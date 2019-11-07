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Глава Башкирии рассказал о талантливом молодом земляке

Автор: cmanager от Вчера, 16:38

Телеграм-канал “Башкирский домовой передает, что Глава республики Радий Хабиров в своих соцсетях рассказал про “башкирского Цукерберга”.Так был назван студент второго курса Санкт-Петербургского университета информационных технологий Артур Шайхатаров, который разработал мессенджер для общения слепоглухих. 

Наш земляк написал программу, позволяющую этим людям с ограниченными физическими возможностями  обмениваться сообщениями через обычный телефон и смарт-часы. Как это выглядит: человек набивает текст на экране смарт-часов, а потом программа переводит эту  «морзянку» в обычный, понятный текст. 

Автор канала надеется,что после окончания ИТМО талантливый парень вернется в родную Уфу. “А то грустно смотреть на эту «утечку мозгов», - добавляет он.

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Категория: Четверг

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