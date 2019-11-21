В долгу у аферистов

«Списание долгов в любых банках, МФО и по ЖКХ с гарантией результата!» - такие объявления в Интернете поневоле приковывают внимание большинства россиян, запутавшихся в долгах. Разбираемся, может ли быть бесплатным сыр и в чем заключается «мышеловка».

- Дочке захотелось сделать шикарную свадьбу, ведь одна она у нас. Да и подружки ее так выходили замуж, и мы решили не ударить в грязь лицом, - чуть ли не плача рассказывает Ольга Степановна М. – Подумали и взяли кредит, вполне был по силам. Да только жизнь внесла свои коррективы: муж заболел, зять работу потерял.

Долг по займу неуклонно рос, пока не набралась внушительная сумма, и начались звонки банковских коллекторов. Женщина заметалась в поисках решения, пока не наткнулась на сообщение и списании долгов.

Ольга Степановна была приятно поражена вежливостью и компетентностью встретившего ее юриста. Он записал необходимые сведения: сумму ее кредита, доходы семьи, имеющуюся недвижимость. Под заверения юриста женщина подписала договор, согласно которому выдала доверенность и обязалась ежемесячно оплачивать услуги агентства.

Фирма подала судебный иск на банк, дело пошло. Ольга Степановна вздохнула с облегчением, занялась домашними делами. Процесс затянулся на несколько месяцев, пока суд не вынес окончательный вердикт: расплачиваться нужно, но уже в двукратном размере, так как прошло много времени и наступил срок для начисления штрафов и пенни.

- Как показывает практика, услуги антиколлекторских агентств сводятся к направлению в кредитную организацию заявления о расторжении кредитного договора с заемщиком на основании «существенного изменения обстоятельств». Однако банки такие требования игнорируют, а в суде дела по искам о расторжении кредитного договора оборачиваются против доверившихся антиколлекторам заемщиков, - комментирует специалист юридической фирмы «Копытов и К» Юрий Мариничев. - Следует знать, что заемщик не может изменить или расторгнуть кредитный договор из-за изменения финансового положения. В результате обращения в антиколлекторские агентства приводят к потере времени и росту суммы долга из-за штрафов и пеней, усугубляя и без того проблемную финансовую ситуацию заемщиков. Единственный законный способ избавиться от задолженности по кредиту – это банкротство.

Оставить без всего

- Можем помочь с долгами либо через выкуп долгов у банка, на что они идут неохотно, либо запускаем процедуру банкротства, - честно ответил Антон С., которому мы позвонили якобы по поводу своего долга.

Расклад такой: суд признает физическое лицо банкротом, и ему автоматически списывают все долги. Но как показывает практика, тут не все так гладко. Арбитражный суд вправе отказать, если установит, что при получении кредита гражданин действовал незаконно. Например, предоставил банку заведомо ложные сведения при заключении договора.

Также необходимо помнить, что банкротство физического лица влечет за собой последствия. По завершении процедуры гражданин лишается всего имущества. Все, что имел должник, будет распродано на торгах, а вырученные от продажи денежные средства распределены между кредиторами пропорционально размерам долгов.

К тому же в течение 5 лет гражданин не имеет право брать кредиты и займы, не указывая статус банкрота. Помимо этого, на протяжении этого же времени он не сможет повторно обратиться в суд с заявлением о банкротстве, а в случае, если повторно будет признан некплатежеспособным, правило об освобождении от долгов не применяется.

- В соответствии с Федеральным законом № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» гражданин может обратиться в суд с заявлением о своем банкротстве, если сумма требований к должнику-гражданину составляют не менее 500 000 рублей, и просрочка их исполнения составляет свыше 3-х месяцев, - поясняет консультант агентства «Доверие» Дмитрий Граничев. – Заявитель должен отвечать признакам неплатежеспособности или недостаточности имущества. Но об этом в рекламе, которая предлагает списать долги, не говорится ни слова. То есть расчет делается на неосведомленность должников о процедуре банкротства.

Еще одна неприятная новость состоит в том, что придется оплачивать услуги финансового управляющего. Первым делом на депозитный счет арбитражного суда вносятся 25 тысяч рублей - фиксированная сумма вознаграждения управляющего за одну процедуру. А конечная сумма вознаграждения управляющего может составить 50-80 тысяч. Такую сумму многие должники, попавшие в трудное финансовое положение, могут и не осилить.

Переодолжить? Легко!

В последнее время долги продаются и покупаются. «Покупка долгов. Дорого», - такие объявления заполонили Интернет. На лот выставлены и банковские кредиты, и просто обычные займы между знакомыми. При этом данный рынок поделен легальный и теневой сегменты. Первый занят в основном коллекторами, а второй — мошенниками, которые под видом юридических компаний обещают доверчивым должникам легко и быстро, а главное, «почти бесплатно» избавить их от долгов.

На легальном рынке долги продают кредиторы, обычно этим занимаются банки, предлагая пакеты долгов коллекторам. Переуступить право взыскания могут и физические лица. Например, если человек одолжил знакомому, а тот не вернул, дело дошло до суда, и тот вынес положительное решение. Тогда агентство с удовольствием выкупит долг у кредитора за меньшую сумму и возьмет на себя хлопоты по «выбиванию» денег с должника.

Теневой рынок рассчитан в основном на юридически неграмотных должников. Мошенники обещают выкупить долг у банка, а затем им придется заплатить компании-посреднику «всего 10-15% от суммы».

Этот прием часто применяют так называемые антиколлекторы.

- Они предлагают заемщику банка или МФО, столкнувшемуся с трудностями, решить его вопрос за определенное вознаграждение на условиях предоплаты, - поясняет директор по развитию бизнеса компании «БКС Премьер» Антон Граборов. - Должник платит комиссию, а затем узнает, что его вопрос так и не был решен, а банку с учетом начисленных штрафов он остается должен еще больше.

Зиля БАДРИЕВА.