет выборным. Можно пропускать нить утка не через все нити основы: отбираете нужные при помощи специального приспособления – ремизки – пропускаете уток, потом пропускаете через оставшиеся. Это будет закладное тканье, и получится очень гладкая, ровная ткань, где рисунок выявляется только цветом.

А ведь ремизок может быть и несколько. Например, применение восьми ремизок дает узор в крупную и мелкую «шашечки» (он же «пешечный узор»). (И снова - невозможно поверить, что это сделано не на фабрике!) Возьмете пять ремизок - и, прокладывая нить утка просто по горизонтали, получите характерный узор. Прямо-таки целая наука! В чем-то сродни началам программирования (если, конечно, специалисты не возражают). Правда, даже жаль, что в 1786 году доктор богословия Оксфордского университета Эдмунд Картрайт изобрел механический ткацкий станок, дав старт появлению ткацких фабрик. Впрочем, до нас это изобретение и его последствия дошли не скоро: образцы ручного ткачества на выставке относятся к периоду от конца XIX до середины XX века.

Таким образом украшались полотенца, скатерти, занавесы для разграничения жилого пространства (ведь, как мы знаем, у мусульман оно состоит из мужской и женской половин). Пожалуй, наиболее сложные образцы ткацкого искусства – как раз все убранство, потому что это цельные куски ткани. Кажется, самым любимым сочетанием были парадные красный и белый. Да и насчет одежды, представленной здесь, есть не только праздничная, но и повседневная - я в этом уверена (правда, тут не помешали бы отдельные пояснения насчет того, что и как носилось - например, на светлую женскую рубашку, возможно, надевался сарафан?) И какие же красивые рубашки, кафтаны, фартуки, головные уборы носили русские, башкирки, татарки, чувашки, марийки! Впрочем, мужские наряды тоже нередко отливали праздничным красным, а штаны отличались интересным кроем.

Также в музее проходит выставка творческих работ декоративно-прикладного искусства мастеров с ограниченными возможностями здоровья (многие работы здесь изумительны по красоте и тонкости) и выставка «Театр кукол. Закулисье», посвященная Году театра и юбилею народного артиста РФ Айрата Ахметшина.

Екатерина КЛИМОВИЧ.

Фото автора.