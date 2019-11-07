Тонкий лед

Трое малышей играли на озере, уже затянувшейся свежим ледком. Неожиданно под детским сапожком образовалась трещина, которая за секунду разрослась в полынью. Не успели дети опомниться, как оказались в обжигающе холодной воде.

Трагедия произошла в селе Байгильдино Нуримановского района. Соседи вовремя заметили неладное, но подбежавший отец успел вытащить лишь двоих — трех- и пятилетнего мальчиков. Оба они были доставлены в больницу. А семилетнего ребенка спасти не удалось.

Спасатели, педагоги постоянно твердят об опасности прогулок около водоемов, затянутых коварной осенней или весенней снежной коркой. Вопрос о детской безопасности был поднят и на оперативном совещании в мэрии.

- В связи с устойчивым понижением температуры наружного воздуха на водоемах Уфы начинается образование ледостава. Сейчас пока что этому явлению подвержены только озера, пруды, заводи, реки же начнут замерзать, когда морозы будут более крепкими, - отметила начальник информационного отдела Управления гражданской защиты Уфы Яна Калинина. - Как правило, в зоне риска – любители зимней рыбалки и дети. Именно они чаще всего становятся жертвами тонкого льда. Если же рыболовы – взрослые люди, которые осознанно идут на неоправданный риск, то с детьми нужно постоянно разговаривать о правилах поведения зимой, чтобы избежать трагедии.

Спасатели утверждают, что нельзя выходить на неокрепший лед, проверять толщину поверхности ударом ноги, а также прыгать и бегать по замерзшему водоему. Взрослым напоминают, что безопасным лед становится только при толщине не менее 10 сантиметров.

- Чтобы определить его прочность, обратите внимание на цвет. Если голубой, то прочный, если белый — его прочность будет меньше в два раза, - советует Яна Калинина. - А если лед приобрел оттенки серого, матово-белого или желтого, то подходить к нему не рекомендуется. Он обрушится под вашими ногами, даже без предупреждающего потрескивания.

Особенно опасен лед в устьях рек и притоках, в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов и камыша.

Как же проверить прочность льда? Как показывает многолетний опыт, это лучше сделать при помощи длиной и прочной палки или остроконечной пешни, но только не ударом ноги. Простукивать поверхность следует как перед собой, так и по обеим сторонам. Если после сильного удара лед начал трещать или стала просачиваться вода, то это значит, что лед тонкий и ходить по нему нельзя. Скользящими шагами по своему же следу быстро отходите от опасного места к берегу.

При переходе водоема группой нужно держать дистанцию не менее 5-6 метров. Всегда при себе имейте прочную веревку длиной 20—25 метров с большой глухой петлей на конце и грузом 200-300 граммов (самый безопасный вариант груза — мешочек с песком). Груз поможет забросить веревку к провалившемуся в воду товарищу, петля нужна для того, чтобы пострадавший мог надежнее держаться.

Чтобы предупредить беду, сотрудники Управления гражданской защиты города проводят профилактические рейды, в ходе которых подробно объясняют правила поведения в переходный период времени года. На месте опасных мест, где проходят пешеходные тропы (например, паромная переправа «Козарез», правая сторона от Затонского моста, водоем в сквере «Волна»), выставляются баннеры «Выход на лед запрещен. Опасно для жизни». Главной же защитой должна стать осторожность и бдительность горожан, особенно по отношению к детям.

Зиля БАДРИЕВА.