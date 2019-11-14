«О мышах и людях»

Постановку по повести Джона Стейнбека представил на сцене Уфимского русского драматического театр имени Лермонтова из Алматы.

…Настоящие ковбои в стетсоновских шляпах и башмаках с каблуками, бойкая красотка, два закадычных друга - из всего этого голливудские продюсеры замесили бы чудо что за вестерн. Не хватает только главного злодея - скорее всего, чужака. Но это персонажи Стейнбека. Кто здесь герой, а кто злодей, поймешь не сразу.

На самом деле в жизни наемных работников ранчо, хоть они и носят те самые шляпы, нет никакой романтики. После многих часов ссыпания ячменя в мешки (или какие там работы предусмотрены сезоном) сил на духовное развитие, планирование будущего и т.д. не остается, поэтому вечерами парни развлекаются игрой в подкову, а по выходным просаживают заработанное в веселом заведении. Впрочем, самое лучшее развлечение - отвести душу на ком-нибудь послабее: подраться, отнять, расквитаться. Как говорится, чтобы написать книгу или снять фильм, вы должны выступить против того, что вам ненавистно - как ненавистна автору эта беспредметная, тупая злоба.

Что мешает быть счастливым хозяйскому сынку по прозвищу Кудрявый? В деньгах не нуждается, все вынуждены смотреть ему в рот, внешность удалась, да еще и герой местных единоборств: занимался боксом. Только ростом не слишком удался, поэтому его злят все, кто повыше. И в доме для рабочих знают: зашел Кудрявый - жди неприятностей. Казалось бы, привалило счастье Красотке - его жене, которая замужем всего пару недель… но она то и дело заходит «к ребятам», сгущая ощущение надвигающейся беды.

Чем же отличаются от всех них новые работники - Джордж и Ленни? Собственно, мы знакомимся с ними раньше, чем обитатели ранчо, поэтому больше знаем и больше волнуемся. Дело в том, что Ленни - силач с интеллектом пятилетнего ребенка. Ленни любит гладить все мягкое и теплое - например, мышей (вот только мышки в его объятиях быстро погибают). И Джордж вынужден все время оберегать его от разного рода неприятностей. А чтобы избавиться от них окончательно, друзья мечтают подзаработать денег и купить собственную ферму, где им никто не указ. Ленни уже мечтает, как он будет кормить там кроликов… Казалось бы, еще легче Джорджу просто бросить Ленни и жить в свое удовольствие: всю неделю батрачить, а в субботу весело спускать заработанное в заведении миссис Сузи. Но тогда его жизнь будет столь же пуста, как и у остальных. «Я много видал людей, которые ходят с ранчо на ранчо в одиночку. Что ж тут хорошего? Тоска смертная. Да и совсем озвереть можно», - говорит он.

Заботиться о ком-то, кто может ответить любовью и благодарностью, - потребность человеческой души. И это не всем удается. Каждый человек когда-нибудь открывает для себя то, что здесь говорит горбатый возчик-негр, которого не пускают в общий барак: «Можно сойти с ума, ежели у тебя никого нету. Пускай хоть кто-нибудь, лишь бы был рядом».

И к мечте Джорджа и Ленни о ферме с коровой, свиньями, кроликами и прочим захотят присоединиться многие. Даже сбережениями готовы поделиться - лишь бы находиться среди друзей, не жить в ожидании очередного оскорбления или тычка.

Кстати, свои мечты и планы есть и у Красотки. «Я могла бы кой-чего добиться. И, может, еще добьюсь, - добавила она с угрозой…. - Я встретила еще одного человека, он в кино работал. И он сказал, что поможет мне устроиться в кино. Сказал, что я - самородок». Да, кинобизнес - стезя, сгубившая многих, но, может, лучше следовать ей, чем выйти замуж за Кудрявого.

Ну а дальше в прекрасные планы вмешивается судьба. Только мы уже не древние греки, чтобы сваливать все на злых богов. Стейнбек прекрасно дает понять, что судьба - недобрая сила сообщества, в котором мы живем. Хотя бы отдельные его представители и были неплохими людьми - как старший возчик Рослый, который никого не задирает, которого все уважают; он может утихомирить самого Кудрявого. Но и он не пойдет против всех: кому охота превратиться из неформального лидера в изгоя? Сообщество сильнее. Пусть ты совершил что-то неумышленно, или это было стечение обстоятельств - толпа не станет разбираться. Суд, месть, расправа - любимые развлечения человечества.

Как-то прямо по-коммунистически получается: общество решает все. Недаром сочинения Стейнбека, и прежде всего роман «Гроздья гнева» о временах Великой депрессии, охотно издавались в СССР. (И это прекрасные книги.) Так вот, менять форму общества уже пробовали. Ни к чему не привело. А вот воодушевить созидательными идеями - в какой-то мере сработало. Отдельным же индивидам Стейнбек всегда напомнит: наше спасение - только в дружбе и упорной приверженности своей мечте. И давайте будем обществом, состоящим из личностей, а не злобных мышат, которые сами боятся друг друга.

- Почему именно этот спектакль? - поинтересовались журналисты на пресс-конференции с директором и актерами алматинского театра.

- Просто нужно знать нашего режиссера Дмитрия Скирту. Ему интересны в первую очередь взаимоотношения людей. «Форма исчерпаема, а человек неисчерпаем» - так он говорит, - пояснил заведующий литчастью театра Алексей Гостев.

Гостей тепло приветствовал заместитель министра культуры Башкортостана Ринат Халиков. Программа «Большие гастроли», благодаря которой алматинский театр приехал в Уфу (и благодаря которой уфимцы уже увидели спектакли Театра имени Вахтангова), в этом году расширила свое зарубежное направление: в российские города приедут 13 русских театров из разных стран, а девять российских поедут за рубеж.

Академический русский театр драмы имени М. Ю. Лермонтова - в Казахстане учреждение федерального значения, он пользуется государственным субсидированием на постановки и гастроли.

- На 80% нас субсидируют, 20% мы должны заработать сами, - конкретизировал директор театра Юрий Якушев.

Театру исполнилось 85 лет, он переживал разные времена - ведь в 1990-е годы из Казахстана уехали около 2,5 млн человек. Но сегодня в его зале все больше молодых зрителей. И пьеса по Стейнбеку, при всей серьезности темы, в первую очередь апеллирует к ним.

По окончании спектакля зрители долго не отпускали актеров со сцены: такой берущей за душу драмы мы не видели давно.

Екатерина КЛИМОВИЧ.