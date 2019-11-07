Когда снег и лед – часть работы

- Что, непривычно забираться так высоко? Понимаю, «КамАЗ» - вам не городской автобус. Зато вся дорога отсюда видна как на ладони! – говорит водитель Финаз Гареев. Вместе с ним мы сидим в кабине оранжевого грузовика коммунальных служб столицы.

Ранним утром по проспекту

Прямо под нами рычит, разогреваясь, четырехсотсильный двигатель. Темноту прожигают яркие конусы фар. Стрелка часов едва перевалила за половину седьмого. Город еще спит, скованные морозом дороги пусты. Что нам и нужно…

- Песок с солью размешали заранее, теперь наша задача – равномерно его рассыпать. Ночь была холодной и трассы – как каток, - продолжает Финаз.

Переключив скоростной рычаг, он направляет многотонную машину по проспекту Октября. Посмотрев в зеркало заднего вида, отмечаю тянущийся за машиной коричневый шлейф. Машина недавно прошла полный технический осмотр. «Слышите, как ровно работает двигатель? Мосты не шумят, гидравлика тоже. Просто песня!»

Приборная панель мигает огоньками, где-то здесь должен быть и датчик спутниковой навигации «ГЛОНАСС». Благодаря нему на большой интерактивной карте в пункте управления автомобиль обозначается движущейся яркой точкой.

С одной стороны, это помогает оптимизировать рабочий маршрут. И, соответственно, расход топлива. С другой – диспетчер видит реальное местонахождение каждого спецборта.

Зашипев пневматикой, грузовик останавливается на обочине. Неужели поломка? Ежась на утреннем холоде, выхожу вслед за водителем. Оказывается, забился рассеиватель песко-соляной смеси. Но проблема решается просто, парой ударов молотка.

Тем временем движение вокруг нас начинает оживать. Один за другим мимо проезжают вахтовые автобусы с нефтяниками, в центр едут легковые. Наледь на асфальте им уже не страшна. Тем не менее «песочный рейд» продолжается.

Соль или химия?

Кто-то скажет – дедовский метод, сейчас есть более прогрессивные технологии. Как правило, в таких случаях имеют виду реагенты, способные плавить снег и лед. Наибольшей популярностью пользуется «Бионорд», применяют его и в Уфе. Но сравнительно нечасто. Почему? Причин несколько.

С одной стороны, дело в цене. На стадии закупки заводская смесь обходится значительно дороже, чем пресловутая песко-соляная. Но есть контраргумент: «Бионорд» эффективнее, его и требуется меньше. В то время как песка на обслуживание улиц с ноября по апрель уходит очень много.

К некоторым реагентам есть вопросы экологического характера. Попадая в грунт и талые воды, они наносят ущерб природе.

Не так безобиден и соленый песок: он забивает ливневки, стирает разметку на асфальте. Какое из средств является более приемлемым? Состав «Бионорда» можно узнать на сайте производителя. Это - хлориды кальция и натрия, карбомид или хлорид калия. Последний элемент применяется в медицине для инъекций, остальные относятся к классу органических веществ. Таким образом, косвенно подтверждается утверждение о полной растворимости состава без вредных последствий.

Готовы ко всему

А реальное положение дел в Уфе таково: реагент применяют, но не в таком большом объеме. Например, в МБУБ Ленинского района за зиму 2019-2020 планируют потратить 1350 тонн соли и 1071 тонну «спецвещества». Директор предприятия Ильшат Манапов отметил:

- Начало сезона мы встретили во всеоружии. Сегодня на склад завезена первая партия - 190 тонн соли и 100 – реагента.

Задача у ленинцев серьезная: в зоне ответственности тысячи квадратных метров территории.

Часть этих объемов убирается вручную, но основная нагрузка на технике. Тракторы, пескоразбрасыватели, грейдеры, фронтальные погрузчики – всего 43 единицы. Технопарк не маленький, и поддержание его требует соответствующих усилий.

Чтобы узнать, как это происходит, я отправляюсь на ремонтную базу предприятия.

- Пока работаем в штатном режиме, аврала нет. Если погода и начнет проверять на прочность, то ближе к Новому году, - говорят механизаторы.

Такое предположение они делают на основе опыта прошлых лет. Впрочем, в этот раз синоптики пообещали относительно спокойную зиму, больших снегопадов не будет даже в феврале. Но вдруг они ошибаются? Мастера из МБУБа отвечают просто: «Готовы к любому развитию событий».

Подтверждая свои слова, они показывают один из тракторов.

- Это - «Беларус». Машина простая и надежная, а в ремонте и обслуживании недорога. У ковша гидравлический привод, он в снегопады ломается чаще всего, из-за большого давления. Иногда может сорваться муфта рулевой тяги. Если машина на ходу, то чиним ее здесь, на базе. Бывает, что выезжаем прямо на место поломки. В любом случае уже к следующему утру трактор снова идет «в бой», - говорят рабочие.

Егор СОЛНЦЕВ.

Фото Андрея ВДОВИНА.