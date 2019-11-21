И это все – Роберт!

Так называется новый восьмисерийный фильм, снятый на студии «Уральский кинопарк». Премьерный показ первых двух частей состоялся в кинотеатре «Ультра-Синема». Картина Андрея Линича оказалась долгожданной. Что не удивительно: большая часть съемок прошла в Уфе, а в команде фильма – очень много наших земляков.

Основано на реальных событиях

- Вы знаете, я, наверное, больше не буду снимать кино. Почему? Сначала мы работаем над сценарием, собираем команду актеров и других специалистов. Продумываем детально игру каждого персонажа, сплетаем множество линий в одну историю. Потом – съемки, монтаж, сведение отснятого материала. Это все – очень кропотливая, напряженная работа в сообществе единомышленников. У нас на нее ушло два года. А теперь – финишная черта, и нужно распускать этих очень дорогих моему сердцу людей. Это очень непросто, ведь мы стали настоящей командой! – шутит продюсер ленты Марат Ахметшин.

Андрей Линич улыбается: эти мысли знакомы и ему. Снятая ими история – остросюжетна и современна. Мотивы преступления и характер главного героя чем-то напоминают Достоевского. И вместе с тем это – история о нашей с вами жизни, понятная каждому.

В центре повествования – история обычного учителя физики, Роберта Богданова. Жизнь от зарплаты до зарплаты, тихо презирающая жена, проблемы с учениками и руководством школы. Такова каждодневная реальность молчаливого, уставшего от жизни мужчины. Единственный человек, который хоть как-то понимает его –дочь. Но у нее переходный возраст.

«Взрывает» историю его величество случай: у дочери обнаруживается болезнь, требующая лечения за рубежом. А отец становится случайным соучастником ограбления и убийства наркодилера. Интригует и то, что сюжет основан на реальных событиях.

- Во-первых, некоторое время назад похожее ограбление случилось. В Интернете есть даже видеоролик: человек заходит в офис с надутым шариком, раздается хлопок, затем он уходит с награбленным. Никто не пострадал, но злоумышленника вроде бы так и не нашли, - рассказывает Андрей Линич.

А продюсер вспоминает о мистической составляющей. По его словам, уже после запуска съемок киношники узнали, что в Башкортостане живет настоящий человек, прошедший подобное. Что не удивительно – тоже педагог.

От Уфы - до Исландии

В общем, герой в исполнении Александра Серегина по-настоящему близок своему зрителю. Это можно сказать и о других. Например, незадачливый таксист-хулиган Галим в подаче Марата Хасанова. Ощущение аутентичности происходящего усиливает и то, что часть съемок велась в Уфе. Пейзажи родной столицы сменяются городами Ближнего Востока и пляжами Исландии. Кстати, северный остров – предмет мечтаний дочери Роберта Богданова.

- Да, немалую часть материала мы сняли за рубежом. Исландия в этом плане уникальна благодаря своей природе. Там мы работали дважды, нам помогала команда местных специалистов. Скажу, что киноиндустрия там очень развита, снимают и «Викингов», и «Игры престолов». Так что проблем не было. В Израиле тоже все прошло легко. Когда снимали в окрестностях Храма Гроба Господня, немного заморачивались насчет определенных рамок – место ведь культовое. А потом увидели еще одну съемочную группу, которая спокойно работала, - говорит режиссер Андрей Линич.

Но это – внешняя сторона вопроса. Не менее сложной задачей стал подбор актеров, проработка образов, связывание нюансов сценария. По словам руководителей съемочной группы, претендентов искали чуть ли не по всей стране. Но основной упор в отборе был сделан на местные театры. Одних актеров подбирали «друг под друга», как Полину Зиновьеву и Наталью Панову (дочь и мама). А Марат Хасанов заслужил свою роль тем, что сумел раскрыть персонажа в небольшой сценке.

- Там в первой серии есть эпизод с банкоматом, где таксист Галим говорит о своих мотивах. Марат это сделал блестяще, и мы сразу все поняли, - подчеркивает Ахметов.

Никто прежним не остался

Посмотрев первые две серии, зритель отметил и харизматичного «криминального авторитета» по прозвищу Хан (Рамиль Сабитов). Чернобородый мужчина в годах с восточными чертами лица вызывает непроизвольное уважение, чувствуется спокойная сила натуры. Его антипод – подполковник полиции Марк Ковальчук, исполненный Александром Гришиным. Не лишенный внешней привлекательности, успешный в карьере. И нравящийся соседке по лестничной клетке, то бишь – жене главного героя.

Устав от жизни, Роберт Богданов оказывается в нравственной и психологической западне. В аналогичной ситуации герой Достоевского задал вопрос: «Тварь я дрожащая, или право имею?». Здесь же – дочь, выступающая невольным провокатором: а ты, папа, способен на настоящий поступок?

Она еще не знает, что больна. Но это знает ее отец, простой учитель физики. С одной стороны – ищущие случайного обидчика бандиты, с другой – сосед-полицейский. И, самое главное, страшный диагноз у совсем юной дочери.

«В каждом человеке спит зверь – в мужчине, женщине. Даже в ребенке. Вопрос в том, проснется ли этот зверь?» Так звучит слоган сериала. По большому счету, картину можно назвать криминальной драмой. Но, вместе с драматизмом сюжета, можно отметить и легкость подачи темы.

Во многом это – заслуга оператора Рияза Исхакова. Если над созданием образов работал художник Альберт Нестеров, то о том, как правильно подать их зрителю, думал уже человек с камерой. И режиссер сериала, и его продюсер охарактеризовали Рияза Исхакова как профессионала с большой буквы.

- Вы знаете, творческий процесс очень энергоемок и сложен. Постоянно заводить людей, двигать все это, воплощать какие-то идеи… Я не всегда мог быть таким активным. Но отметил закономерность: как только «садился отдышаться», Рияз расправлял плечи, заряжая остальных. И наоборот, - отметил Андрей Линич.

Без сомнений, столь напряженная работа не оставила прежними никого из съемочной группы. Например, школьного учителя Роберта Богданова один из кинокритиков назвал современным «человеком в футляре». На фоне сходства с героями русской классики интересно утверждение актеров о изначальном нежелании «снимать графа Монте-Кристо».

Да, мотивы мести и борьбы за социальную справедливость присутствуют. Но вместе с тем герой Александра Сергеева – живой, по-разному раскрывающий себя от серии к серии.

В широкий показ сериал выйдет 21 ноября в эфире телеканала «U-TV». А сейчас он доступен к просмотру на Интернет-ресурсе видеосервиса «Start».

Иван БЕГМА.