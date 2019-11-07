Безопасность во главе угла

На прошлой неделе эта история обошла все городские СМИ: мужчина пришел после работы домой и увидел лежащих без сознания на полу жену и двухлетнюю дочь, вскоре упал сам, успев перед этим вызвать помощь, плохо стало и соседке. В квартире также находился грудной ребенок. Семья попала в реанимацию. А пострадали люди из-за угарного газа, который скопился в их квартире, в доме №122 на проспекте Октября.

К счастью, история закончилась благополучно. Здоровью взрослых уже ничего не угрожает, они выписались из больницы, дети еще проходят лечение, но уже не в реанимации, а в общей палате. Подача газа в дом еще не возобновлена.

- Мы провели обследование дымовых и вентиляционных каналов. Между ними выявлено отсутствие герметичности, что и привело к отравлению угарным газом. Пока нарушение устранено не будет, газ не включат, - объяснил Айрат Мустаев, директор филиала ПАО «Газпром Газораспределение Уфа».

Кто-то возразит, ну что про это говорить? Ведь единичный случай.

На самом деле проблема намного глубже, чем может показаться на первый взгляд. Айрат Гайсович пояснил, что из 4667 газифицированных домов в Уфе на сегодняшний день 3753 имеют газовые сети с истекшим сроком эксплуатации, т.е. более 30 лет с момента ввода. Чтобы поддерживать их работу в безопасном режиме, необходимо проводить диагностику. С выдачей экспертного заключения она проведена только в 2071 доме. В этой работе сильно подводят дома, находящиеся в управлении частных компаний, а также избравшие непосредственный способ управления. Из первой категории заключения предоставили лишь 42 процента, а из второй и вовсе - 25 %.

Еще одна мера безопасности, пренебрежение которой может повлечь за собой тяжкие последствия, - это проверка состояния газового оборудования в квартирах. Вроде бы в этом заинтересованы все, но и здесь возникает целый ряд проблем.

Одна из них - отсутствие заключенных договоров на техническое обслуживание. Собственники или отказываются их оформлять, или квартира сдается в аренду, а найти хозяина не представляется возможным. Однако без документа сотрудники обслуживающей организации не могут проводить обследование в квартире. А мы с вами понимаем, что из-за безответственности одного собственника могут пострадать и другие, особенно если речь идет о многоквартирном доме.

- Зачастую заключаются договора с компаниями, не отвечающими установленным требованиям, не имеющими договоров на аварийно-диспетчерское обеспечение, квалифицированного персонала, достаточной технической базы. Тем самым под угрозу ставится безопасность населения города, - говорит Айрат Мустаев.

К тому же специалисты часто сталкиваются с тем, что их просто не впускают в квартиры. Люди, запуганные мошенниками, предпочитают просто не открывать двери, нежели разбираться, кто за ней стоит – настоящий работник или самозванец. Эту ситуацию подробно разобрали на совещании в администрации города. Мэр Ульфат Мустафин поручил разработать механизм, который позволил бы решить эту проблему. Вплоть до того, чтобы отключать подачу газа, если квартирное оборудование не прошло проверку. Суровая мера, но необходимая для общей безопасности.

Алина Дмитриева.