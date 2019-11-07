Взгляд в подземелье

Идти на работу и упасть в открытый канализационный люк. Припарковать машину, а через минуту увидеть, как колеса проваливаются. Или не довести ребенка до детского сада, из-за перекрывшей путь грязной лужи. Приятными, конечно, все эти ситуации не назовешь. Не допустить этого – задача специалистов службы обхода Управления восточных коммунальных сетей МУП «Уфаводоканал. Вместе с ними мы отправляемся в рейд.

- Сегодня мы проведем осмотр канализационных колодцев на ряде улиц в Инорсе. Проверка ведется согласно плановому режиму. Всего участвует двенадцать сотрудников, - восемь обходчиков и четыре слесаря, - говорит начальник управления восточных канализационных сетей МУП «Уфаводоканал» Артур Нургалиев.

Линии отвода канализационных стоков – важная часть общей системы жизнеобеспечения мегаполиса. Бетон, металл и пластик из которого они сделаны, нередко нуждаются в ремонте. Принцип работы таков: заметив внешние разрушения, обходчики сообщают о них коллегам из ремонтных бригад. О чем-то можно судить по состоянию люков и их бетонной окантовки. А еще признак намечающихся проблем – проседание грунта над вышедшей из строя трубой.

- Как видите, у нас есть карта, где отмечена схема прокладки трасс. Случись прорыв на линии с большим давлением, и это будет видно визуально. В нашем случае магистраль самотечная, особого напора нет. Потому грунт просто размывается, что не всегда заметно. Мы фиксируем проблему, а затем на место прибывает служба теледиагностики. В ближайший колодец опускают камеру, и тогда становится понятно, что делать дальше, - рассказывает Нургалиев.

Первая точка, куда мы направляемся – дом № 8 по улице Лесунова. Во дворе многоэтажки уже работают специалисты в оранжевых спецовках. По словам мастера службы обхода канализационных сетей Венеры Камаловой, длина только этого маршрута – почти шесть километров. Всего же их 82, а общая протяженность сетей канализации – 467 км., без качественной работы колодцев они просто встанут. Если вокруг дома по улице Лесунова скважин с чугунной крышкой – около десятка, то всего в ведении восточного управления их – более 16500.

Схема проста: в каждом из подъездов два стояка, соответственно с левой и правой стороны от входной группы два дворовых коллектора. Проверка их начинается с внешнего осмотра.

- Видите трещины на бетонной окантовке? Они оставлены колесами машин, для которых не нашлось места на парковке. Пока повреждения небольшие, но даже бетон имеет свой предел, - говорит Венера Камалова.

Тем временем ее коллега специальным крюком поддевает металлическое «ухо» люка. Крышка весит около 50 килограмм, но рабочий легко отодвигает ее в сторону – что тут скажешь, привычка. Луч фонаря выхватывает стены, лестницу. Где-то в глубине журчит вода. Особенных проблем нет, хотя трещины снаружи и беспокоят. «Сначала деформируется крышка, затем горловина люка. В итоге образуются промоины, особенно по весне», - говорят водоканальцы.

Завершив осмотр, движемся дальше, к дому № 88 на улице Богдана Хмельницкого. В дороге Артур Нургалиев рассказывает о том, что изменилось в работе за последние годы. По его словам, самая частая причина засоров труб – посторонние предметы, что бросают жители многоквартирных домов. Порой бытовая небрежность приводит к серьезным последствиям. Если раньше на вооружении коммунальщиков были лишь тросы и металлические «штанги», то теперь для этого есть каналопромывочная машина. Перед ее напором в 180 атмосфер не устоит ни один засор. Стало быть, рабочие спускаются под землю уже меньше, хотя порой это необходимо. Перед спуском канал проверяется на наличие земляного газа, а рабочие обвязываются страховочным концом.

Иногда до этого коллектор еще обследуется дистанционно управляемым роботом с видеокамерами. Бывает, что трубу признают непригодной к эксплуатации, тогда решается вопрос ее замены. Теперь это возможно без вскрытия траншей: специальная установка протаскивает новую секцию под землей, от одного колодца к другому.

Улица Богдана Хмельницкого встречает нас оживленным движением. А несколько люков находятся прямо на проезжей части. Выставив пластиковое ограждение, проверяем первый из них. Крышка поддается тяжело, что не удивительно: внешняя часть слегка просела под давлением машин. Но в данном случае это нормально, его выправит плановый ремонт. По словам работников «Уфаводоканала», люки на дорогах встречаются довольно редко. А сейчас там, где ездят машины, стараются применять так называемые «плавающие» конструкции. Они состоят из двух частей: верхняя регулируется по высоте, в соответствии с уровнем асфальта. Таким образом значительно снижается вероятность поломки. Да и случись она – ремонт будет быстр и недорог.

Иван БЕГМА.

Фото Андрея ВДОВИНА.