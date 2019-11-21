Елка вышла на площадь

В этом году мэр Уфы распорядился установить елку на Советской площади. Это дань прошлому столицы республики. Старожилы помнят, что когда-то давно главная елка города неизменно располагалась именно здесь. Со временем традиция была утрачена, и праздничное дерево «переехало» на площадь Ленина.

Первая городская елка была устроена на Советской площади в декабре 1955 года и долгое время оставалась главной, самой нарядной, самой любимой. Какой она была? Что-то сохранилось в памяти с моих детских лет. Интересными подробностями поделились мои добрые знакомые - уфимские старожилы Лариса Григорьевна Михайлова и Игорь Михайлович Евдокимов.

Лесную красавицу привозили на больших грузовиках с прицепом, устанавливали в центре площади. Игорь Михайлович это хорошо помнит, ведь сотрудники Горно-геологического института, где он работал, с улицы Октябрьской революции всегда ходили обедать в совминовскую столовую, и установка елки, ее украшение происходило на их глазах.

Рядом строился снежный городок. Именно из снега, а не изо льда. Из ледяных кубов нежного голубовато-зеленого оттенка, вырезанных из чистого цельного льда на Белой, возводили только ограду вокруг елки, башенки, переходы. Но фигуры Деда Мороза, Снегурочки, зайцев и медведей лепили из снега и раскрашивали яркими красками: желтой, красной, синей. Почему-то отсутствовала зеленая, говорит Лариса Григорьевна.

Горки - большая и поменьше для малышей, тоже делались из снега на фанерном каркасе. Всем живо запомнилась горка в виде огромной богатырской головы в островерхом шеломе с длинной бородой, стелющейся далеко по земле. Как у Пушкина в «Руслане и Людмиле». Сзади крепилась крутая лесенка, изо рта начинался спуск. Взрослые люди становились цепочкой, и с криками, смехом катились вниз с дружным падением в конце пути. Детская горка была более пологой, ее поддерживали слоны в пестрых попонах - тоже из крашеного снега. Народу всегда было очень много.

Стояли на площади и какие-то сказочные избушки-киоски. Один, помнится, изображал русскую печь. Но чем в них торговали - пирожками? мороженым? чаем из самовара? – и торговали ли вообще, никто из нас так и не смог сказать.

Елка сверху донизу сверкала огнями. Лампочки - самые обыкновенные, покрытые красками - становились волшебными. Игрушки были большими, броскими, видными издалека. Они представляли собой как бы два картонных «крыла». «Крылья» поднимались кверху, связывались вместе, а из-под них раскрывалась ячеистая изнанка из тонкой цветной бумаги. Получались шары, птицы, матрешки в сарафанчиках, снеговики. Они качались на ветру, припорошенные снежком.

Долго красовались городки, пока не начинали подтаивать под первым весенним солнышком.

Анна Маслова.

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