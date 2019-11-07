Простая формула семейного счастья

Во вторник в большом зале администрации города отметили победителей и участников городского этапа конкурса «Молодая семья». Эта интрига держалась с 16 ноября, когда в Конгресс-холле «Торатау» прошли финальные соревнования, но тогда имена выигравших называть сразу не стали. И вот, наконец, стало известно, что представлять Уфу на республиканском уровне будет семья Рамиса и Маргариты Шафиковых из Кировского района.

Церемонию награждения провел заместитель главы администрации города Рустем Газизов. Всем участникам вручили памятные подарки. Поддержать семьи пришли родственники и друзья. Пользуясь случаем, мы побеседовали с победителями. Правда, Рамис Шафиков явился в мэрию с детьми, но без супруги. Маргарита, работающая балериной в Башкирском театре оперы и балета, уехала на гастроли в Германию.

–Уверен, что непременно обрадуется, когда я ей сообщу о нашей победе, - говорит Рамис. – Периодически приходится включать режим «отца-одиночки» и самому справляться.

Глава семейства трудится инженером-проектировщиком в инжиниринговой компании мирового уровня, супруги воспитывают сына Тамерлана и дочку Дарину.

Идея принять участие в конкурсе исходила от мамы. Она, как оптимист и максималист, сразу заявила: «Мы должны победить!» и принялась за работу: творчески подошла ко всем заданиям, подготовилась лучшим образом, и вот она – заслуженная награда.

Рамис говорит, что в свободное от работы время всей семьей любят совершать велопрогулки по паркам и скверам родного города, а еще путешествовать, знакомиться с новыми странами и культурами.

Также у Шафиковых есть четвероногий друг – собака Лакки, которая живет с ними уже три года. История ее появления в семье очень трогательная. Ранее у них была немецкая овчарка Цезарь, которая погибла, и Маргарита очень переживала по этому поводу. Она пристраивала потерявшихся и брошенных собак и обратила внимание на одного пса, которого несколько раз бросали на произвол судьбы. Решив на семейном совете, что он мог бы некоторое время пожить у них, забрали к себе, но так привыкли к нему, что решили оставить. Дарина и Тамерлан охотно гуляют с Лакки каждый день, играя с ним в догонялки. У Маргариты с детства особое отношение к братьям нашим меньшим. Шафиковы, по возможности, оказывают посильную помощь приютам для бездомных животных в приобретении корма, лекарств и предметов первой необходимости. Детей воспитывают так же – с любовью к окружающему миру.

– Когда дочь видит на улице брошенного кота или собаку, считает своим долгом покормить – непременно побежит в ближайший магазин, – рассказывает Рамис.

Дарина во всем следует примеру матери – как и мама, девочка с двух лет занимается балетом, сейчас танцует в ансамбле при театре «Анюта». Еще успевает учиться в музыкальной школе, играет на флейте и неплохо рисует.

А маленький Тамерлан, несмотря на то, что только недавно начал ходить в детский сад, уже играет в шахматы, увлекается конструированием.

Знакомство Рамиса и Маргариты произошло случайно: однажды на общем мероприятии брат познакомил его со своей партнершей по балету. Теперь, когда она собирается на очередные гастроли, перед отъездом дети пишут маме теплые слова на открытках и раскладывают их по карманам одежды, сумок, чемодана.

– Мы знаем, что мама по нам сильно скучает, а наши открыточки ее хоть немного утешат и заставят улыбнуться, – говорит восьмилетняя Дарина.

– Каждый раз смотрю на них и не нарадуюсь – два таких разных человека как единое целое. Маргарита – творческий человек, а Рамис – сама практичность, но этим они только дополняют друг друга, – говорит друг семьи Елена Зулькарнаева.

Еще одна семья, не менее достойная похвал и восхищения, приехала из Демы. Это – Айрат и Инна Габдрахмановы.

– Мы все познакомились только во время проведения конкурса, но сразу же успели подружиться и даже помогали друг другу во время состязаний. У нас не было сопернического настроя, все семь семей стали едины, и мы бесконечно рады за Рамиса и Маргариту, – говорит Инна.

Две женщины – два примера противоположностей, если одна – трудоголик, то другая – домохозяйка, полностью посвятившая себя детям.

– У кого-то хобби – вязать, шить, сочинять музыку, а у меня – воспитывать детей. Недаром я и профессию себе выбрала соответствующую, – говорит женщина.

Она – логопед в одной из уфимских школ, сейчас в декретном отпуске, а чтобы не скучала, пока находится дома, коллеги предложили поучаствовать в конкурсе. Глава семейства отнесся с опаской, но все же согласился. Но, как известно, аппетит приходит во время еды, и в ходе подготовки втянулся: искал интересные темы для фотосессии, делал стримы и монтировал видеоролики. Габдрахмановы – родители двух красавиц-девочек – десятилетней Миры и двухлетней Рианы.

– Наш папа – человек творческий, именно от него у дочерей любовь к искусству. Мира уже не раз становилась лауреатом городских и районных конкурсов рисунков, – говорит Инна. Кроме этого, девочка очень любит танцевать, петь, занимается в школе искусств, изучает английский язык и мечтает облететь весь мир. Так как мама педагог, детьми занимается только сама, собственноручно изготавливая сенсорные коробки, развивающие методички.

Всей семьей любят экспериментировать на кухне. Даже маленькая Риана помогает маме замешивать тесто, разливать его в формочки или вырезать печеньки.

– Скоро Новый год, мы обязательно испечем пряничный домик. Вот только на днях получили новые формы для него, – делится Инна.

Секретом семейного счастья считает взаимопонимание и взаимовыручку.

– Самое лучшее время – проведенное с нашими дочками. Мы любим отдыхать на природе, путешествовать. В этом году открыли для себя горный туризм, самое памятное место – гора Айгир, были там два раза и непременно вернемся, – говорит глава семейства.

Алина ГАРИПОВА.

Фото Риты Ишниязовой.