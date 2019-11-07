Ельцинский «полтинник»

С 1 января отменяются ежемесячные пособия по уходу за ребенком от полутора до трех лет в размере 50 рублей, о чем говорится в указе президента России Владимира Путина.

Документ размещен на официальном портале правовой информации. Указ президента от 30 мая 1994 года №1110 «О повышении размера компенсационных выплат отдельным категориям граждан» признается утратившим силу.

Указ устанавливал ежемесячные компенсационные выплаты работающим матерям, студентам и аспирантам, находящимся в академическом отпуске по медпоказаниям. Все они сохранят право на получение выплат до окончания установленных периодов.

Напомним, что ранее стало известно, что правительство планирует резко повысить размер пособий на детей в возрасте от полутора до трех лет, но выплачивать их адресно. С таким предложением выступил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Кроме того, еще в августе президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет большему числу семей получать ежемесячные выплаты за счет изменения критерия нуждаемости – теперь для этого среднедушевой доход должен быть ниже двукратной величины прожиточного минимума.

Для них будут предусмотрены ежемесячные выплаты в размере прожиточного минимума по региону на первого и второго ребенка от полутора до трех лет.

Юлия ПАХОМОВА.