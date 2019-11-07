Аист для принцессы

- Теперь у нас есть доченька, - говорит 34-летняя Алсу, - мы так о ней мечтали. Но то, что наша девочка стала юбиляром, оказалось полной неожиданностью. 300-тысячная малышка родилась в семье Ильчигуловых в роддоме №3.

Дома сестренку ждут два брата – 10-летний Даниил и 8-летний Тагир. Последний тоже родился в 3-м.

- Мы живем в центре города, но выбрали именно этот роддом, - рассказывает Алсу, - здесь очень благоприятная атмосфера, внимательный персонал, прекрасные специалисты.

- Нас можно назвать главной колыбелью Черниковки, - говорит главный врач Зухра Гурова, - только с начала этого года в наших стенах родилось почти 4 тысячи ребятишек.

Роддом №3 появился на карте города в 1958 году, в прошлом году ему исполнилось 60 лет. Образование медицинского учреждения совпало с моментом интенсивной застройки северной части города. Сотни горожан вселялись в новые квартиры, создавались семьи. Потребность в новом роддоме была настолько острой, что исполком горсовета депутатов трудящихся принял решение отдать под него уже готовое административное здание.

- Для меня и мужа семья – самое главное, - делится мама новорожденной, - мы растим своих детей самостоятельными, дружными. Мальчишки хорошо учатся, занимаются в кружках и ждут, когда к ним присоединится сестренка.

Имя девочки пока в секрете, говорят, что на семейном совете примут окончательное решение. Малышка родилась весом 3 килограмма 600 граммов. И пока в ее гардеробе распашонки и ползунки, но пройдет не так много времени, когда он пополнится платьями как у принцессы – по крайней мере, такие уже присмотрела для нее мама.

Светлана ЯНОВА.

Фото Андрея ВДОВИНА.