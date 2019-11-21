Конфликты в школах: кто виноват и что делать

Конфликты, возникающие между учителями и учениками, обсудили на пресс-конференции, организованной «Общественной электрогазетой».

Поводом для встречи стали два громких происшествия, случившиеся в уфимских школах.

В первом случае выпускник не согласился, что на уборку в классе оставили лишь тех, кто плохо написал контрольную работу. Если в первом случае общественность разделилась: одни поддержали парня, а другие (в основном люди старшего поколения) – осудили, то второй инцидент повлек куда более серьезные последствия. Девятиклассница, страдающая эпилепсией, во время урока почувствовала недомогание. Однако, по словам девочки, учитель повела себя неадекватно. Она вызвала ее к доске и начала унижать на глазах у одноклассников. После этого инцидента девочка попала в больницу с обострением заболевания. Мама школьницы заявила, что это был самый серьезный приступ за все время болезни. Необходимо добавить, что до этого девочка была на домашнем обучении.

Два этих случая объединяет одно – конфликты могли быть решены еще в школе, но из-за того, что не были учтены интересы интересы всех сторон, они вышли за пределы учреждений и получили широкий общественный резонанс.

Кто виноват и что делать, чтобы не допустить в дальнейшем подобных эксцессов, обсудили в рамках работы круглого стола. В его работе принимали участие представители Министерства образования РБ, городского отдела образования, а также уполномоченный по правам ребенка в РБ Милана Скоробогатова.

- Я придерживаюсь всегда одной точки зрения: виноват учитель, - считает она. - Объясню, почему. Дело в том, что профессиональные знания человеческих отношений, психологии, конфликтологии, знание предмета несет преподаватель. Родитель же не проходит специальных университетов. А ребенок в силу своего возраста еще не имеет этих знаний. Поэтому образовательная функция заключается не только в преподавании физики и математики - она выполняется по отношению и к родителям, и самому ученику. Педагог всегда должен быть «над» ситуацией.

В школьных конфликтах всегда есть треугольник «учитель-родитель-ребенок»: отношения возникают между учителем и ребенком, между ребенком и родителем, между родителем и учителем. И в каждой линии

могут быть свои конфликты, недомолвки и недопонимания.

- Если судить по поступающим к нам заявлениям, количество конфликтов в школе выросло в четыре раза и превысило число заявлений о жилищных проблемах. Что говорит о многом. Это актуальная проблема, которой мы обязаны заниматься, - продолжает Скоробогатова. – При этом в 95 % случаев об инциденте сообщают родители.

В числе основных жалоб - неэтичное поведение учителей, травля со стороны одноклассников и жалобы на отдельных детей с агрессивным поведением.

- И хотя я сказала, что виноват учитель, мне не хотелось бы все свести к «стеганию» преподавателей, - продолжает Милана Маратовна. - В некоторых случаях родители не желают идти на контакт для выявления поведенческих отклонений у своего ребенка, категорически отказываются проходить психолого-медико-педагогические комиссии. Такие конфликты — проблема всей системы образования.

К сожалению, многие взрослые сами не умеют выстраивать отношения и осознанно подходить к ним, а значить избегать конфликтных ситуаций.

В перспективе изменить такое положение дел поможет введение уроков семьеведения. Их уже внедрили более чем в 700 школах республики.

Главный специалист воспитательного отдела Управления образования администрации города Гузель Манурова выразила надежду, что количество конфликтов в школах удастся минимизировать, хотя, по ее мнению, это и так единичные случаи.

- Все стороны должны сделать определенные выводы. Школа и учителя должны быть в «процессе», интегрированы с современными детьми и родителями. Соответствующая работа над ошибками проводится. На родительские собрания мы приглашаем профессиональных психологов, которые общаются с родителями.

