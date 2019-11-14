Жильцам дома №14 по улице Александра Невского в этом году повезло дважды. Сначала прошел ремонт по замене труб, а затем в порядок привели подъезды.

- Куда ни глянь - глаз радуется, - говорит старший по дому Наталья.

В хрущевку-пятиэтажку она въехала пять лет назад и сразу начала активную деятельность по улучшению общего быта. Здание, построенное в начале 60-х, требовало обновления. Когда Наталья узнала о республиканской программе по капитальному ремонту подъездов, написала на сайт главы РБ Радия Хабирова. К тому времени жильцы обоих подъездов уже поставили свои подписи под заявкой о преображении родных стен. Как раз подоспело и известие о капитальной замене труб. Словом, пазл сложился.

Сегодня окрашенные в светло-зеленый цвет стены подъездов радуют глаз. Старые деревянные окна заменили на пластиковые, установили новую металлическую тамбурную дверь – теперь в подъездах так же тепло, как и в квартирах. Датчики света экономят электроэнергию. Заменили и недостающие элементы решеток и перил. Теперь маленькие дети могут спускаться, не рискуя получить травму.

- С подрядчиками удалось наладить контакт, - рассказывает старший по дому, - они оперативно реагировали на наши замечания и исправляли дефекты.

- Сегодня в работе 40 домов с 121 подъездом, - сообщил начальник ремонтной службы ОЖХ Орджоникидзевского района Максим Ярошенко. – Осталось 4, где в ближайшее время подрядчик приступит к работам. До 15 декабря все запланированные на этот год 70 будут отремонтированы.

Для того чтобы дом вошел в республиканскую программу по каитальному ремонту подъездов, необходимо вначале собрать подписи 95 процентов всех жильцов, а затем обратиться в УЖХ с заявкой, которая потом отправится к регоператору.

А жильцы дома №34 уже мечтают о том, чтобы попасть в программу «Башкирские дворики»:

- Когда в подъездах такая красота, то и снаружи должно быть так же, - уверены они.

Светлана ЯНОВА.