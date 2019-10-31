Подмигнул зеленым

…Под нашими ногами гудит живое автомобильное море. юркие легковушки, сигналят друг другу на остановках торопливые «ГАЗели». Раз в минуту все замирает, и по белой «отмели» перехода идут пешеходы.

- Картинка идеальная, но так бывает редко: перекресток считается одним из самых аварийных в городе. Светофоры есть, работают. Однако в суете водители иногда не различают его сигналов, - рассказывает заместитель главного инженера МУП «Уфагорсвет» Руслан Яхиббаев. - Но ничего, мы это исправим.

Вместе с инженером КИПа Ильей Мурановым мы стоим в люльке подъемника на высоте четырех метров. У него в руках – набор инструментов и длинная светодиодная лента в пластиковом корпусе.

Задача проста: саморезами прикрутить алюминиевый профиль к дуге светофорного столба. И уже на него закрепить четыре полосы светодиодной ленты, которая затем будет подключена к распределительному щитку, питающему светофор. Таким образом и диоды, и трехглазый регулировщик будут подавать сигнал так, что его можно будет заметить даже издалека. Идея обустроить таким образом опасные перекрестки пришла умельцам из «Уфагорсвета» довольно давно.

- Одна из аварийных точек была на трассе «Уфа-Аэропорт» у остановки «Металлобаза». Там мы установили первую светодиодную линию - в порядке эксперимента. В результате число происшествий снизилось, да и люди яркую ленту оценили положительно. Потому решили развить начинание, - говорит Яхиббаев.

- Где еще появились такие установки?

- Всего участков шесть, а выбирали их совместно с Управлением коммунального хозяйства. Несколько точек на улице Заки Валиди, две на проспекте Октября и одна в Сипайлово на пересечении улиц Гагарина и Жукова. В дальнейшем оборудуем светодиодами и другие перекрестки.

- Реально ли снабдить ими каждый светофор?

- Технически – может быть и да. Но следует понимать, что это – не световое украшение, иначе смысл сигнала будет утерян. Потому мы сторонники точечной установки там, где нужно.

Это только на словах все делается быстро. В реальности же только на одну из четырех опор вокруг остановки «Спортивная» уходит час с лишним. Проверив, монтажники закрывают дверцу щитка. И теперь уже смотрят на свою работу глазами пешеходов.

Над гудящим проспектом вспыхивает алая черта, и он мгновенно замирает. Секунды идут, водители с улыбкой глядят на нововведение. Даже в солнечную погоду лента видна ярко и отчетливо. Что говорить про ночь? А мастера тем временем уже идут к следующей опоре.

- Здесь мы работаем днем. А на другом участке пришлось монтировать все после заката. Нужно было обесточивать трамвайную линию, потому и выбрали ночь. К утру все было готово, - рассказывают они.

В среднем на обустройство одного перекрестка с четырьмя светофорами у них уходит полный рабочий день. Кстати, гарантийный срок эксплуатации у смонтированных сигнальных лент достаточно высок.

- Для новогоднего украшения улиц мы используем «дюралайт», а у него характеристики похуже, чем здесь. И все-таки гирлянды служат не меньше двух лет. Другое дело, что перегорать могут отдельные небольшие участки. Но их ремонт быстр и недорог, - резюмирует Яхиббаев.

Работы по монтажу светодиодов огранизованы по поручению главы администрации Уфы Ульфата Мустафина. Теперь они появились у Конгресс-холла, на перекрестках улиц Заки Валиди и Новомостовой, Заки Валиди и Советской. А также на проспекте Октября около пересечения с улицей Города Галле и 50 лет СССР и в Сипайлово - на углу улиц Маршала Жукова и Гагарина.

Иван БЕГМА.