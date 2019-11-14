С любовью к Поднебесной

Страна отмечает Дни российско-китайской культуры. От этого события не осталась в стороне и Уфа: на базе Нефтяного университета торжественно открыт Китайский национальный центр, призванный ближе познакомить Уфимцев с традициями и культурой Поднебесной.

В мероприятии участвовали приглашенные гости из Китая, первый заместитель председателя Государственного комитета РБ по внешнеэкономическим связям Айнур Саманов, заместитель главы администрации города Алина Сулейманова, генеральный директор Международной компании групп предприятий «Жуйлинь» Чжан Ци и председатель совета директоров АО «Башинформ» Ростислав Мурзагулов.

Центр открылся на кафедре международных отношений, истории и востоковедения в рамках Федеральной программы «Один пояс – Один путь» и посвящен 70-летию установления дипломатических отношений между нашей страной и КНР.

– Учащиеся уфимских школ с интересом изучают язык, культуру и традиции этой страны. А стены этого кабинета соберут самых больших любителей и поклонников Поднебесной, – отметила Алина Сулейманова.

Сейчас наш Нефтяной университет сотрудничает с 50 китайскими вузами, а на разных факультетах обучаются более 50 студентов из Поднебесной. В течение нескольких лет здесь работают различные программы обмена – в прошлом году уфимские студенты ездили на стажировку в провинцию Сычуань. С появлением национального центра деловых партнеров станет еще больше: в планах заключение соглашения еще с несколькими учебными заведениями.

– Это уже не первый центр, который создается в стенах университета – недавно был открыт Вьетнамский. Мы поддерживаем дружественные связи с Востоком и могу сказать, что Китай является активным партнером как России, так и Башкортостана, – сказал ректор УГНТУ Рамиль Бахтизин.

Познакомиться с гостями пришли и ученики школы № 71, где есть профильный класс с углубленным изучением китайского языка.

– Только на первый взгляд кажется, что он дается тяжело, а когда всерьез увлекаешься – можно справиться, – говорит ученик 10 «А» класса Артем Шестаев.

Китайской культурой, традициями и легендами он увлекается с детства, а язык начал изучать три года назад через Всемирную паутину. В будущем Артем планирует стать переводчиком, а пока тем, кто хочет изучать китайский, советует акцентировать внимание именно на произношение: неправильная артикуляция может придать слову абсолютно иное значение.

Встреча продолжилась по китайским канонам – гостей позвали на чайную церемонию. Как известно, эта традиция зародилась еще несколько тысяч лет назад и чаепитие в Поднебесной – особый ритуал.

– Неизменный атрибут – общая чаша, из которой всем наливается напиток. Она символизирует единство народа, а блюдце и крышечка – небо и землю. Распивая чай из нее, мы благодарим небо и землю за то, что мы есть друг у друга, – пояснила гостья из Китая Ци Вай Ци.

Также был организован мастер-класс профессора китайской каллиграфии Доу Вэнь Ко. Он рассказал, что это настоящее искусство и, даже обучаясь ему более тридцати лет, есть куда стремиться. Постичь красивое письмо до конца невозможно, так как одни и те же иероглифы можно трактовать по-разному, в зависимости от контекста, и даже небольшое изменение градуса наклона может придать слову совсем другой смысл. Но, как признается мастер, при большом желании и старании азам письма можно научиться за полгода.

Алина ГАРИПОВА.

Фото Андрея ВДОВИНА.