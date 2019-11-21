Сенсационная находка или фейк?

«На территории Салаватского района нашли останки шестиметрового великана», - новости с таким поистине шокирующим заголовком облетели все местные СМИ и вырвались за пределы республики. Один сайт ссылается на другой, сенсация обрастает подробностями и фотографиями с раскопок. И вот уже якобы тысяча паломников ринулись к новообретенным святым местам.

Новость о башкирских атлантах может стать идеальным примером рождения фейка. Все началось с небольшого поста, опубликованного на странице геопарка в социальных сетях.

- Мы рассказываем о различных событиях, которых происходят на территории парка, и подумать не могли, что пост о субботнике повлечет за собой такие последствия, - говорит специалист по туризму, историк геопарка «Янган-тау» Айрат Галиев. – Жители деревни Ташаулово действительно верят в захоронение великана и оберегают место, но никаких исследований здесь не проводилось. Это всего лишь местная легенда.

Однако заметка в газете «На земле Салавата» уже приводит подробности: «шестиметровый гигант при жизни был добрым, но одиноким». Ему даже приписали родство со снежным человеком, а ареалом обитания семейства великанов определили весь Южный Урал и часть нынешней Свердловской области.

Далее новость ушла в сеть, ее процитировали как порталы, специализирующиеся на эзотерике, так и официальные СМИ. Стали высказываться «научные гипотезы» о том, что здесь не что иное, как могила Урал-батыра. А к месту захоронения великана, оказывается, возят туристов, приезжающих в геопарк «Янган-Тау».

- Это неправда, мы их туда не возим, - говорит Галиев. – Поверьте, у нас есть на что посмотреть и без этого «захоронения». Здесь рядом - скала Сабакай, где снимался фильм «Вечный зов», да и сами окрестности очень красивые.

К слову, подобных легенд в Башкортостане известно немало. Они не раз записывались этнографами, краеведами, археологами.

- Некоторые археологические памятники упоминаются в литературе под названием «Алыплар зират» («кладбище великанов»). Это одна из моделей сакрализации объектов историко-культурного наследия. Но, конечно, ни о каких шестиметровых людях и речи быть не может, - говорит председатель археологического общества РБ Илшат Бахшиев.

Корни мифа могут лежать в трагическом происшествии, случившемся в конце 70-х годов прошлого века. К берегу реки около леспромхоза прибило тело утонувшего мужчины. Опознать его не удалось, поэтому бедолагу похоронили на пригорке рядом с рекой. Чуть позже нашлись родственники - жена и сын. Стали приезжать, но потом и они пропали, а могила пришла в запустение. Через некоторое время один из местных стариков вдруг заявил, что это и есть могила шестиметрового человека. И миф пошел сначала «гулять» по деревне, а потом вырвался на свободу.

Так и рождаются легенды, возникают ложные гипотезы и теории, которые, подхваченные дилетантами, далекими от археологии, истории и в целом науки, развиваются до абсурдности, становясь предметами антинаучных спекуляций. Но вся соль в том, что древность и без того полна тайн и загадок, и современному обывателю нет нужды придумывать новые.

К сожалению, это далеко не единственный случай на территории республики. Гору Нарыстау, по неофициальным данным, ежегодно посещает несколько десятков тысяч человек. По легенде, именно здесь находится могила эпического Идукая, богатыря, противостоявшего ордам хана Тохтамыша. Мусульмане же уверяют, что на горе покоятся сподвижники Пророка - Зубаир и Абдрахман, отправившиеся на земли башкир в 630 году. Как место захоронения сахабов Нарыстау была определена и шейхом из суфийского ордена Накшибандия Мухаммадом Назимом Хаккани (Турецкая Республика, Северный Кипр) в 2010 году.

Однако мало кто из журналистов пишет, что еще в 60-х годах об источнике на горе Нарыстау ключе знали даже не все местные жители, а паломников и вовсе не было. Одно время источник даже использовали для охлаждения молока. Об этом факте писал уфимский археолог Геннадий Гарустович, который в 1986 году проводил здесь археологические работы. Их итоги, к слову, несколько расходятся с легендой.

Вскрытие двух вкладок на Ильчигуловском могильнике, расположенном на вершине горы, показали, что одна пуста, а под второй обнаружено погребение кочевника раннемусульманского времени, то есть XIV-XV веков.

Тем не менее именно над пустой выкладкой в 2011 году сооружается памятник с указанием имен сахабов, а над второй - куполообразная беседка. Уже в 2000-х внезапно появилось еще одно «сакральное» место. Некоторые приезжие путают его с древними каменными вкладками и совершают на этом месте какие-то обряды.

Легенды имею право существовать, но было бы справедливо, если бы данные, полученные официальной наукой, также тиражировались и популяризировались. А уж во что верить, пусть каждый решает сам.

Екатерина МАРКОВА.



Подпись к фото:

Эту фотографию в СМИ представили как место раскопок близ села Ташаулово. Она не первый год «гуляет» в сети и создана с помощью фотошопа.