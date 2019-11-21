Питание детям, бюджет-2020 и новая магистраль

На очередном заседании городского Совета повестка дня включала в себя ряд важных социальных и инфраструктурных вопросов. Так, принят новый порядок финансирования бесплатного питания детей-инвалидов, назначены публичные слушания по бюджету Уфы на 2020 год и общественные обсуждения проекта новой городской магистрали.

О поддержке детей-инвалидов

В сентябре депутаты приняли решение, согласно которому за счет бюджетных средств устанавливались доплаты на питание школьникам льготных категорий. В частности, дети-инвалиды получали бесплатное двухразовое питание в муниципальных школах за счет бюджета. В октябре правительство республики внесло изменения в программу «Развитие образования в РБ», согласно которым часть расходов по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов республика возьмет на себя.

В этой связи, согласно решению Горсовета, казна будет доплачивать на организацию бесплатного двухразового питания детей-инвалидов до полной его стоимости к субвенции, выделяемой из регионального бюджета. Из бюджета республики выделят 90 рублей в день на 1 ребенка-инвалида. Оставшаяся часть будет финансироваться из городского бюджета в размере 30 рублей для 1-4 классов и 40 рублей для 5-11 классов.

Перечень категорий детей, получающих соцподдержку по предоставлению питания в муниципальных школах, остается прежним. Право на бесплатное питание имеют дети с ограниченными возможностями здоровья, из многодетных малоимущих семей, сироты, дети оставшиеся без попечения родителей, из семей, находящихся в социально опасном положении, инвалиды, а также из малоимущих семей. Для получения бесплатного питания родителям или законным представителям необходимо обратиться с заявлением в образовательную организацию.

О бюджете

Следующим важным вопросом повестки стало назначение публичных слушаний по проекту бюджета Уфы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Они пройдут 5 декабря в Городском Дворце культуры (проспект Октября, 137). Начало - в 16 часов. Внести предложения может любой житель Уфы. Проект и порядок предоставления письменных предложений и участия в публичных слушаниях будет опубликован 22 ноября. Предложения горожан принимаются в течение 10 дней с момента опубликования.

О благоустройстве

Важным инфраструктурным вопросом стало назначение общественных обсуждений по проектам планировки и межевания территории общего пользования улицы имени города Галле на отрезке от моста через Белую до улицы Менделеева.

Главная цель проекта – обеспечить прямую связь тоннеля Восточного выезда с улицами Комсомольской, Менделеева, проспектом Октября и федеральной трассой М-7. Транспортный коридор включает в себя три участка. Первый протяженностью 2,5 км – от затонских мостов до Комсомольской. По обеим сторонам магистрали запроектированы тротуары шириной три метра и велосипедная дорожка с одной стороны шириной два метра, отделенная от тротуара охранной полосой.

Второй участок, около километра длиной, – от Комсомольской до недостроенной развязки на проспекте Салавата Юлаева в створе ул. Бессонова. Здесь планируется построить многополосную дорогу шириной 22 метра. С обеих сторон предусматриваются трехметровые тротуары. Велосипедная дорожка запроектирована с одной стороны и отделена от проезжей части и тротуара зеленой полосой безопасности.

Третий, 1,6-километровый участок, – от проспекта Салавата Юлаева до будущего моста через реку Уфу. Для связи проспекта Салавата и улицы Менделеева предлагается построить магистральную дорогу районного значения, которая пройдет непосредственно над тоннелем Восточного выезда.

Наиболее сложным и дорогим станет второй участок проекта, занятый гаражами и домами частного сектора. Для освобождения места под будущую магистраль необходимо снести около тысячи зданий и сооружений общей площадью 60 тысяч квадратных метров. Также предполагается перераспределение 710 участков земли.

Общественные обсуждения по проекту пройдут с 22 ноября по 23 декабря. Информация будет опубликована на сайте городского Совета.



Алексей Фатыхов.