- Ребенок всегда является отражением некомпетентности, либо компетентности взрослого. Успешный, здоровый, одаренный ребенок — это отражение компетентности взрослых, находящихся рядом с ним. И наоборот. В обоих случаях ситуацию не удалось решить в горизонтальной плоскости, и она «выпрыгнула» в вертикальную, - подвела итог уполномоченный по правам ребенка в РБ. – Горизонталь, когда учитель видит и слышит учеников, общается с ними, является значимым взрослым для них, готов сопереживать, поддерживать диалог с ребенком, решать его проблемы. Если он не транслирует такой заинтересованности, мы всегда будем наступать на эти грабли, и статистика конфликтов будет расти.

Причины могут лежать в сложности реализации инклюзии, нехватке логопедов, дефектологов, низком уровне воспитательной работы, нежелании родителя решать проблем «в одной упряжке» с педагогическом коллективом, и банальное эмоциональное выгорание учителей.

- В любом случае у учителя должна быть, что называется, «железная спина». Если ребенок выводит его из себя, значит, он не учел какие-то черты его характера, и он должен изменить свой подход, — говорит заместитель начальника отдела воспитания и дополнительного образования министерства образования РБ Лилия Хабибуллина. - Да, может быть, учителю сложно, но ему нужно в данной ситуации проявить себя, не выпуская конфликт за пределы кабинета и не при одноклассниках! В современном мире педагоги допускают такое отношение к детям из-за своей неподготовленности. Между тем, в республике есть курсы повышение квалификации. Учитель должен работать над собой, заниматься самообразованием.

- В настоящее время учителя поставлены в ситуацию цейтнота и четко отрабатывают те позиции, по которым их оценивают. Но, если мы будем оценивать их только по качеству образования, количеству баллов на ЕГЭ, из проблемы конфликтности не уйдем, она будет развиваться по своим законам, - подытожила Милана Скоробогатова.

- Учитель — «буфер безопасности» в школе. Дома им является родитель. Обращения поступают от подростков, учеников среднего и старшего звена. Но мы не знаем что происходит в начальных классах. Родители и учителя формируют личность ребенка, а когда и как «выстрелит» это воспитание — мы не знаем. Нам, психологам, часто приходится «лечить» детские травмы, которые проявились в 30, 40 лет. А причиной стало неосторожное слово или поступок значимого взрослого, - говорит профессор кафедры ПС и КП БГУ, медицинский психолог РКПЦ Регина Халфина. - Кроме того, новое поколение — это поколение Z. На современной молодежи старая система обучения не работает! У них есть свои особенности мировоззрения, и одна из главных — желание общаться с учителями на равных, не важно, какого возраста ребенок. Но у учителя есть опыт, а у ученика этого опыта нет. Так вот, необходимо сформировать этот опыт правильно.

Специалисты высказали свое мнение и касательно историй, послуживших причиной организации пресс-конференции.

- Плохие оценки по контрольной работе должны были стать сигналом учителю, что он не доработал, раз какое-то количество учеников не поняли материал. Нужно не их наказывать, а с себя начать. Оставить после занятий не для уборки, а для проведения дополнительного урока, поинтересоваться, по какой причине они не усвоили материал, - считает психолог Регина Халфина.

- Во втором случае никто не учел, что ребенок на протяжении восьми лет находился на домашнем обучении. Мама хотела социализировать ребенка, подготовиться к экзаменам и продолжать обучение, - говорит Милана Скоробогатова. - Но почему в школе не поинтересовались медицинской картой девочки и причинами перевода с домашнего обучения. Педагог приходит в класс и не знает о заболевании. А он обязан знать. Диалог, который состоялся между учителем и учеником, был бы абсолютно нормален для обычных детей. Но эта девочка не готова была находиться в данном социуме. Она воспринимала все иначе: как ребенок, который восемь лет пробыл дома. Оправдывать учителя? Нет. Но и винить во всем педагогов нельзя. Это проблема всей системы образования, в том числе и образования родительского.

Екатерина МАРКОВА.